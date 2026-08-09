Giá vé máy bay nhiều chặng tăng vọt dịp nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, đẩy nhu cầu đi lại tăng cao. Các đường bay nội địa ghi nhận mức giá vé tăng vọt, đòi hỏi những giải pháp điều phối linh hoạt.

Thị trường hàng không nội địa giai đoạn đầu tháng 8 đang bước vào giai đoạn "tăng nhiệt" mạnh mẽ. Chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu lên kế hoạch du lịch, thăm thân của người dân trên cả nước đã thúc đẩy bức tranh giao thông đường hàng không trở nên vô cùng sôi động. Đi kèm với sức cầu bứt phá, giá vé máy bay trên hàng loạt các đường bay trọng điểm cũng ghi nhận sự điều chỉnh tăng vọt so với giai đoạn trước đó.

Sức nóng trên trục bay "vàng" và các điểm đến du lịch

Khảo sát thực tế của phóng viên VTV Times trên các hệ thống phân phối vé trực tuyến của các hãng hàng không cho thấy, giá vé máy bay trên nhiều đường bay "nóng" đã tăng một cách đáng kể so với những ngày thường, đặc biệt là vào những ngày cận kề kỳ nghỉ lễ.

Theo đó, trục bay kết nối hai đầu mút kinh tế lớn nhất cả nước là Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt nhất về dải giá vé chỉ trong vòng một tuần qua. Cụ thể, nếu hành khách thực hiện chuyến bay vào ngày 21/8, mức giá vé thấp nhất có thể tìm thấy chỉ dao động ở mức khoảng 1,12 triệu đồng/chiều. Tuy nhiên, chỉ sau đó một tuần, ngày 28/8 – thời điểm người dân bắt đầu di chuyển để đón kỳ nghỉ lễ 2/9, mức giá cho chặng bay tương tự đã tăng vọt lên khoảng 2,12 triệu đồng/chiều, tức là gần gấp đôi so với mốc thời gian trước đó.

So với cùng ngày trong tuần trước, giá vé máy bay trên chặng Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đã có sự điều chỉnh rõ rệt.

Chiều bay ngược lại từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội cũng ghi nhận xu hướng tăng giá tương tự, tạo ra áp lực tài chính không nhỏ cho những hành khách có nhu cầu di chuyển khứ hồi. Khảo sát trên hệ thống bán vé của hãng hàng không Vietjet cho thấy một biểu đồ tăng giá thẳng đứng theo thời gian. Theo khảo sát, giá vé thấp nhất trên hệ thống Vietjet cho chuyến bay ngày 28/8 là 1,39 triệu đồng, gần gấp đôi mức 718.000 đồng của ngày 26/8 và tăng hơn 56% so với mức 890.000 đồng của ngày 27/8. Nếu cộng dồn toàn bộ các khoản thuế, phí theo quy định hiện hành, hành khách sẽ phải chi trả một khoản tiền lên tới gần 2 triệu đồng chỉ cho một tấm vé một chiều trên chặng bay này.

Chiều ngược lại từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội cũng ghi nhận xu hướng tăng giá.

Bên cạnh trục bay chính, các đường bay kết nối đến những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước cũng không nằm ngoài quy luật cung - cầu. Khảo sát của phóng viên VTV Times cho thấy, giá vé trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng đã có sự bứt tốc mạnh mẽ. Mức giá thấp nhất cho chuyến bay khởi hành ngày 21/8 chỉ rơi vào khoảng 1 triệu đồng. Thế nhưng, nếu hành khách chọn bay vào ngày 28/8, số tiền tối thiểu phải bỏ ra đã là 2,17 triệu đồng. Đặc biệt, đối với những hành khách có nhu cầu bay vào các khung giờ "vàng" (giờ bay thuận tiện vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều), giá vé hạng phổ thông chạm mức 2,27 triệu đồng trở lên, trong khi hạng thương gia ghi nhận mức giá từ 4,78 triệu đồng.

Giá vé trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng vào ngày 28/8 có giá thấp nhất từ 2,17 triệu đồng/ chiều.

Tương tự, đường bay từ Hà Nội đi Phú Quốc cũng ghi nhận mức giá vé tăng cao trước kỳ nghỉ Quốc khánh. Trên hệ thống bán vé của Sun PhuQuoc Airways, mức giá thấp nhất hiện đang được mở bán cho chặng bay này dao động ở mức khoảng 1,8 triệu đồng cho một chiều bay, mức giá này đã bao gồm đầy đủ các loại thuế và phí liên quan.

Sun PhuQuoc Airways khai thác chặng bay từ Hà Nội - Phú Quốc với giá từ 1,8 triệu đồng/ chiều vào ngày 28/8.

Tâm lý hành khách: Linh hoạt thích ứng hay chấp nhận "móc hầu bao"?

