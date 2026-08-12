Cảnh tượng trên chuyến bay số hiệu 9G978 của Sun PhuQuoc Airways khiến 12.000 người xuýt xoa, phải đặt ghế nào mới nhìn được cảnh này?

Khung cảnh nhìn từ cửa sổ máy bay trên chuyến bay từ Tân Sơn Nhất- Đà Nẵng đang thu hút đông đảo sự chú ý.

Chuyến bay vốn chỉ là hành trình di chuyển quen thuộc giữa hai thành phố, nhưng với hành khách trên chuyến 9G978 sáng 10/8, khung cảnh bên ngoài cửa sổ lại trở thành điểm nhấn đáng nhớ. Những dãy núi nối tiếp nhau giữa mây trời hiện ra trong thời gian đủ lâu để hành khách có thể quan sát và ghi lại, sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được chia sẻ lên mạng xã hội.

“Nhân phẩm phải tốt cỡ nào” mới bắt được khoảnh khắc này

Trên trang cá nhân của mình, tài khoản có tên 31th10 đã chia sẻ đoạn video quay lại toàn bộ hành trình bay từ Tân Sơn Nhất ra Đà Nẵng, đúng vào thời điểm máy bay đi ngang khu vực núi Trà Mai (Quảng Nam). Trong phần chú thích, chủ tài khoản chia sẻ: “Nhân phẩm phải tốt cỡ nào thì ngày hôm nay, 10/8, trên chuyến bay 9G978 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Đà Nẵng, mình lại may mắn được bay qua một khung cảnh hùng vĩ đến thế này!”. Theo mô tả, hành khách trên chuyến bay hôm đó có cơ hội ngắm núi non trùng điệp, mây trời bao phủ nhìn từ ba góc độ khác nhau trong suốt hành trình, thay vì chỉ thoáng qua như thường thấy.

Ảnh: 31th10

Qua đoạn video, những dãy núi hiện lên nối tiếp nhau dưới lớp mây trắng, tạo thành một khung cảnh có độ tương phản rõ rệt giữa địa hình và bầu trời. Từ góc nhìn trên cao, các đường núi vốn khó quan sát đầy đủ khi đứng dưới mặt đất lại hiện ra thành từng lớp, kéo dài theo tầm mắt. Đây cũng là một trong những lý do những hình ảnh được ghi lại qua cửa sổ máy bay thường tạo cảm giác khác biệt so với các góc quay phong cảnh thông thường.

Ảnh: 31th10

Điều đáng chú ý là khoảnh khắc này không phải một trải nghiệm có thể dễ dàng lên kế hoạch trước. Với cùng một chặng bay, khung cảnh bên ngoài cửa sổ có thể thay đổi tùy thuộc vào đường bay thực tế, vị trí ghế ngồi cũng như điều kiện thời tiết tại thời điểm máy bay đi qua khu vực. Chỉ cần nhiều mây hoặc tầm nhìn hạn chế, những dãy núi bên dưới có thể bị che khuất hoàn toàn. Vì vậy, việc ghi lại được hình ảnh rõ nét trong ngày 10/8 càng khiến đoạn video nhận được sự quan tâm.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 12.000 lượt thích chỉ sau 17 giờ đăng tải. Phần đông bình luận bày tỏ sự thích thú trước vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam nhìn từ trên không, một số người còn hỏi lại cách đặt vé và chọn ghế để có cơ hội trải nghiệm tương tự. Có người tò mò về vị trí ghế mà chủ tài khoản đã lựa chọn, trong khi một số khác cho rằng đây là lý do những hành khách thích ngắm cảnh thường ưu tiên ngồi cạnh cửa sổ khi đi máy bay.

Ảnh: 31th10

Không ít người cũng chia sẻ rằng họ từng đi qua những cung đường miền Trung bằng đường bộ nhưng chưa có cơ hội nhìn toàn cảnh địa hình núi non từ trên cao. Khi được thu lại trong một khung hình rộng, các dãy núi nối tiếp cùng mây trời tạo nên một góc nhìn khá khác lạ về cảnh quan Quảng Nam. Chính sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế của người đăng và hình ảnh dễ xem, dễ chia sẻ đã giúp video nhanh chóng thu hút thêm nhiều lượt tương tác.

Vé chỉ hơn 900.000 đồng cho một trải nghiệm được ví như “đặc sản trên bầu trời”

Mức giá vé cũng là một chi tiết khiến câu chuyện nhận được thêm sự chú ý. Theo chia sẻ của chủ tài khoản, chặng bay này có giá hơn 900.000 đồng, trong khi trải nghiệm nhận lại là khung cảnh núi non từ trên cao mà người đăng nhận xét “quá lời”. Với một chuyến bay nội địa, hành khách thường quan tâm trước hết đến giá vé, giờ khởi hành và thời gian di chuyển; còn cảnh quan bên ngoài cửa sổ lại phụ thuộc vào đường bay, vị trí ghế cũng như điều kiện thời tiết tại thời điểm máy bay đi qua. Vì vậy, việc tình cờ có được tầm nhìn rõ ràng về những dãy núi Quảng Nam trở thành một điểm nhấn thú vị trong hành trình của hành khách này.

Ảnh: 31th10

Ảnh: 31th10

Chuyến bay 9G978 được khai thác bởi Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không nội địa thuộc hệ sinh thái Sun Group. Hãng bắt đầu khai thác các đường bay thương mại trong nước, kết nối một số điểm đến như TP.HCM, Đà Nẵng và Phú Quốc. Trong trường hợp của chuyến bay 9G978, cảnh quan xuất hiện ngoài cửa sổ không phải một dịch vụ đi kèm hay trải nghiệm được sắp đặt trước, mà hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện thực tế của hành trình. Chính yếu tố tình cờ này cũng khiến đoạn video dễ tạo sự tò mò với những người thường xuyên di chuyển bằng máy bay.

Ảnh: Tạp chí Hàng không

Ở độ cao của máy bay, những dãy núi nối tiếp nhau có thể được quan sát trong một không gian rộng hơn, đặc biệt khi thời tiết thuận lợi và tầm nhìn không bị mây che khuất. Đây cũng là lý do nhiều hành khách có thói quen chọn ghế cạnh cửa sổ, không chỉ để ngắm mây trời mà còn có cơ hội quan sát cảnh quan bên dưới trong suốt hành trình.

Tuy nhiên, không phải chuyến bay nào trên cùng chặng cũng có thể mang đến khung cảnh tương tự. Tầm nhìn thực tế còn thay đổi theo thời tiết, độ che phủ của mây và hướng quan sát từ vị trí ghế. Bởi vậy, những video ghi lại được cảnh quan rõ nét từ trên cao thường tạo được sự quan tâm nhất định trên mạng xã hội. Với chuyến 9G978, một khoảnh khắc xuất hiện ngoài cửa sổ đã trở thành nội dung được chia sẻ rộng rãi, đồng thời giúp nhiều người chú ý hơn đến cảnh sắc có thể bắt gặp trên những hành trình bay qua khu vực miền Trung.