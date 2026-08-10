Ăn trọn thực đơn 9 món ở nhà hàng Michelin 1 sao Hà Nội: Từ cá sống sâu 600m dưới biển đến món giống hệt bánh tôm Hồ Tây

Thực đơn gồm những món đặc sản đến từ Shizuoka và Shimane đã mang đến một góc nhìn khác về ẩm thực Nhật Bản. Không chỉ đẹp mắt, mỗi món ăn còn gắn với văn hóa và nguyên liệu đặc trưng của từng địa phương.

Nhắc đến Nhật Bản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một đất nước nổi tiếng với bề dày văn hóa, cảnh sắc bốn mùa và những nét truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Thế nhưng, bên cạnh đó, ẩm thực cũng chính là một trong những "đặc sản" khiến du khách nhớ mãi sau mỗi chuyến đi. Điều thú vị là mỗi tỉnh, mỗi vùng của Nhật Bản lại sở hữu những nguyên liệu, cách chế biến và hương vị rất riêng, phản ánh rõ nét bản sắc địa phương.

Thưởng thức đặc sản Shizuoka, Shimane ngay tại nhà hàng 1 sao Michelin ở Hà Nội

Vừa qua, team Có Như Lời Đồn đã có dịp tham dự buổi Hội thảo Xúc tiến Du lịch Nhật Bản do JNTO Việt Nam (Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản) tổ chức. Không chỉ được lắng nghe đại diện các tỉnh Shizuoka, Shimane và khu vực San'in giới thiệu về những điểm đến giàu bản sắc nhưng còn khá mới mẻ với nhiều du khách Việt, cả team còn được thưởng thức thực đơn đặc biệt gồm những món ăn đặc trưng của chính các địa phương này.

Đáng chú ý, toàn bộ bữa tiệc được thực hiện bởi các đầu bếp của nhà hàng Koki - một trong số ít nhà hàng Nhật Bản đạt 1 sao Michelin tại Việt Nam. Nằm trong khách sạn Capella ngay giữa trung tâm Thủ đô, Koki mang phong cách ẩm thực Teppanyaki - nghệ thuật chế biến trên mặt bàn gang hoặc thép nóng, nơi đầu bếp trực tiếp nướng, áp chảo và hoàn thiện món ăn để giữ trọn độ tươi ngon của nguyên liệu. Bếp trưởng của nhà hàng là Yamaguchi Hiroshi, ngoài ra còn có cố vấn Yoshida Junichi - đầu bếp một sao Michelin về nghệ thuật Teppanyaki.

Koki - một trong số ít nhà hàng Nhật Bản đạt 1 sao Michelin tại Việt Nam. Ảnh: Bích Ngọc

Thực đơn của buổi hội thảo gồm:

Khai vị: Xa lát Koki xốt táo hành; Ohitashi rau củ và cá mòi vùng Shizuoka. Món chính: Súp cá hồng mắt vàng (Kinmedai) vùng Shizuoka; Bò Wagyu Koki nướng sốt mè. Món cơm - mì: Cơm lươn Shizuoka nướng sốt Kabayaki; Mỳ Izumo Soba vùng Shimane; Tempura tôm Sakura vùng Shizuoka. Tráng miệng: Mochi ba vị. Đồ uống: Trà Sencha Shizuoka và soda trà Sencha hương yuzu - dưa lưới.

Ảnh: Bích Ngọc

Ngay từ khi ngồi vào bàn, mình đã khá ấn tượng với cách phục vụ của Koki. Mỗi thực khách được chuẩn bị một khay đồ ăn riêng, các món được bày biện chỉn chu, nhiều màu sắc nhưng vẫn rất tinh tế theo đúng phong cách Nhật Bản. Từng chiếc bát, đĩa, chén đều được lựa chọn đồng bộ, góp phần khiến trải nghiệm dùng bữa trở nên trang trọng hơn.

