"Hòn ngọc châu Phi" đang khuyến khích khách Việt đến: Nơi sống của hơn 50% số khỉ đột núi trên thế giới

Địa điểm đang được nhắc tới là đâu, vì sao lại được quan tâm vào lúc này?

Uganda có thể vẫn là cái tên khá mới với nhiều du khách Việt Nam, nhưng đối với những người yêu thiên nhiên hoang dã, safari hay các hành trình khám phá châu Phi, quốc gia Đông Phi này sở hữu nhiều trải nghiệm khó tìm thấy ở nơi khác.

Đáng chú ý, những ngày này, hình ảnh Uganda đang được giới thiệu trực tiếp tới thị trường Việt Nam thông qua chuỗi sự kiện “ The Pearl of Africa – Uganda Business Forum & Expo Vietnam Chapter”, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 đến 13/8.

Chương trình do Cao ủy Uganda tại Malaysia phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Sự kiện trọng tâm là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Uganda – Viên ngọc Châu Phi, diễn ra ngày 12/8 tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội.

Với thông điệp đưa Uganda trở thành một điểm kết nối mới giữa Việt Nam và thị trường châu Phi, chuỗi sự kiện không chỉ tập trung vào thương mại, đầu tư mà còn dành nhiều sự chú ý cho hai lĩnh vực thế mạnh là nông nghiệp và du lịch.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, đoàn Uganda sang Việt Nam lần này có khoảng 80 doanh nghiệp, trong đó khoảng 60 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và nông nghiệp, dưới sự dẫn đầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Uganda Frank Tumwebaze.

Nơi sinh sống của hơn một nửa số khỉ đột núi trên thế giới

Một trong những lý do khiến Uganda đặc biệt trên bản đồ du lịch châu Phi chính là thế giới tự nhiên.

Ông Rukundo Joshua, Tổng Giám đốc Gofan Safaris and Travel Africa Limited, gọi Uganda bằng biệt danh nổi tiếng “Hòn ngọc châu Phi” (Pearl of Africa). Theo ông, quốc gia này sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa cảnh quan, động vật hoang dã và văn hóa bản địa.

Đặc biệt, Uganda là nơi sinh sống của hơn một nửa số khỉ đột núi trên thế giới. Những cánh rừng tại đây trở thành điểm đến nổi tiếng đối với du khách muốn trekking và quan sát loài linh trưởng quý hiếm này trong môi trường tự nhiên.

Ngoài khỉ đột núi, Uganda còn có 10 vườn quốc gia, 10 khu bảo tồn động vật hoang dã và hơn 1.000 loài chim, trong đó có cò mỏ giày Shoebill - một trong những loài chim có ngoại hình đặc biệt nhất châu Phi.

Các chuyến safari vì thế là trải nghiệm được nhiều người nhắc tới khi nói về Uganda. Du khách có cơ hội quan sát động vật hoang dã, trekking xuyên rừng, khám phá các hệ sinh thái khác nhau hoặc tham gia những hành trình dành riêng cho người yêu thiên nhiên.

Cảnh quan của Uganda cũng rất đa dạng. Ông Joshua nhắc tới dãy Rwenzori, hồ Victoria - hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi - cùng hệ thống sông Nile nổi tiếng.

Không chỉ có thiên nhiên, Uganda còn sở hữu bức tranh văn hóa nhiều màu sắc với hơn 56 nhóm dân tộc, mỗi cộng đồng có truyền thống, ngôn ngữ và bản sắc riêng. Ẩm thực, đời sống địa phương và cà phê cũng được xem là những trải nghiệm giúp hành trình tới đây khác biệt với một chuyến safari đơn thuần.

Từ Uganda có thể nối hành trình sang Kenya, Tanzania

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, Giám đốc Goldentour, Uganda là thị trường giàu tiềm năng với du khách Việt nhờ hệ sinh thái còn nguyên sơ, hệ thống vườn quốc gia, safari, khỉ đột núi, hồ Victoria, sông Nile và văn hóa đặc sắc của hơn 50 cộng đồng dân tộc.

Đáng chú ý, thay vì chỉ xây dựng một hành trình riêng tới Uganda, các doanh nghiệp lữ hành hai nước còn có thể nghiên cứu sản phẩm kết hợp Uganda - Kenya - Tanzania, hình thành tuyến khám phá Đông Phi.

Một hành trình như vậy có thể đưa du khách đi từ những khu rừng nhiệt đới của Uganda tới các vùng thảo nguyên rộng lớn của Kenya và Tanzania, kết hợp trải nghiệm động vật hoang dã, safari và cảnh quan đặc trưng của nhiều quốc gia trong cùng chuyến đi.

Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội vì thế mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác Uganda để xây dựng những sản phẩm du lịch phù hợp hơn cho khách Việt, đồng thời mở ra luồng khách theo chiều ngược lại.

Uganda muốn đón nhiều khách Việt hơn

Ở phía Uganda, ông Rukundo Joshua cũng cho biết nước này muốn đưa hình ảnh “Hòn ngọc châu Phi” tới gần hơn với thị trường Việt Nam.

Theo ông, bên cạnh việc giới thiệu các chương trình khám phá thiên nhiên, động vật hoang dã và văn hóa bản địa, Gofan Safaris and Travel Africa Limited mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam để phát triển những sản phẩm mới.

“Uganda sẵn sàng chào đón du khách Việt Nam và giới thiệu những điều tốt đẹp nhất mà đất nước chúng tôi có thể mang lại”, ông Joshua chia sẻ.

Theo đại diện doanh nghiệp Uganda, mục tiêu không chỉ là đưa thêm khách Việt tới khám phá “Hòn ngọc châu Phi” mà còn tăng cường giao lưu, giúp người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa và con người của nhau.

Trong bối cảnh chuỗi The Pearl of Africa – Uganda Business Forum & Expo Vietnam Chapter đang diễn ra tại Hà Nội từ 9-13/8, du lịch vì thế trở thành một trong những lĩnh vực được kỳ vọng tạo ra kết nối rõ nét giữa hai thị trường. Việc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Uganda Frank Tumwebaze dẫn đoàn khoảng 80 doanh nghiệp, trong đó có 60 doanh nghiệp Uganda thuộc nhóm nông nghiệp và du lịch, cũng cho thấy quốc gia Đông Phi này đang muốn tìm kiếm những đối tác cụ thể tại Việt Nam, thay vì chỉ dừng ở hoạt động quảng bá điểm đến.