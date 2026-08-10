VietCharm vươn mình trở thành LOALOA Show, khai mở hành trình trải nghiệm văn hoá & ẩm thực mới

VietCharm chuyển mình với tên gọi LOALOA Vietnam Culture & Dining Show và ra mắt show diễn mới “Việt Nam Bừng Sáng”, mở ra chương tiếp theo của hành trình kể chuyện di sản văn hóa bằng nghệ thuật trình diễn đa giác quan kết hợp ẩm thực.

LOALOA Show phản ánh khát vọng đưa tiếng vang di sản vươn xa

Ra mắt công chúng đầu 2026, VietCharm Culture & Dining Show là chương trình biểu diễn kết hợp văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực cao cấp đầu tiên tổ chức trong khuôn viên Dinh Độc Lập. Với 2 show diễn mỗi ngày, chương trình đưa khán giả chìm đắm vào trải nghiệm di sản chưa từng có với 9 tiết mục nghệ thuật cùng thực đơn 8 món theo phong cách fusion (kết hợp nguyên liệu truyền thống Việt Nam với kỹ thuật chế biến mới).

Sau gần 6 tháng được hàng chục nghìn khán giả trong nước và quốc tế đón nhận tích cực, cũng như thu hút hơn 100 triệu lượt tiếp cận và thảo luận trên đa nền tảng số, VietCharm Show đã nhanh chóng trở thành điểm đến trải nghiệm yến tiệc đa giác quan nổi bật tại TP. Hồ Chí Minh.

Cột mốc chuyển mình thành LOALOA Vietnam Culture & Dining Show (LOALOA Show), đánh dấu chương mới của hành trình lan tỏa những câu chuyện di sản văn hóa. Lấy cảm hứng từ tiếng rao "loa loa" trong văn hóa dân gian, mời mọi người quần tụ để lắng nghe những câu chuyện được truyền kể qua nhiều thế hệ, LOALOA Show thể hiện tinh thần kết nối vượt thời gian giữa di sản truyền thống và đời sống văn hoá hiện đại.

Sau gần 6 tháng hoạt động, chương trình đã đón hàng chục nghìn khán giả trong nước và quốc tế, mở ra hành trình mới với tên gọi LOALOA Show.

Đại diện LOALOA Show cho biết: "LOALOA Show sẽ không ngừng truyền tải thêm nhiều chất liệu văn hoá đặc sắc để trở thành ‘món ăn tinh thần’ cho công chúng trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định giá trị văn hóa Việt trong dòng chảy toàn cầu".

Show trưa mới "Việt Nam Bừng Sáng" với đa chất liệu di sản văn hoá

Cùng với nhận diện thương hiệu mới, LOALOA Show ra mắt chương trình biểu diễn "Việt Nam Bừng Sáng" (Where Vietnam Comes Alive) vào khung giờ 12h - 13h30 hàng ngày, bắt đầu từ 11/8.

Chia sẻ về chất liệu văn hoá cho show mới, Tổng Đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh cho hay: "Di sản Việt Nam cất chứa nguồn cảm hứng vô hạn để truyền tải các giá trị văn hóa thành ngôn ngữ trải nghiệm mà khán giả toàn cầu cũng có thể cảm nhận. Việt Nam Bừng Sáng là hành trình ngược dòng thời gian để khám phá những lát cắt phong phú bồi đắp nên bản sắc văn hóa Việt qua hàng nghìn năm lịch sử từ thời Văn Lang - Âu Lạc, Tiền Lê, Đinh, Lý đến Trần…".

Từ âm vang trống đồng đến sắc màu lễ hội ba miền bừng sáng trong 80 phút trình diễn

Hành trình thưởng thức nghệ thuật mở màn với âm vang trống đồng Đông Sơn, đưa khán giả ngược dòng thời gian về với biểu tượng tiêu biểu của nền văn minh Việt cổ. Sau hồi trống thiêng, không gian hào hùng dần nhường chỗ cho điệu Múa Xuân Phả - loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của Thanh Hoá, đặc trưng bởi màn kết hợp mặt nạ gỗ huyền bí, phục trang và nhịp trống rộn ràng.

Từ không khí hội hè, sân khấu chuyển mình thành Lễ hội Tịch Điền, gợi lại tinh thần trọng nông và gắn bó với ruộng đồng, mùa màng từ bao đời nay. Múa Nghê tiếp nối mạch câu chuyện, đưa linh vật quen thuộc trong mỹ thuật và kiến trúc truyền thống vào lớp diễn giàu tính tạo hình, để kết nối di sản với ngôn ngữ biểu diễn đương đại.

Không dừng ở đó, chương trình còn khắc họa những chất liệu dân gian xoay quanh Thầy bói xem voi, Thi trạng, Thư pháp và Vinh quy bái tổ gợi nhắc tinh thần hiếu học, khoa bảng và nét sinh hoạt văn hóa của làng quê xưa. Chương cuối đưa khán giả về với những giai điệu quen thuộc của Lý ngựa ô và Bài ca đất phương Nam, khép lại hành trình trải nghiệm bằng tinh thần phóng khoáng, hào sảng và trọng tình nghĩa của người Việt.

Mỗi tiết mục tại LOALOA Show tái hiện một lát cắt của văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Các tiết mục được dàn dựng công phu bởi đội ngũ sáng tạo: nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, biên đạo Mạnh Quyền, NSƯT Hoàng Kha và cố vấn bởi nhiều nghệ nhân giàu kinh nghiệm, nhằm đảm bảo tính nguyên bản của chất liệu văn hóa khi truyền tải qua ngôn ngữ trình diễn hiện đại. Tiêu biểu là Nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Hùng và Phùng Thị Liên với trọn cuộc đời giữ hồn điệu múa cổ Xuân Phả, NNƯT hát xẩm Vũ Huy Dự, TS. Trần Hậu Yên Thế với loạt ấn phẩm nghiên cứu về linh vật Nghê Việt, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Bá Châu nổi danh với công khôi phục kỹ thuật đúc đồng Đông Sơn…

Khi món ăn trở thành phần không thể thiếu của câu chuyện

Đến LOALOA Show, khán giả không chỉ trải nghiệm nghệ thuật, mà còn được thưởng thức trọn vẹn hành trình ẩm thực trong cùng mạch cảm xúc. Thay vì phục vụ bữa ăn tách biệt khỏi chương trình, từng món được đưa ra theo kịch bản riêng, nối dài câu chuyện trên sân khấu bằng mỹ vị trên bàn tiệc. Mở đầu bằng những hương vị Việt quen thuộc được trình bày theo phong cách mới và tiếp nối bằng các món ăn lấy cảm hứng từ mùa màng, làng quê và sản vật địa phương.

Ẩm thực Việt được làm mới bằng kỹ thuật chế biến và trình bày hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn hương vị và tinh thần của những nguyên liệu bản địa.

Bếp trưởng Nguyễn Ngọc Công chia sẻ: "Tinh thần chủ đạo của thực đơn mới không nằm ở việc biến món Việt theo tiêu chuẩn dinner theatre cao cấp, mà ở cách sử dụng kỹ thuật chế biến và trình bày hiện đại để làm nổi bật nguyên liệu, hương vị và ký ức ẩm thực dân tộc. Mạch đan cài giữa sân khấu và bàn tiệc giúp trải nghiệm văn hóa không chỉ là nhìn và nghe, mà còn được cảm nhận qua hương vị, không gian và tương tác trực tiếp của khán giả".