Sắc đỏ Vietjet được bình chọn “Đồng phục tiếp viên hàng không đẹp nhất thế giới”

Trẻ trung, thời trang, khác biệt và tràn đầy năng lượng, đồng phục tiếp viên Vietjet vừa được hành khách toàn cầu bình chọn "Đồng phục tiếp viên đẹp nhất" (Best Cabin Crew Uniform) tại Flyers’ Choice Awards 2026 do AirlineRatings tổ chức.

Giải thưởng tiếp tục đưa sắc đỏ Vietjet trở thành một trong những hình ảnh nổi bật của ngành hàng không thế giới, đồng thời ghi nhận sức hút của một thương hiệu hàng không đến từ Việt Nam đang ngày càng được nhận diện và yêu mến trên toàn cầu.

Một "sàn diễn thời trang" trên bầu trời

Từ nhiều năm qua, đồng phục Vietjet đã gây ấn tượng với hành khách và truyền thông quốc tế bởi một phong cách rất riêng: chỉ cần nhìn thấy sắc đỏ, chiếc mũ ca-lô và đôi giày đỏ là có thể nhận ra Vietjet.

Với sắc đỏ nổi bật, chiếc nơ cổ duyên dáng, mũ ca-lô nghiêng nhẹ, đồng phục tiếp viên Vietjet đã chinh phục hành khách toàn cầu, được bình chọn là "Đồng phục tiếp viên hàng không đẹp nhất".

Được thực hiện bởi các nhà thiết kế châu Âu với cảm hứng từ trang phục thiếu sinh quân, đồng phục Vietjet phá vỡ những khuôn mẫu quen thuộc của ngành hàng không bằng ngôn ngữ thời trang trẻ trung và hiện đại.

Đó là áo đỏ và nơ cổ duyên dáng, áo vest thanh lịch, áo khoác mùa đông ấm áp; quần soóc trẻ trung giúp các tiếp viên di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt; chiếc mũ ca-lô kẻ sọc điệu đà và đôi giày đỏ xinh xắn đã trở thành những dấu hiệu nhận diện đặc trưng.

Mỗi hành trình, mỗi mùa và mỗi điểm đến lại mang đến một sắc thái khác nhau cho "tủ thời trang trên bầu trời" ấy, nhưng vẫn luôn giữ nguyên tinh thần Vietjet: tươi vui, tự tin, chuyên nghiệp và tràn đầy sức sống.

Chiếc áo vest thanh lịch, mái tóc được tạo kiểu mềm mại, tôn lên hình ảnh tiếp viên hàng không Vietjet vừa thời trang, vừa chuyên nghiệp.

Mái tóc được tạo kiểu mềm mại với những lọn tóc duyên dáng, chiếc mũ ca-lô nghiêng nhẹ, nụ cười rạng rỡ và những bước chân nhanh nhẹn giữa khoang tàu bay tạo nên hình ảnh những tiếp viên Vietjet vừa mang phong thái thời trang, vừa là những người làm hàng không chuyên nghiệp. Họ không chỉ mặc một bộ đồng phục đẹp. Họ mang theo hình ảnh của Vietjet trên mỗi hành trình.

Sắc đỏ đi khắp thế giới

Từ những chuyến bay đầu tiên tại Việt Nam, sắc đỏ Vietjet hôm nay đã hiện diện tại những sân bay và thành phố lớn trên mạng bay quốc tế rộng khắp.

Từ những miền nhiệt đới rực rỡ đến mùa đông của những thành phố phương Bắc, từ châu Á – Thái Bình Dương và trên những hành trình vươn tới các thị trường mới, hình ảnh những tiếp viên Vietjet trẻ trung trong sắc đỏ đặc trưng đang ngày càng trở nên quen thuộc với hành khách quốc tế.

Hình ảnh những tiếp viên Vietjet trẻ trung trong sắc đỏ đặc trưng đang ngày càng trở nên quen thuộc với hành khách trong nước và quốc tế.

Bà Sharon Petersen, CEO AirlineRatings, đánh giá đồng phục Vietjet độc đáo, vui tươi, dễ nhận diện và để lại ấn tượng lâu dài sau mỗi chuyến bay, đồng thời cho rằng giải thưởng là một phần trong dấu ấn ngày càng mạnh mẽ của thương hiệu Vietjet trên thị trường quốc tế.

Đằng sau vẻ đẹp thời trang là một đội ngũ tiếp viên được đào tạo chuyên nghiệp về an toàn, dịch vụ và văn hóa hàng không. Trên mỗi chuyến bay, họ là những người chăm sóc hành khách, mang đến sự thân thiện, niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ ở độ cao 10.000 mét.

Cùng đội tàu bay hiện đại, những món ăn nóng sốt, tươi ngon, thực dưỡng; các thức uống từ Vikkafe; âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật và những trải nghiệm đặc sắc trên tàu bay, đội ngũ tiếp viên đã trở thành những "đại sứ Vietjet trên bầu trời", đưa hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, thân thiện và hội nhập đến với bạn bè quốc tế.

Không chỉ là một bộ đồng phục đẹp

Flyers’ Choice Awards là giải thưởng thường niên của AirlineRatings do hành khách toàn cầu bình chọn độc lập. Năm 2026, khoảng 40.000 lượt bình chọn đã lựa chọn những thương hiệu hàng không được yêu thích nhất.

Danh hiệu "Đồng phục tiếp viên đẹp nhất" vì thế không chỉ tôn vinh một thiết kế thời trang. Đó còn là sự ghi nhận dành cho một sắc màu, một phong cách và một bản sắc thương hiệu đã cùng Vietjet bay qua hàng triệu hành trình, kết nối những thành phố, nền văn hóa và con người.

Trong chiếc áo khoác mùa đông ấm áp, sau vẻ đẹp thời trang là một đội ngũ tiếp viên được đào tạo chuyên nghiệp về an toàn, dịch vụ và văn hóa hàng không

Từ một sắc đỏ trên những chuyến bay đầu tiên, Vietjet hôm nay đang mang hình ảnh của một hãng hàng không thế hệ mới từ Việt Nam đến với thế giới: an toàn, hiện đại, trẻ trung, khác biệt và đầy cảm hứng.

Và ở mỗi nơi Vietjet hạ cánh, những chiếc áo đỏ, chiếc mũ ca-lô điệu đà, đôi giày đỏ xinh xắn cùng nụ cười của các tiếp viên lại kể tiếp một câu chuyện đẹp:

Sắc đỏ Vietjet – bay cùng thế giới.