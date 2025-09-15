Ngân hàng khuyến cáo: Đây là những dữ liệu tuyệt mật, khách hàng tuyệt đối không chia sẻ cho bất kỳ ai

Theo Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank), trong thời gian này, tình trạng các đối tượng lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo, mạo danh ngân hàng hoặc cơ quan chức năng ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và tài sản của khách hàng. Nhằm bảo vệ an toàn thông tin cá nhân cũng như sự yên tâm trong giao dịch, KienlongBank mới đây đã đưa ra khuyến cáo chính thức tới toàn thể khách hàng.

Các thủ đoạn phổ biến mà tội phạm công nghệ thường sử dụng là giả mạo cuộc gọi, tin nhắn, email hoặc website ngân hàng để yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin định danh. Trong nhiều trường hợp, kẻ gian tìm cách chiếm đoạt số thẻ tín dụng, mã bảo mật CVV/CVC, mã OTP hoặc mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Đây đều là những dữ liệu tuyệt mật mà khách hàng tuyệt đối không chia sẻ cho bất kỳ ai.

KienlongBank khẳng định và khuyến cáo: ngân hàng, hay công an không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp OTP, CVV/CVC, mật khẩu hay các thông tin nhạy cảm khác qua điện thoại, email, tin nhắn hoặc qua bất kỳ kênh không chính thức nào. Mọi yêu cầu như vậy đều tiềm ẩn rủi ro lừa đảo và cần được cảnh giác.

Để đảm bảo an toàn giao dịch, KienlongBank khuyến nghị khách hàng:

- Luôn kiểm tra kỹ nguồn gốc các cuộc gọi, tin nhắn, email; chỉ tương tác trên kênh chính thức của ngân hàng.

- Không truy cập đường link lạ, không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc có thể chứa mã độc.

- Thường xuyên cập nhật mật khẩu, bảo mật tài khoản bằng xác thực hai lớp (2FA) khi có thể.

- Chủ động theo dõi biến động tài khoản và liên hệ ngay với KienlongBank khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

KienlongBank khuyến cáo khách hàng luôn đề cao cảnh giác, thực hiện đúng hướng dẫn bảo mật để yên tâm sử dụng dịch vụ. Đồng thời, ngân hàng cam kết áp dụng các biện pháp an ninh hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật để bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng.