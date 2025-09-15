Cách tiết kiệm “dị” nhất thế giới

Ở Nhật Bản - Đất nước vốn nổi tiếng với văn hóa tiết kiệm và lối sống tối giản, có một người phụ nữ đã khiến cả cộng đồng phải sửng sốt vì những quy tắc khắt khe không đâu sánh bằng. Đó là bà Ogasawara Yoko, 74 tuổi, người được biết đến rộng rãi với biệt danh "bậc thầy tiết kiệm". Với bà, tiết kiệm không đơn thuần chỉ là cắt giảm chi tiêu mà còn là triết lý sống, là sự chuẩn bị cho tuổi già và đồng thời cũng là cách để bảo vệ môi trường.

Ngay từ khi 30 tuổi, bà Yoko đã bắt đầu xây dựng cho mình một bộ "nguyên tắc thép" để giữ tiền. Nhiều người nghe qua thì cho rằng cực đoan, thậm chí có phần khổ hạnh, nhưng bà lại tin rằng nếu tuổi trẻ chịu khó thắt lưng buộc bụng thì về già sẽ hưởng thảnh thơi. Và đây là 5 thói quen được cho là "dị nhất thế giới" của người phụ nữ Nhật Bản này.

1 - Dùng giấy vệ sinh thay cho giấy ăn, mỗi lần chỉ xé đúng 1 đoạn 20cm

Trong khi phần lớn các gia đình Nhật đều mua giấy ăn riêng, bà Yoko lại chọn cách khác. Bà cho rằng giấy vệ sinh và giấy ăn thực chất chẳng khác nhau về công dụng, vì thế chẳng cần thiết phải bỏ tiền cho cả hai. Một cuộn giấy vệ sinh tại Nhật giá chỉ 25 Yên (khoảng 4,5 nghìn đồng). Nếu mỗi lần dùng chỉ xé 1 đoạn 20cm, có thể dùng tới 300 lần. Trong khi đó, một hộp khăn giấy ăn có giá 65 Yên (khoảng 11,6 nghìn đồng) mà chỉ có vỏn vẹn 20 tờ, tương đương 20 lần sử dụng.

Bà Ogasawara Yoko

Chính sự so sánh này khiến bà Yoko kiên quyết chỉ sử dụng giấy vệ sinh để thay thế cho giấy ăn. Nghe qua tưởng là chuyện nhỏ, nhưng trong hơn 40 năm, thói quen này đã giúp bà tiết kiệm một khoản không hề nhỏ.

2 - Cả đời không mua gia vị

Nếu như nhiều người coi việc nêm nếm là một phần không thể thiếu của ẩm thực, thì với bà Yoko, đó lại là chỗ để cắt giảm triệt để chi tiêu. Bà chưa từng bỏ tiền mua các loại gia vị. Trong căn bếp của bà không hề có lọ nước mắm, chai xì dầu hay hũ tương ớt nào do bà tự mua.

Thay vào đó, bà tận dụng tối đa những gói gia vị đi kèm khi mua mì ăn liền hay Natto. Các loại sốt như cà chua, mayonnaise hoặc tương ớt, bà thường xin thêm ở siêu thị hoặc nhà hàng. Đối với nhiều người, đây là điều khó tưởng tượng, nhưng bà Yoko lại xem đó là một chiến lược khôn ngoan. Bà lý giải rằng nếu có thể xin những thứ miễn phí, chẳng tội gì phải chi tiền để mua.

3 - Nhiều ngày không rửa nồi

Có lẽ đây là thói quen tiết kiệm gây tranh cãi nhất của bà Yoko. Thông thường, sau khi nấu ăn xong, việc rửa nồi là điều đương nhiên. Nhưng bà Yoko thì cho rằng đó là hành động lãng phí nước sạch, chất tẩy rửa và cả công sức. Thay rửa nồi niêu, xoong chảo hàng ngày, bà để nguyên, đậy vung cho vào tủ lạnh và hôm sau nấu tiếp.

Ví dụ, hôm nay bà nấu thịt lợn với bắp cải, ngày mai bà sẽ cho thêm thịt gà và hành lá vào chính chiếc nồi ấy để tiếp tục hầm. Các nguyên liệu được chồng lớp ngày này qua ngày khác, giống như ăn lẩu liên tục. Bà chỉ đem nồi đi rửa khi thấy thực sự cần thiết, có khi tới 7 ngày mới rửa một lần. Dù nhiều người lắc đầu vì lo ngại vấn đề vệ sinh, bà Yoko lại tin rằng cách này không chỉ tiết kiệm nước mà còn tạo ra hương vị phong phú hơn cho bữa ăn.

4 - Tận dụng hóa đơn làm giấy ghi chú

Trong mắt bà Yoko, chi tiền mua sổ tay là việc không cần thiết. Thứ đó hoàn toàn có thể được thay thế bằng những tờ hóa đơn sau mỗi lần mua hàng. Bà giữ lại, tận dụng mặt sau rồi kẹp chúng lại thành cuốn sổ nhỏ để viết những điều cần nhớ.

Bà Ogasawara Yoko

Hành động này khiến nhiều người bật cười, nhưng nếu tính trên hàng chục năm, số tiền tiết kiệm từ việc không mua sổ sách, giấy ghi chú cũng không phải ít. Đặc biệt, bà cho rằng nó góp phần giảm rác thải và tận dụng tối đa những gì vốn đã có sẵn trong cuộc sống.

5 - Cân não mỗi lần đi siêu thị

Nếu ai đó thấy bà Yoko mua sắm, sẽ dễ dàng nhận ra phong thái dứt khoát đến mức khắc nghiệt. Bà luôn chuẩn bị một danh sách những món cần mua trước khi bước ra khỏi nhà. Đến siêu thị, bà chỉ đi thẳng tới đúng quầy hàng cần thiết, bỏ đồ vào giỏ rồi lập tức thanh toán.

Tuyệt nhiên, bà không cho phép mình la cà ngắm nghía. Với bà, sự do dự hay tò mò trước các mặt hàng trưng bày chính là kẻ thù của tiết kiệm. Nhờ vậy, bà tránh được tình trạng "mua cho vui" hoặc "mua vì thích mắt", thứ mà phần lớn mọi người đều từng mắc phải.

Với những phương pháp tiết kiệm như vậy, nhiều người đặt cho bà Yoko biệt danh "nữ hoàng tiết kiệm" và bày tỏ sự nể phục, cũng có người cho rằng bà quá cực đoan, thậm chí tự làm khổ mình. Nhưng với bà Yoko, những nguyên tắc ấy lại mang đến sự an tâm. Bà tin rằng, chính nhờ sống chặt chẽ từng đồng mà tuổi già của bà trở nên vững vàng, không nặng gánh lo toan.

Dù gây nhiều tranh luận, câu chuyện của bà cũng đặt ra một vấn đề lớn: Thế nào là tiết kiệm hợp lý? Ranh giới giữa tiết kiệm và khắt khe đến mức khổ hạnh nằm ở đâu? Với nhiều người, bài học từ bà Yoko không hẳn là phải làm theo từng chi tiết, mà quan trọng hơn là biết suy nghĩ dài hạn, biết từ chối những thứ không cần thiết để ưu tiên cho tương lai.

Bằng cách ấy, câu chuyện về người phụ nữ Nhật Bản 74 tuổi không chỉ dừng lại ở những "cách tiết kiệm dị nhất thế giới", mà còn gợi mở một triết lý sống khiến ai cũng phải suy ngẫm.