Trước những biến động không ngừng của thị trường giá vé, tâm lý và chiến lược đặt vé của hành khách cũng có sự phân hóa rõ rệt. Dù giá vé tăng cao, các hãng hàng không vẫn duy trì việc dải đều các mức giá khác nhau tùy thuộc vào khung giờ khai thác, qua đó mở ra cơ hội cho những hành khách chủ động lên kế hoạch từ sớm.

Là một trong những người tiêu dùng luôn theo dõi sát sao biến động giá vé để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của gia đình, chị Minh Anh (29 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết gia đình chị có dự định đưa con nhỏ vào TP. Hồ Chí Minh dịp lễ 2/9. Chính vì vậy, chị đã bắt đầu công cuộc "săn" vé từ giai đoạn cuối tháng 7. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá của thị trường đã vượt qua những dự tính ban đầu của chị.

"Tuần trước tôi kiểm tra trên hệ thống, giá vé một chiều chỉ nhỉnh hơn 1 triệu đồng. Đến đầu tháng 8, giá của chính chuyến bay dự kiến đặt đó đã tăng gần gấp đôi. Tôi thực sự khá bất ngờ vì trên thực tế vẫn còn gần một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ chính thức," chị Minh Anh thẳng thắn chia sẻ.

Sau nhiều lần nâng lên đặt xuống và cân nhắc kỹ lưỡng bài toán chi phí, gia đình chị Minh Anh đã quyết định chốt vé sớm, đồng thời chấp nhận thay đổi thói quen di chuyển bằng việc linh hoạt lựa chọn các khung giờ bay không phải là cao điểm để tối ưu hóa ngân sách. "Nếu gia đình chấp nhận bay vào các chuyến sáng sớm hoặc tối muộn thì mức giá vẫn ở mức dễ chịu hơn rất nhiều. Qua lần biến động này, tôi rút ra một kinh nghiệm sâu sắc là nên lên kế hoạch chi tiết và tiến hành đặt vé từ rất sớm vào các dịp nghỉ lễ lớn trong năm", chị nhấn mạnh.

Còn đối với những hành khách đề cao tính trải nghiệm và tính thời điểm của chuyến đi, mức giá tăng không phải là rào cản quá lớn để họ hủy bỏ kế hoạch. Ông Đức Mạnh, 58 tuổi, một người dân sinh sống và làm việc lâu năm tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi khảo sát 1 vài lựa chọn, đánh giá về chi phí di chuyển, ông Thắng thừa nhận giá vé hiện tại đã tăng đáng kể so với thời điểm ông bắt đầu tham khảo trước đó, nhưng gia đình vẫn quyết định giữ nguyên kế hoạch đã vạch ra. "Chúng tôi đã lên lịch trình chi tiết từ sớm nên hoàn toàn chấp nhận mức giá hiện tại của thị trường. Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là cả gia đình có một khoảng thời gian trọn vẹn để cùng nhau trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm đẹp," ông Mạnh bày tỏ.

Lời giải từ cơ quan quản lý: Mở rộng "nút thắt" hạ tầng, tăng năng lực khai thác

Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh tham số điều phối giờ cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất dịp cao điểm Lễ Quốc Khánh. Ảnh: ACV

Để đáp ứng nhu cầu đi lại dự báo tăng cao trong giai đoạn cao điểm hè và kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh tham số điều phối giờ cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Việc điều chỉnh nhằm tạo thêm dư địa khai thác cho các hãng hàng không, qua đó tăng nguồn cung ghế trên những đường bay có nhu cầu lớn.

Theo đó, tại Nội Bài trong hai giai đoạn từ ngày 15/7 đến 15/8 và từ ngày 24/8 đến 6/9/2026, tham số điều phối tại khu vực nhà ga đi nội địa được nâng lên 17 chuyến mỗi giờ.

Đồng thời, tham số điều phối tại khu vực đường cất hạ cánh và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong khung giờ từ 6h đến 23h59 được nâng từ 42 lên 44 chuyến mỗi giờ.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ ngày 15/6 đến 6/9/2026, tham số điều phối tại khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được nâng lên 46 chuyến mỗi giờ trong khung giờ từ 6h đến 23h.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở rà soát năng lực khai thác thực tế của hạ tầng cảng hàng không và hệ thống điều hành bay, nhằm nâng khả năng phục vụ nhưng vẫn bảo đảm an toàn.

Việc tăng tham số điều phối không đồng nghĩa các hãng hàng không tự động được khai thác thêm chuyến. Thay vào đó, phương án này tạo thêm quỹ giờ cất, hạ cánh để các hãng đăng ký, được phân bổ và tăng tần suất trên những đường bay có nhu cầu cao.

Trong bối cảnh giá vé trên nhiều đường bay tăng theo nhu cầu đặt chỗ trước kỳ nghỉ Quốc khánh, việc mở rộng quỹ giờ cất, hạ cánh được kỳ vọng tạo điều kiện để các hãng bổ sung chuyến và tăng số ghế cung ứng.

Nguồn cung được cải thiện có thể góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, giảm áp lực lên giá vé và hạn chế quá tải tại hai đầu mối hàng không lớn nhất cả nước.