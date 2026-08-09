Nhà có khách bất ngờ, tôi vét tủ lạnh làm mâm cơm 5 món: Món rẻ nhất lại được khen nhiều nhất

Mâm cơm không cần quá nhiều món cầu kỳ.

Nhà có khách bất ngờ, thay vì chạy ra chợ mua thật nhiều đồ, tôi thử nhìn lại tủ lạnh rồi ghép thành một mâm cơm đủ vị. Có thịt, có trứng, có đậu, thêm ít rau củ đang có sẵn. Không món nào cầu kỳ nhưng nhờ đổi cách chế biến một chút, mâm cơm vẫn đầy đặn và đẹp mắt.

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Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

Thịt ba chỉ thái miếng vừa, cho thẳng vào chảo rang lửa vừa để mỡ tự tiết ra. Khi thịt bắt đầu vàng xém, chắt bớt mỡ rồi cho hành tím vào đảo thơm.

Nêm nước mắm, một chút đường và tiêu. Đảo đến khi miếng thịt bóng lên, cạnh hơi cháy vàng là tắt bếp. Không ướp thịt trước sẽ giúp thịt dễ cháy cạnh và thơm hơn.

Đậu phụ sốt cà chua

Đậu phụ cắt miếng, thấm khô rồi chiên vàng nhẹ. Cà chua thái nhỏ, phi thơm hành rồi xào đến khi mềm và ra màu đỏ đẹp.

Thêm chút nước mắm, đường và nước lọc, sau đó cho đậu vào rim vài phút. Khi sốt bám quanh miếng đậu thì rắc hành lá. Đừng đun quá lâu để đậu vẫn mềm, sốt không bị cạn khô.

Trứng hấp nấm

Đập 4 quả trứng, thêm lượng nước ấm tương đương, nêm chút nước mắm rồi đánh nhẹ. Lọc qua rây để trứng mịn, sau đó cho nấm thái nhỏ đã xào sơ vào.

Ảnh minh họa

Hấp lửa nhỏ khoảng 10-12 phút. Khi mặt trứng vừa đông, còn hơi rung nhẹ thì lấy ra, rắc hành lá và tiêu. Hấp lửa nhỏ là bí quyết để mặt trứng mịn, không bị rỗ.

Rau cải xào tỏi

Rau cải rửa sạch, để thật ráo. Phi thơm nhiều tỏi trong chảo nóng rồi cho rau vào đảo nhanh trên lửa lớn.

Nêm chút muối, đảo đến khi rau vừa chín tới thì tắt bếp. Không xào quá lâu để rau giữ được màu xanh và độ giòn.

Canh bí xanh thịt băm

Thịt băm phi thơm cùng hành, thêm nước rồi đun sôi. Cho bí xanh thái miếng vào, nêm nước mắm và chút muối.

Bí vừa trong và mềm là tắt bếp, thêm hành lá. Canh chỉ cần nấu vừa tới, bí còn nguyên miếng sẽ ngọt và ngon hơn.

Mâm cơm không cần quá nhiều món cầu kỳ. Chỉ cần một món đậm đà như thịt rang, một món sốt mềm, một món trứng, một đĩa rau xanh và bát canh nóng là đã đủ vị. Quan trọng hơn, cùng một vài nguyên liệu quen thuộc nhưng đổi cách nấu một chút, bữa cơm sẽ bớt nhàm chán mà vẫn tiết kiệm.