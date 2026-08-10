Chúc mừng các thí sinh pha chế xuất sắc giành chiến thắng tại Cuộc thi Pha chế cùng Sinh tố Mãng Cầu Winsen

Cuộc thi "Pha chế cùng Sinh tố Mãng Cầu Winsen" đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ, một mùa giải bùng nổ với sự tham gia của đông đảo bartender, chủ quán, những người yêu pha chế trên khắp cả nước. Những bài dự thi mang đến hàng loạt công thức đồ uống mới mẻ, giàu tính ứng dụng và mang đậm dấu ấn sáng tạo.

Tiếp nối thành công của 4 mùa giải trước gồm "Pha chế cùng Syrup Gạo Rang Hestia", "Pha chế cùng Syrup Cóc Vàng Hestia", "Pha chế cùng Syrup Chôm Chôm Hestia" và "Pha chế cùng Syrup Đường Đen Hestia", cuộc thi "Pha chế cùng Sinh tố Mãng Cầu Winsen" tiếp tục trở thành sân chơi kết nối cộng đồng pha chế, khuyến khích những ý tưởng mới và lan tỏa các công thức đồ uống giàu tính ứng dụng đến ngành F&B.

Mỗi tác phẩm đều được đầu tư chỉn chu từ công thức pha chế, ý tưởng sáng tạo đến cách truyền tải. Để ghi nhận những giá trị đó một cách toàn diện, Ban Tổ chức đã xây dựng 03 hạng mục giải thưởng như sau:

Mỗi giải thưởng được trao là lời ghi nhận cho những nỗ lực, sự sáng tạo và cả niềm đam mê của các thí sinh. Cùng chúc mừng những gương mặt đã xuất sắc chinh phục Ban Giám khảo và ghi tên mình vào bảng vàng của mùa giải năm nay gồm:

Hạng mục Video Công Thức Thiết Thực

Giải Nhất hạng mục Video Công Thức Thiết Thực đã thuộc về Phong Lê với món Trà Xanh Hoa Lài Mãng Cầu. Sở hữu công thức cân bằng hương vị, dễ ứng dụng trong thực tế cùng quy trình pha chế rõ ràng, đây cũng chính là những yếu tố giúp tác phẩm đáp ứng trọn vẹn tiêu chí của hạng mục và thuyết phục Ban Giám Khảo trao giải cao nhất.

Hạng mục Video Sáng Tạo

Chúc mừng Kiều Khanh đã xuất sắc giành Giải Nhất hạng mục Video Sáng Tạo với món Gỏi Gà Mãng Cầu. Không chỉ mang đến một công thức độc đáo, bài dự thi còn ghi điểm nhờ bố cục video rõ ràng, hình ảnh chỉn chu và khả năng truyền tải thông điệp một cách tự nhiên. Sự kết hợp hài hòa giữa nội dung và hình thức đã giúp video tạo được dấu ấn riêng và chinh phục Ban Giám Khảo.

Hạng mục Video Có Hình Ảnh Đẹp

Cuối cùng, giải Nhất hạng mục Video Có Hình Ảnh Đẹp đã thuộc về bạn Gia Huy, món Trà Cherry Mãng Cầu với giải thưởng trị giá 0.5 chỉ vàng 9999. Bài dự thi gây ấn tượng với phần hình ảnh đẹp mắt, chỉn chu và công thức dễ ứng dụng, với sự xuất hiện nổi bật của Sinh tố Mãng cầu Winsen như một điểm nhấn mang lại hương vị thơm ngon, tươi mới cho món uống.

Khép lại với nhiều dấu ấn, cuộc thi Pha chế cùng sinh tố Mãng Cầu Winsen đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho các giải thưởng. Danh sách tất cả người dự thi và clip đạt giải đã được Ban Tổ chức chính thức công bố tại:

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