Điều khiến mình ấn tượng ngay từ khi ngồi vào bàn không chỉ là sự chuyên nghiệp của đội ngũ phục vụ mà còn là cách bài trí đậm chất omotenashi - tinh thần hiếu khách của người Nhật. Mỗi thực khách đều có bộ đũa gỗ đỏ cùng ly nước, ly đồ uống được sắp xếp cân đối. Không gian ánh sáng vàng dịu kết hợp với cách bày biện tối giản nhưng tinh tế khiến cả bữa ăn mang cảm giác như đang thưởng thức một bữa fine dining ngay tại Nhật Bản.

Mỗi món ăn đều được phục vụ theo từng lượt thay vì mang ra cùng lúc. Bát, đĩa, khay gỗ và đồ gốm được lựa chọn rất kỹ để phù hợp với từng món. Các món được sắp xếp có khoảng trống vừa đủ, tận dụng màu sắc tự nhiên của nguyên liệu như sắc xanh của rau, đỏ nâu của thịt nướng, vàng của ngô non hay trắng ngà của bát đĩa để tạo nên tổng thể hài hòa. Dù khẩu phần không quá lớn nhưng nhìn vô cùng chỉn chu và đẹp mắt, đúng tinh thần "ăn bằng mắt trước khi ăn bằng miệng" của ẩm thực Nhật Bản.

Lượt phục vụ đầu tiên gồm hai món khai vị và phần tráng miệng được chuẩn bị sẵn.

Món đầu tiên là Salad Koki sốt táo hành. Chỉ từ những nguyên liệu quen thuộc như trứng, bắp cải, bánh mì chiên giòn... nhưng cách kết hợp lại tạo nên một tổng thể hài hòa. Vị thanh mát của rau, vị béo nhẹ của trứng hòa cùng nước sốt táo hành chua dịu và những miếng bánh mì giòn rụm mang đến cảm giác tươi mới, rất thích hợp để mở đầu bữa ăn.

Ảnh: Bích Ngọc

Tiếp theo là Ohitashi rau củ và cá mòi vùng Shizuoka. Món ăn có thêm hoa thiên lý nhưng lại mang đến một hương vị hoàn toàn khác với cách chế biến quen thuộc của Việt Nam. Trong ẩm thực Nhật, Ohitashi là kỹ thuật ngâm các loại rau trong nước dùng dashi sau khi chần sơ, giúp rau giữ được màu sắc, độ giòn và vị ngọt tự nhiên. Khi kết hợp cùng cá mòi, món ăn vừa thanh nhẹ, tinh tế vừa nổi bật hương vị umami đặc trưng.

Đến món chính, mình thực sự bị chinh phục bởi Bò Wagyu Koki nướng sốt mè. Miếng bò được cắt dày, kích thước khá lớn nhưng vẫn giữ được độ mềm mọng, ngọt thịt với phần giữa hồng nhẹ, bên ngoài xém vàng đẹp mắt. Thịt bò thơm mùi khói, hơi đậm vị, khi ăn cùng sốt mè béo bùi, ngô bao tử và súp lơ xanh tạo nên sự cân bằng rất vừa vặn. Đây có lẽ là món khiến nhiều người trong bàn ăn xuýt xoa nhiều nhất. Với khẩu vị của mình thì nếu có nhiều sốt mè hơn, món ăn sẽ trọn vẹn hơn nữa.

Ảnh: Bích Ngọc

Nếu bò Wagyu mang đến cảm giác đậm đà thì Súp cá hồng mắt vàng vùng Shizuoka lại đóng vai trò cân bằng vị giác. Kinmedai là loài cá sinh sống ở độ sâu khoảng 400-600 m dưới vùng biển Nhật Bản. Dù sở hữu lớp da đỏ rực bắt mắt, phần thịt bên trong lại trắng, mềm, ngọt và giàu vị umami. Ăn cùng nấm và đậu non, món súp mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh mát sau món bò nướng.

Sau phần khai vị và món chính, nhân viên tiếp tục phục vụ nhóm món cơm và mì - cũng là phần khiến mình mong chờ nhất.

