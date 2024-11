Andrea An Tây nói gì về việc liên quan đến thông tin gây chấn động MXH?

Sáng 10/11, người mẫu Andrea Aybar (hay còn được gọi là An Tây) bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến trên khắp các diễn đàn MXH. Giữa lúc bị réo tên vào vụ việc nhạy cảm, An Tây chưa có phản hồi nào. Khác với lần trước, nữ người mẫu cũng bị cho liên quan đến tin đồn chấn động nhưng khi đó An Tây lên tiếng rất nhanh chóng.

Cụ thể, vào giữa tháng 8/2023, sau khi tập 1 The New Mentor lên sóng, MXH lan truyền đoạn clip mentor Hương Giang thẳng thừng nhắc đến tên An Tây, nói thí sinh này đang "quậy khóc tùm lum" bên ngoài trường quay nhưng không rõ lý do. An Tây cũng không hề xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình dù cô được biết đến là thí sinh mạnh, có lượt tương tác lớn trên fanpage của The New Mentor. Không những vậy, MXH còn lan truyền đoạn clip hậu trường khiến An Tây bỗng vướng nghi vấn dùng chất cấm. Nhiều người còn cho rằng đây là nguyên nhân khiến cô bị cắt sóng khỏi tập 1 show thực tế.

An Tây từng gây xôn xao khi vướng nghi vấn bị cắt sóng ở The New Mentor vì thông tin tiêu cực

Thời điểm đó, khi liên hệ với Andrea, nữ người mẫu cho biết những thông tin mọi người bàn tán không liên quan đến mình, bản thân cô cũng không hiểu tại sao những lùm xùm như vậy xảy đến. Andrea cũng khẳng định sẽ không ai có bằng chứng vì đây là những thông tin không có thật: "Mình có tham gia làm thí sinh của chương trình và được chọn vào team mentor Lan Khuê. Tuy nhiên phải vào vòng trong mới biết được lịch quay nên mình bị vướng với các công việc cá nhân. Do vậy mình có xin phép chị Hương Giang để một bạn khác thay thế mình, câu chuyện cũng không có gì khó khăn và không ảnh hưởng đến chương trình".

Tại một sự kiện sau đó, Andrea tiếp tục lên tiếng: "Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra trong cuộc đời. Đầu tiên, khi nghe nói, tôi rất bất ngờ và rất sốc, không hiểu vì sao đến nông nỗi này. Tôi quá quen với việc tự nhiên mình bị thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Những ai không tin thì không còn cách nào khác. Bằng chứng thì sẽ không bao giờ có, tại vì người ta sẽ không bao giờ có bằng chứng một chuyện chưa bao giờ xảy ra, không phải là sự thật. Tôi phải liên hệ lại với bên chương trình xem thực sự mọi chuyện thế nào để giải thích. Xong việc ở đây, tôi sẽ về nhà làm một clip lên tiếng đính chính, tôi không thể nào để mọi chuyện diễn ra thế này vì sẽ làm mọi người hiểu lầm. Tôi phải lên tiếng để bảo vệ chính bản thân".

Nữ người mẫu cũng khẳng định chưa bao giờ làm việc gì sai với bản thân cũng như để người hâm mộ thất vọng về mình. "Không có chuyện như thông tin tràn lan trên mạng, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó", Andrea nhấn mạnh. Về phía NSX The New Mentor, đại diện ekip giải thích: "Vì tập 1 có rất nhiều nội dung mà thời lượng chương trình lại giới hạn nên buộc lòng ekip phải cắt bớt phần thi một số thí sinh".

Nữ người mẫu từng khẳng định không liên quan thị phi trên MXH và chưa bao giờ làm gì sai khiến người hâm mộ thất vọng

Andrea Aybar, hay còn được gọi là An Tây, sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng sống ở Việt Nam từ khi còn rất nhỏ. Chân dài nói tiếng Việt thuần thục. Sở hữu vẻ đẹp lai ấn tượng, cô đắt show thời trang, quảng cáo. Ngoài ra, Andrea Aybar còn góp mặt trong một số bộ phim như Để Mai tính phần 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha...

Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, người đẹp quê Tây Ban Nha từng chia sẻ với chúng tôi về áp lực của sự nổi tiếng: "Tôi được mọi người biết đến khi còn rất nhỏ. Việc đó khiến tôi hay bị mọi người soi mói về đời tư. Tôi có giai đoạn bị áp lực rất nhiều. Nhưng cũng nhờ thế, tôi đã trưởng thành, chín chắn, biết suy nghĩ hơn và rút ra được nhiều bài học cho mình. Tôi sẽ cố gắng tốt hơn mỗi ngày để gia đình tự hào về mình".

An Tây là người mẫu, diễn viên được nhiều người trẻ biết đến