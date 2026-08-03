Chị đại showbiz U60 đẹp kinh thiên động địa, body và style áp đảo cả dàn đàn em đôi mươi

"Chị đại showbiz" chứng minh tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn của phong độ.

Sau khi trở lại màn ảnh với bộ phim The Affair Was Just the Beginning ( Chuyện ngoại tình chỉ là khởi đầu ), "chị đại" Kim Hye Soo nhanh chóng trở thành cái tên được bàn tán trên khắp các diễn đàn. Bên cạnh nội dung đầy kịch tính xoay quanh những bí mật còn lớn hơn cả chuyện ngoại tình, nữ diễn viên tiếp tục khiến khán giả trầm trồ bởi diện mạo gần như thách thức thời gian. Ở tuổi 56, Kim Hye Soo vẫn sở hữu thần thái sắc lạnh, vóc dáng săn chắc cùng đôi chân dài trứ danh - những "vũ khí" giúp cô luôn nổi bật trong mỗi lần xuất hiện.

Visual và khí chất nổi bật của Kim Hye Soo ở tuổi U60. Nguồn: TikTok.

Kim Hye Soo như được thời gian ưu ái nên dường như càng thêm mặn mà theo tháng năm. Không còn chạy theo những xu hướng trẻ hóa quá đà, nữ diễn viên chinh phục công chúng bằng khí chất của một "chị đại" thực thụ: quyền lực, sang trọng nhưng vẫn đủ linh hoạt để biến hóa từ những bộ suit sắc sảo, váy dạ hội quyến rũ cho đến các outfit đời thường tối giản. Mỗi lần xuất hiện, cô đều chứng minh rằng tuổi tác chưa bao giờ là rào cản của phong cách.

Minh chứng rõ ràng nhất có thể kể đến sự xuất hiện của Kim Hye Soo tại họp báo ra mắt bộ phim The Affair Was Just the Beginning. Nữ diễn viên diện thiết kế áo khoác phom bomber cách điệu với phần cổ dựng cao, tay áo phồng tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhưng vẫn rất thời thượng. Cô kết hợp cùng quần shorts cạp cao ton-sur-ton, khéo khoe đôi chân dài săn chắc nổi tiếng. Chi tiết quần tất đen mỏng, giày cao gót mũi nhọn quai kép và đồng hồ tối giản giúp tổng thể vừa sang trọng vừa quyền lực.

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Một outfit khác cùng quần short cũng từng gây bão của Kim Hye Soo là lần cô xuất hiện tại buổi công chiếu phim My Daughter Is A Zombie vào tháng 7/2025. Dù chỉ đến ủng hộ và không phải diễn viên chính, nữ minh tinh vẫn dễ dàng "cướp spotlight" nhờ diện mạo trẻ trung đến khó tin. Không cần váy dạ hội cầu kỳ, Kim Hye Soo chỉ chọn công thức cực tối giản với áo sơ mi trắng oversized kết hợp quần short đen. Chính sự tiết chế ấy lại càng tôn lên đôi chân thẳng dài, vóc dáng cân đối khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biết cô đã ngoài 50 tuổi.

Không chỉ ngoài đời sở hữu gu thời trang đẳng cấp, Kim Hye Soo còn mang tinh thần ấy vào từng vai diễn. Trong bộ phim mới, nữ diễn viên tiếp tục ghi điểm với hình tượng người phụ nữ quyền lực, sắc sảo và đầy cuốn hút. Mỗi bộ trang phục xuất hiện trên màn ảnh đều được lựa chọn để khắc họa rõ khí chất nhân vật, từ những thiết kế ôm sát tôn đường cong cho đến các gam màu trầm sang trọng.

Một trong những tạo hình nổi bật nhất là chiếc váy bodycon màu burgundy với phom dáng ôm gọn cơ thể, cổ lọ cao và chi tiết nhún nhẹ ở phần eo, vừa tôn vóc dáng đồng hồ cát vừa tạo cảm giác thanh lịch, không phô trương. Đường xẻ tà phía trước giúp tổng thể thêm mềm mại và quyến rũ, trong khi bộ trang sức vàng tối giản cùng mái tóc uốn sóng dài hoàn thiện hình ảnh một người phụ nữ bản lĩnh, bí ẩn nhưng vẫn đầy sức hút. Có thể thấy, dù là trên thảm đỏ, đời thường hay trong phim, Kim Hye Soo đều giữ được phong độ thời trang hiếm có, khiến mỗi lần xuất hiện đều mang cảm giác như đang bước ra từ một bộ ảnh thời trang cao cấp.

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Trái ngược hoàn toàn với vẻ hào nhoáng trên thảm đỏ, street style của Kim Hye Soo lại mang tinh thần effortless đầy phóng khoáng. Cô chọn sơ mi oversized kẻ sọc xanh nhạt phối cùng quần legging lửng màu xám và sneakers trắng. Công thức tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất hợp xu hướng năng động kiểu vận động viên đang được yêu thích.

Không phải ai cũng dám thử váy babydoll ở tuổi U60, nhưng Kim Hye Soo thì khác. Chiếc váy xanh pastel viền ren vốn gắn với hình ảnh ngọt ngào của các cô gái trẻ lại được nữ diễn viên "cân đẹp" một cách đầy thuyết phục. Điều đáng kinh ngạc là tổng thể không hề gượng gạo hay cố trẻ hóa, trái lại còn khiến người xem phải ngỡ ngàng vì nhan sắc và vóc dáng dường như đã "đóng băng" trước thời gian. Khó tin người đang diện thiết kế này đã 56 tuổi, bởi từ làn da, body đến thần thái đều đủ sức khiến không ít đàn em phải dè chừng.