"Ngôi sao" của bữa ăn chắc chắn là Cơm lươn Shizuoka nướng sốt Kabayaki ăn kèm mù tạt và gừng hồng. Cơm lươn cũng là một trong những món được trình bày đẹp nhất bữa ăn. Miếng lươn nướng phủ lớp sốt Kabayaki nâu óng, xếp ngay ngắn trên phần cơm trắng dẻo thơm. Bên cạnh là một chấm mù tạt xanh cùng gừng hồng ngâm tạo điểm nhấn màu sắc rất bắt mắt. Chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn, còn khi trộn nhẹ phần cơm với nước sốt thấm xuống dưới rồi ăn cùng lươn mới cảm nhận được trọn vẹn vị béo, ngọt và thơm đặc trưng của món ăn.

Ảnh: Bích Ngọc

Lươn Kabayaki vốn là một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản. Lươn nước ngọt (Unagi) sau khi làm sạch sẽ được xiên que, nướng trực tiếp trên than hồng rồi liên tục phết lớp nước sốt Kabayaki đặc trưng cho đến khi bóng đẹp và thấm vị. Đây được xem là một biến thể đặc biệt của kỹ thuật Teriyaki, có nguồn gốc từ vùng Edo và được coi là một trong những món ăn tiêu biểu của ẩm thực Nhật. Shizuoka, đặc biệt là khu vực Hamamatsu, cũng là nơi nổi tiếng với nghề nuôi lươn và chế biến Kabayaki theo phương pháp truyền thống.

Món Izumo Soba vùng Shimane lại mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác. Sợi mì nhỏ, ngắn, màu nâu sẫm đặc trưng vì được nghiền từ hạt kiều mạch nguyên vỏ thay vì chỉ lấy phần lõi như nhiều loại soba thông thường. Chính vì vậy, mì có hương thơm đậm hơn và hậu vị hơi đắng nhẹ nhưng càng ăn càng cuốn. Khi dùng cùng nước dùng thanh ngọt từ cá, hương vị của sợi mì càng trở nên nổi bật. Izumo Soba cũng được xem là một trong ba loại mì soba nổi tiếng nhất Nhật Bản và là niềm tự hào của tỉnh Shimane.

Ảnh: Bích Ngọc

Nếu cảm thấy vị mì còn hơi nhẹ, chỉ cần cắn thêm một miếng Tempura tôm Sakura vùng Shizuoka là vừa đủ để cân bằng. Thoạt nhìn, món ăn có phần khá lạ, nhưng khi thưởng thức lại khiến team liên tưởng đến bánh tôm Hồ Tây của Việt Nam. Khác ở chỗ, những con tôm Sakura rất nhỏ, gần giống tép đồng, được kết dính thành một miếng tempura tròn vừa chiếc bát nhỏ. Lớp bột chiên giòn ôm trọn vị ngọt tự nhiên của tôm tạo nên hương thơm rất hấp dẫn, càng ăn càng thấy “gây nghiện". Tôm Sakura chỉ được đánh bắt vào hai mùa trong năm - mùa xuân và mùa thu, với các cảng nổi tiếng như Yui (Shizuoka) và Oigawa (Yaizu).

Kết thúc bữa ăn là Mochi ba vị, trà Sencha Shizuoka. Ba viên mochi nhỏ được bày trên lá tre xanh, cố định bằng một chiếc xiên tre đỏ tạo cảm giác rất trang nhã. Mỗi viên mang một màu sắc và phần nhân khác nhau. Mochi ở đây không phải loại bánh lớn quen thuộc mà có kích thước nhỏ, gần giống bánh trôi của Việt Nam, với phần nhân mè đen và đậu ngọt. Trà Sencha có hương thơm dịu, vị thanh, gần như không đắng gắt nên rất dễ uống. Trong khi đó, soda trà Sencha hương yuzu và dưa lưới được phù hợp để uống xuyên suốt bữa ăn, mang vị chua nhẹ, giúp làm sạch vị giác và giảm cảm giác ngấy sau các món nướng, chiên.

