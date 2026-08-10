Món ăn này nấu dễ mà hấp dẫn và giàu dinh dưỡng, sẽ càng thơm hơn khi trộn với cơm

Đây là một món ăn ngon và hấp dẫn với màu sắc bắt mắt, hương vị của các nguyên liệu hòa quyện, cực đưa cơm.

Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một món xào với sự kết hợp nguyên liệu mới lạ, lại rất bổ dưỡng. Đây là một món ăn tuyệt vời để thử khi bạn không biết phải nấu gì cho gia đình ăn trong ngày nóng bức. Chắc chắn đây sẽ là một bữa ăn ngon miệng và ngon miệng và no bụng.

Nguyên liệu chính để làm món ăn này gồm 3 loại: Nấm ngọc châm nâu, nấm ngọc châm trắng và trứng cút. Nấm tạo nên hương thơm tươi mát và kết cấu mềm mịn, trong khi trứng cút cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, giàu protein tốt cho sức khỏe não bộ, và kết cấu mềm mại phù hợp với tất cả mọi người. Cách chế biến món ăn này cũng rất đơn giản: Xào sơ rồi om nhỏ lửa. Cuối cùng, chan nước dùng với cơm cũng là một cách tuyệt vời để thưởng thức món ăn này, tạo nên một bữa ăn ngon miệng và hấp dẫn khác. Giờ thì hãy cũng theo dõi công thức làm món ăn này ngay dưới đây nhé:

Nguyên liệu làm món trứng cút xào nấm

Trứng cút (tùy lượng), 1 hộp nấm ngọc châm nâu, 1 hộp nấm ngọc châm trắng, một quả ớt ngọt xanh, nửa quả ớt ngọt đỏ, gừng và tỏi (tùy lượng), nước tương, dầu hào, một ít nước tương đen, tinh bột bắp (tùy lượng), lượng dầu ăn vừa phải, một chút muối và một chút bột tiêu.

Cách làm món trứng cút xào nấm

Bước 1: Trước tiên, chúng ta rửa sạch trứng cút rồi cho vào nồi và luộc chín. Sau khi luộc xong thì bóc vỏ và rửa sạch. Để trứng cút dễ thấm hút nước dùng hơn, bạn cần chiên sơ qua. Trước khi cho vào chảo, tốt nhất nên trộn trứng với một chút nước tương đen hoặc nước tương. Điều này sẽ giúp trứng dễ lên màu và nhăn lại khi chiên. Nấm ngọc châm trắng và nâu bạn cắt bỏ phần gốc, rửa sạch rồi để ráo. Ớt ngọt xanh và đỏ, loại bỏ hạt, thái miếng nhỏ.

Bước 2: Để làm nước sốt cho món ăn, bạn cho 3 muỗng canh nước tương, một ít nước tương đen, 1 muỗng canh dầu hào, một ít muối và bột tiêu, nửa muỗng canh bột bắp và một ít nước vào bát, khuấy đều. Cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo, đun nóng, sau đó cẩn thận cho từng quả trứng cút vào, lưu ý không cho phần nước tương đã ướp trứng. Chiên trứng cút rên lửa vừa nhỏ cho đến khi trứng có màu vàng nâu và nhăn lại, sau đó tắt bếp và vớt ra để riêng. Nếu bạn thích trứng có màu vàng hơn thì có thể chiên kỹ hơn một chút; như vậy sẽ đảm bảo trứng vàng đều.

Bước 3: Sau khi chiên trứng xong, để lại một ít dầu trong chảo và cho gừng, tỏi vào phi thơm. Sau đó cho hai loại nấm và ớt chuông xanh, đỏ thái lát vào chảo. Vặn lửa lớn và xào nhanh để nấm tiết ra nước. Cho trứng cút trở lại chảo, xào nhanh, sau đó đổ nước sốt đã chuẩn bị vào. Giữ lửa lớn và xào nhanh để nước sốt sánh lại. Xào đều cho đến khi trứng cút được phủ đều nước sốt, sau đó tắt bếp.

Thành phẩm món trứng cút xào nấm

Đây là một món ăn ngon và hấp dẫn với màu sắc bắt mắt, hương vị của các nguyên liệu hòa quyện. Nấm mềm và trứng cút bùi béo kết hợp hoàn hảo với nhau, rất ngon khi ăn kèm với cơm. Nếu bạn thích, nhất định phải thử nhé. Hãy nhớ khuấy đều nước sốt đã chuẩn bị trước khi cho vào nồi để tránh tinh bột lắng xuống và mất tác dụng. Ngoài ra, hãy dùng ít muối hơn một chút, vì nước tương, dầu hào và các loại gia vị khác đã khá mặn rồi.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món trứng cút xào nấm!