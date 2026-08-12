Chỉ cần 1 bát cơm nguội và 1 bát bột mì, tôi sẽ hướng dẫn cách làm một món mà bạn chưa từng thử trước đây

Với công thức này, bạn sẽ tạo ra món bánh dễ tiêu hóa, vì vậy nó sẽ không gây gánh nặng cho cơ thể bạn dù bạn ăn vào buổi sáng hay buổi tối.

Có rất nhiều hôm sau mỗi bữa ăn, cơm chúng ta nấu thường dư ra 1 bát hoặc nhiều hơn. Nếu chỉ dùng cơm nguội đó để hấp lại hoặc làm món cơm rang thì quá cũ rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ dùng 1 bát cơm nguội và thêm 1 bát bột mì để làm một món ăn mà nhiều người chưa từng thử. Món này ngon hơn và dai hơn bánh quẩy chiên, lại dễ làm. Không cần lò nướng, các bước đơn giản; không cần chiên rán, hoàn toàn không béo ngậy. Dễ làm và ngon miệng, biến cơm nguội thành một món ăn mới hấp dẫn.

Với công thức này, bạn sẽ tạo ra món bánh - "thực phẩm lên men" dễ tiêu hóa, vì vậy nó sẽ không gây gánh nặng cho cơ thể bạn dù bạn ăn vào buổi sáng hay buổi tối.

Nguyên liệu làm bánh từ cơm nguội

1 bát cơm nguội, 1 bát bột mì, 250ml sữa tươi, 5g men nở và 1 thìa nhỏ đường, một chút muối, một ít hành lá thái nhỏ, một ít cà rốt bào sợi, 5 quả trứng gà, một ít hạt mè trắng.

Cách làm món bánh từ cơm nguội

Bước 1: Chuẩn bị một thố trộn sau đó cho cơm nguội vào, thêm sữa tươi, men nở và một thìa đường nhỏ để thúc đẩy quá trình lên men. Thêm một ít hành lá thái nhỏ và cà rốt bào sợi để tạo màu sắc. Cuối cùng, thêm một chút muối tùy theo khẩu vị.

Bước 2: Sau khi trộn đều, cho bột mì vào từng chút một, trộn cho đến khi cơm nguội và bột hòa quyện thành hỗn hợp sệt. Dùng màng bọc thực phẩm, bọc kín lại và ủ cho đến khi thể tích tăng gấp đôi. Chuẩn bị thêm một vài quả trứng. Ba quả trứng lớn và thêm hai quả trứng nhỏ hơn cũng được. Thêm một chút muối và tiêu trắng rồi đánh đều.

Bước 3: Sau khi phần bột và cơm nguội đã lên men, dùng đũa khuấy nhẹ để thoát khí. Không nên khuấy quá nhiều, nếu không bột sẽ bị cứng chứ không mềm xốp. Dùng chiếc chảo làm bánh mì kẹp trứng, phết một lớp dầu ăn lên đáy chảo, sau đó đổ bột vào, dàn đều. Rắc thêm một ít hạt mè trắng để tăng thêm hương thơm, sau đó đậy nắp nồi và chiên trên lửa vừa. Chiên cho đến khi mặt trên cứng lại và mặt dưới có màu vàng nâu, sau đó lật từng cái một. Trước khi lật, bạn có thể phết một ít dầu ăn lên chúng.

Bước 4: Như bạn thấy đấy, bánh rất mềm, có màu vàng óng đẹp mắt và hương vị thơm ngon với lớp vỏ cơm sém giòn tan. Để đảm bảo bánh chín đều cả bên trong lẫn bên ngoài, hãy đậy nắp chảo và tiếp tục chiên thêm một lúc. Cuối cùng, khi cả hai mặt đều có màu vàng nâu, khi ấn nhẹ bằng phới dẹt, bánh sẽ mềm và đàn hồi, điều đó có nghĩa là bánh đã chín hoàn toàn. Trước tiên, lấy những chiếc bánh nhỏ ra và để riêng. Sau đó, đổ hỗn hợp trứng vào chảo.

Bước 5: Tiếp theo, đặt những chiếc bánh nhỏ lên trên hỗn hợp trứng, và lặp lại quá trình này với những chiếc bánh còn lại cho đến khi mặt dưới của bánh là trứng đã chín. Khi này, trứng có màu vàng và mùi thơm đặc biệt giống với mùi bánh mì mới nướng xong. Lấy món ăn ra là bạn đã có món bánh thơm ngon cho bữa sáng.

Thành phẩm món bánh từ cơm nguội

Cách chế biến thơm ngon này kết hợp cơm nguội và bột mì rất đơn giản nhưng lại giàu dinh dưỡng, cung cấp các chất dinh dưỡng từ gạo, bột mì, sữa, trứng. Món này có kết cấu phong phú, với lớp hương thơm của trứng, lớp vỏ gạo giòn tan và sự kết hợp của bột mềm mịn. Nó thậm chí còn dai hơn cả bánh bao hấp làm bằng tay, và hương vị thì tuyệt vời!

Chúc bạn có bữa ăn ngon miệng với món bánh sáng tạo này nhé!