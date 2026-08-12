Dịp lễ 2/9, quên lịch “tắm biển, ăn hải sản”, đây là top trải nghiệm nhất định phải thử khi đến Quảng Ninh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày nhưng vẫn chưa kịp lên kế hoạch?

Chỉ cách Hà Nội hơn 2 tiếng chạy xe, Quảng Ninh đang có đủ combo để chốt kèo phút cuối: ban ngày check-in khung cảnh thương cảng tựa Hong Kong (Trung Quốc), chơi trọn 3 công viên giải trí hiện đại bậc nhất miền Bắc, tối dạo chợ đêm Vui-Fest ăn cả thế giới, xem 3D Mapping và ngắm pháo hoa hai lần mỗi tối cuối tuần.

Check-in Ngọn Hải Đăng, xem show công nghệ và pháo hoa hàng đêm

Nằm trong Sun Porto Town, Sun Elite City, đường Kỳ Quan, Bãi Cháy, khu vực Ngọn Hải Đăng đang là tọa độ "gây sốt" với các tín đồ yêu thích chụp ảnh bởi khung hình check-in theo phong cách thương cảng Hong Kong đẹp mê mẩn. Từ chân tháp hay những quán cà phê lân cận, phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể ngắm trọn được khung cảnh vịnh Hạ Long với những tàu biển quốc tế neo đậu, vòng quay Sun Wheel hay cầu Bãi Cháy phía xa tuyệt đẹp.

Du khách check-in bên những chiếc thuyền buồm đỏ biểu tượng du lịch Quảng Ninh

Đẹp nhất có lẽ là thời điểm hoàng hôn. Khi nắng dịu xuống, những cánh buồm đỏ tái hiện hình ảnh thuyền "ba vách" truyền thống bắt đầu lênh đênh trên mặt nước, du khách có thể chọn một quán cà phê hoặc nhà hàng để thư giãn và tranh thủ "săn" những khung hình mang nét đẹp hoài niệm trước khi Bãi Cháy lên đèn.

Show "Thương cảng phồn hoa"

Về đêm, khu vực Ngọn Hải Đăng hóa sân khấu ánh sáng rực rỡ với công nghệ chiếu sáng 3D mapping phủ kín thân tháp trong show diễn "Thương cảng phồn hoa" của Sun Group diễn ra từ 21h00 mỗi tối, nơi những câu chuyện huyền thoại về vùng đất di sản được tái hiện bằng công nghệ trình chiếu hiện đại. Những lớp hình ảnh liên tục biến đổi, từ sóng lân tinh xanh cuộn quanh thân tháp, dải lụa đỏ mềm mại bay lượn đến các hiệu ứng ánh sáng hình học nối tiếp, khiến toàn bộ không gian như chuyển động trước mắt du khách.

Pháo hoa rực rỡ

Đặc biệt, chỉ với 50.000 đồng, du khách sẽ vừa có thể theo dõi toàn bộ show diễn vừa được ngắm pháo hoa nghệ thuật hàng đêm vào lúc 22h00 với tầm nhìn trực diện từ khu vực khán đài - một trong những vị trí đẹp nhất để bắt được trọn những khung hình ấn tượng. Riêng từ thứ Sáu đến Chủ nhật, du khách còn được chiêm ngưỡng pháo hoa hai lần vào lúc 20h45 và 22h00, kéo dài hơn khoảnh khắc ngắm những chùm pháo rực rỡ bung nở trên bầu trời.

"Foodtour 5 châu" tại VUI-Fest Ha Long

Đến Quảng Ninh giờ đây du khách không còn "rỉ tai" nhau đến chỉ để thưởng thức hải sản bởi bản đồ ẩm thực miền di sản đã mở rộng "không biên giới". Tổ hợp giải trí ấm thực VUI-Fest Ha Long đang là điểm đến làm nức lòng du khách khi quy tụ hàng trăm gian hàng ẩm thực trải dài chưa từng có, từ các đặc sản đất mỏ như xôi chả mực, bún hải sản, tiệc BBQ hải sản tươi sống bên bờ vịnh, tới các món ăn quốc tế và thế giới đồ ngọt, đồ uống giải nhiệt phong phú…VUI-Fest Ha Long đích thị là điểm đến có thể thử "hết" một vòng những món ngon khắp năm châu. Trải nghiệm ẩm thực tại VUI-Fest Ha Long còn trở nên khác biệt nhờ "vũ khí bí mật": toàn bộ tuyến phố ôm dọc bờ biển bên Vịnh kỳ quan. Dưới hàng ngàn dải đèn lung linh rực sáng khắp chợ đêm, khung cảnh thưởng thức những bữa ăn trở nên vô cùng huyền ảo và thơ mộng.

Thưởng thức bia thủ công chuẩn Đức Sun KraftBeer

Nếu muốn "nâng cấp" bữa ăn đúng điệu, du khách có thể ghé qua Sun Bavaria Ha Long, nhà hàng gần 1.000 chỗ ngồi sở hữu tầm nhìn trực diện duy nhất ra không gian trình diễn show "Thương cảng phổn hoa" và pháo hoa. Thực đơn trải từ hải sản, món Á - Âu đến các món nướng dùng chung theo nhóm, kết hợp cùng bia thủ công chuẩn Đức Sun KraftBeer. Điểm đáng giá nhất là thực khách có thể ngồi nguyên tại bàn, vừa dùng bữa, vừa ngắm vịnh và chờ pháo hoa bừng sáng ngay trước mắt.

Chạm vào "kỳ quan trên không", du ngoạn vũ trụ giải trí sôi động

Vịnh Hạ Long giao mùa tháng 9 được miêu tả như bức tranh thủy mặc sống động với làn nước trong xanh như ngọc, trời trong veo và không khí se mát. Và có lẽ, một trong những cách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp ấy là ngắm nhìn từ trên cao qua hành trình cáp treo băng vịnh, nơi du khách có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh di sản thiên nhiên hùng vĩ. Từ trong cabin cáp treo Nữ Hoàng tại Sun World Ha Long - công viên giải trí lớn bậc nhất miền Bắc, du khách sẽ được "xuyên không" lên Đồi Mặt trời để khám phá tinh hoa văn hóa Việt - Nhật.

Cáp treo Nữ Hoàng

Dịp 2/9 cũng là thời điểm được đánh giá thích hợp hơn cả mùa hè, khi du khách muốn trải nghiệm các hoạt động giải trí ngoài trời như: thử thách bản thân với hơn 20 trò chơi cảm giác mạnh tại Công viên Rồng hay đắm mình trong làn nước mát tại 11 hạng mục trò chơi của công viên nước Lốc Xoáy.

Trải nghiệm cảm giác mạnh tại Công viên Rồng

Với siêu combo "Triệu nụ cười" đang áp dụng, du khách có thể chơi thỏa thích cả 3 công viên chỉ với 500.000 đồng đối với người lớn và 400.000 đồng đối với trẻ em. Điểm hấp dẫn nhất của chương trình dịp nghỉ lễ này là thay vì chỉ được sử dụng mỗi dịch vụ một lần như vé combo thông thường, du khách được ra vào không giới hạn cả ba công viên trong suốt hai ngày liên tiếp, giúp du khách thoải mái sắp xếp lịch trình xuyên suốt kỳ nghỉ theo sở thích thay vì phải vội vã để kịp trải nghiệm hết các điểm đến trong một ngày.