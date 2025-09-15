Cách đây 15 năm, bà Trương - Lúc ấy 40 tuổi, đang là mẹ đơn thân, nuôi con gái nhỏ và mẹ già hơn 70 tuổi, cứ ngỡ giấc mơ an cư tại Bắc Kinh (Trung Quốc), cuối cùng đã thành hiện thực.

Thời điểm ấy, sau khi vét sạch toàn bộ vốn liếng trong suốt hơn 20 năm đi làm, cộng thêm tiền vay mượn, bà Trương có trong tay 2,3 triệu NDT (hoảng 8,5 tỷ đồng) để mua một căn hộ cũ rộng hơn 60m2.

Ngày 15/10/2010, các thủ tục mua bán hoàn tất. Bà Trương đã trả đủ tiền, giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên bà. Theo hợp đồng, bà Trương và con cùng mẹ già có thể chuyển vào sinh sống trong căn hộ mới mua ngay vào ngày hôm đó.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Con trai chủ cũ nhất quyết không chịu rời đi

Bà Trương cho biết mọi giao dịch mua - bán, chuyển khoản, bàn giao căn hộ, bà làm việc với bà Triệu - Chủ cũ của căn hộ, qua công ty môi giới. Nhưng sau khi tất cả thủ tục hoàn tất, bà Trương mới ngã ngửa vì con trai của chủ cũ - người đang sinh sống trong căn hộ đó nhất quyết không chịu rời đi.

Những ngày sau đó, cuộc sống của bà Trương rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Bà không thể vào ở nhà của chính mình, buộc phải tiếp tục thuê trọ bên ngoài. Khi liên lạc với công ty môi giới, họ phớt lờ, thậm chí biến mất sau khi đã nhận đủ tiền.

Ảnh minh họa

Thất vọng, bà Trương tìm đến cơ quan chức năng. Nhưng mọi việc càng trở nên rối ren. Cảnh sát xác nhận giấy tờ sở hữu thuộc về bà. Về phía gia đình chủ cũ, ban đầu bà Triệu còn xin lỗi nhưng chỉ ít lâu sau, bà Triệu im lặng, rũ bỏ trách nhiệm, cho rằng bà không thể bảo ban con trai hay tác động để anh ta chịu chuyển đi nơi khác.

Quá bế tắc, bà Trương thậm chí còn quỳ trước mặt con trai của bà Triệu, cầu xin anh ta dọn ra khỏi căn hộ của bà. Tuy nhiên, người con trai này yêu cầu bà Trương phải cho anh ta 700.000 NDT (khoảng 2,5 tỷ đồng) thì mới chịu rời đi.

Đương nhiên, bà Trương không thể đồng ý, một phần vì số tiền quá lớn, một phần vì bà chẳng làm gì sai luật. Nhưng khi yêu sách không được đáp ứng, cậu con trai của chủ cũ vẫn nhất quyết không chịu rời đi, khiến bà Trương lâm vào cảnh tiền mất tật mạng, phải "bao nuôi" người lạ. Bà kiệt quệ về cả tài chính lẫn tinh thần.

Quyết định đâm đơn kiện và phán quyết của tòa án

Không còn cách nào khác, bà Trương buộc phải khởi kiện. Ban đầu, bà muốn kiện thẳng người con trai của chủ cũ về tội xâm phạm chỗ ở. Nhưng Tòa án Nhân dân quận Hải Điến (Bắc Kinh) cho rằng bà không thể kiện trực tiếp ông ta, mà chỉ có thể kiện chủ nhà cũ vì vi phạm hợp đồng mua bán.

Sau hơn ba tháng xét xử, tòa tuyên án bà Triệu - Chủ cũ của căn hộ, vi phạm hợp đồng, buộc phải bồi thường cho bà Trương 130.000 NDT (khoảng 480 triệu đồng). Tuy nhiên, yêu cầu buộc bàn giao ngay ngôi nhà lại bị bác bỏ. Bà Trương dù thắng kiện nhưng vẫn không thể dọn về sống trong căn hộ của chính mình.

Ảnh minh họa

Không cam chịu, bà Trương tiếp tục đệ đơn kiện người con trai của bà Triệu về hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhà. Ngày 28/6/2011, Tòa án quận Hải Điến đưa ra phán quyết cưỡng chế di rời, buộc người con trai phải dọn khỏi căn hộ trong vòng 30 ngày. Bản án nêu rõ: Bà Trương có đầy đủ quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt căn hộ. Người đang lưu trú trái phép không có quyền đòi bồi thường.

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi bản án có hiệu lực, việc thi hành cưỡng chế lại bị kéo dài. Con trai bà Triệu biện minh rằng mình thất nghiệp, nếu dọn đi sẽ thành kẻ vô gia cư. Việc chấp hành án bị trì hoãn khiến bà Trương tiếp tục phải thuê trọ, gánh thêm nhiều khoản chi phí. Mãi tới tận cuối năm 2011, các biện pháp cưỡng chế di rời mới được thực hiện, và bà Trương cùng gia đình mới có thể chuyển vào căn hộ trị giá 8,5 tỷ đồng của mình.

"Điều tôi mong mỏi suốt từ đầu đến giờ chỉ là một mái ấm ổn định cho con gái và mẹ già. Nhưng để được sống trong chính căn nhà mình bỏ tiền mua hợp pháp, tôi đã phải đánh đổi quá nhiều" - Bà Trương cay đắng chia sẻ.

Theo Sina