Ảnh: Bích Ngọc

Sau khi thưởng thức trọn vẹn thực đơn, điều khiến mình tượng không chỉ là tay nghề của các đầu bếp Koki trong việc giữ được độ tươi ngon, màu sắc và hương vị nguyên bản của từng nguyên liệu, mà còn là cơ hội được khám phá thêm những nét đặc sắc của ẩm thực địa phương Nhật Bản. Mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về vùng đất nơi nó ra đời, từ nguồn nguyên liệu, cách chế biến cho đến văn hóa thưởng thức.

Có lẽ, Shizuoka, Shimane hay khu vực San'in vẫn còn là những cái tên khá mới với nhiều du khách Việt. Nhưng chỉ qua một bữa ăn, những vùng đất này đã đủ khiến người ta tò mò và mong muốn một ngày được đặt chân tới để trải nghiệm trọn vẹn hơn văn hóa, con người và nền ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản.

Ngoài Tokyo, Kyoto hay Osaka, Nhật Bản còn gì?

Trong những năm gần đây, Nhật Bản tiếp tục là một trong những điểm đến nước ngoài được nhiều du khách Việt lựa chọn. Theo số liệu được chia sẻ tại hội thảo, năm 2025 có khoảng 678.500 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản, tăng 109,2% so với năm trước và cũng là năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục về lượng khách. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, con số này đã đạt 396.500 lượt, tăng 8,7% so với cùng kỳ, bất chấp những biến động của ngành hàng không thế giới.

Hiện nay, phần lớn du khách Việt vẫn ưu tiên các hành trình quen thuộc như Tokyo, Kyoto hay Osaka - còn được gọi là "Cung đường Vàng". Tuy nhiên, bên cạnh những điểm đến nổi tiếng, Nhật Bản vẫn còn nhiều địa phương sở hữu cảnh quan, văn hóa và ẩm thực đặc sắc nhưng chưa được nhiều du khách quốc tế biết đến. Đây cũng là lý do JNTO lựa chọn giới thiệu các địa phương như Shizuoka, Shimane và khu vực San'in tại hội thảo lần này, với mong muốn mang đến thêm những gợi ý cho những ai muốn khám phá một Nhật Bản đa dạng hơn.

Ảnh: BTC

Một trong những điểm đến được giới thiệu là Shizuoka và khu vực Suruga - nơi nổi tiếng với khung cảnh hướng ra núi Phú Sĩ, những đồi trà xanh, suối nước nóng và nguồn hải sản phong phú. Đáng chú ý, từ tháng 4/2026, đường bay thẳng kết nối Hà Nội - Shizuoka đã chính thức đi vào hoạt động, giúp việc di chuyển của du khách Việt thuận tiện hơn. Bên cạnh những danh thắng thiên nhiên, địa phương này còn phát triển nhiều trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa như thưởng trà giữa các đồi chè, gặp gỡ người trồng trà hay khám phá sự kết hợp giữa trà và ẩm thực địa phương.

Trong khi đó, Shimane và khu vực San'in lại mang đến một màu sắc rất khác. Nằm bên bờ Biển Nhật Bản, nơi đây nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên bốn mùa, các suối nước nóng, vườn Nhật và những giá trị văn hóa lâu đời. Shimane còn được biết đến là vùng đất gắn liền với thần thoại Nhật Bản, nơi có đền Izumo Taisha - một trong những ngôi đền Thần đạo lâu đời và linh thiêng nhất cả nước. Ngoài các di sản văn hóa, du khách còn có thể trải nghiệm nhiều nét đặc trưng của địa phương như điệu múa truyền thống Iwami Kagura, thưởng thức rượu sake, thịt bò Wagyu, cua Matsuba hay các món ăn theo mùa.

Ảnh: BTC

Thông qua việc giới thiệu những địa phương này, hội thảo không chỉ mang đến thêm thông tin về các điểm đến mới mà còn cho thấy Nhật Bản vẫn còn rất nhiều vùng đất thú vị ngoài những cung đường du lịch quen thuộc. Với những người từng đến Tokyo, Kyoto hay Osaka và muốn khám phá một góc nhìn khác về xứ sở hoa anh đào, Shizuoka, Shimane hay San'in có thể là những lựa chọn đáng cân nhắc trong những chuyến đi sắp tới.