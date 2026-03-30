Chi 6 triệu sắm giày leo núi, quần áo đúng dresscode du lịch hè cùng công ty: "Thà nhịn ăn chứ không thể thua kém"

Mới chớm hè, nhiều công ty đã rục rịch khởi động kế hoạch tổ chức tour du lịch tập thể, đi team building,... từ biển xanh đến núi cao. Phần đông dân văn phòng đều sẵn sàng tham gia vì đây là chuyến đi mang tính phúc lợi, được hỗ trợ 80 - 100% chi phí. Thậm chí một số công ty còn còn mạnh tay đầu tư, bao ăn, bao ở, bao vé máy bay cho nhân viên đi tour nước ngoài hoành tráng.

Nghe quá êm tai! Bởi cảm giác nhân viên chỉ cần xách vali lên và đi, nếu có phải đóng thêm tiền thì cũng chỉ là một khoản nhỏ. Nhưng với nhiều người, vấn đề là có gì trong vali? Không thể mang quần áo cũ đi du lịch nên những khoản chi cho quần áo, phụ kiện lại khiến họ rơi vào cảnh cháy túi trước khi cháy nắng trên bãi biển.

Đi du lịch 3 ngày, sắm 5 bộ đồ để thay cho đúng dresscode

Nguyễn Hà Phương (26 tuổi, Hà Nội), nhân viên marketing của một công ty bán lẻ, vừa nhận được lịch trình team building tại Quy Nhơn vào tháng 4 tới. Dù công ty bao 100% chi phí, nhưng Phương đã tiêu tốn gần 6 triệu đồng chỉ để mua sắm quần áo, giày dép cho chuyến đi.

“Mình đã nắm sương sương lịch trình công ty rồi, nhiều hoạt động nên cũng chuẩn bị khá nhiều đồ.

Trong 2 ngày đầu có 3 hoạt động nổi bật là team building bãi biển - tiệc tối - lặn biển ngắm san hô. Lúc chơi team building và tiệc tối thì có dresscode, không thể lạc quẻ được đúng không? Về lặn biển ngắm san hô thì đây là lần đầu tiên mình có trải nghiệm này nên phải đầu tư cho có ảnh check-in xịn sống ảo.

Ngày cuối cùng là hoạt động tự do. Mình định cùng mấy chị em đồng nghiệp thân thiết đi chơi và chụp ảnh. Tóm lại là mình đã chuẩn bị 5 bộ đồ, kể phụ kiện kính mát, mũ cói, sandal,..." - Hà Phương chia sẻ.

Cô nàng cho biết thêm càng đến gần ngày đi du lịch, các group chat càng rôm rả. Mọi người đã bàn tán về chuyện mua gì, ở đâu cho đúng dresscode, hội làm affiliate thì nhiệt tình gắn link cho mọi người tham khảo. "Chẳng ai muốn mình là người lạc lõng trong tấm ảnh tập thể cả. Mình thà nhịn trà sữa và đồ ăn vặt chứ không thể để thua kém mọi người được” - cô nói.

Công ty của Trần Minh (29 tuổi, TP.HCM) lại chọn thử thách leo núi (trekking) tại Tà Năng - Phan Dũng. Với một người như Minh - vốn chỉ quen với đồ công sở, cùng lắm là đồ chạy bộ - đây vừa là bài toán đau ví vừa muốn chi mạnh tay. Bởi lẽ anh chàng cũng đang có kế hoạch thử sức với bộ môn trekking trong năm 2026.

“Tất nhiên là không thể mặc đồ dạo phố hay đồ công sở để trekking được. Mà mình cũng đang muốn tìm hiểu bộ môn này nên dự định đầu tư cho ổn từ đầu. Sau 2 ngày nghiên cứu thị trường đồ treckking thì một số món cơ bản cần mua có giày leo núi có độ bám tốt, quần áo nhanh khô, gậy leo núi đến cả balo chuyên dụng. Những món này nếu mua đồ 'tàm tạm' thì nhanh hỏng mà mua đồ xịn thì không rẻ. Cũng tiếc tiền lắm nhưng đang thích nên cắn răng để mua vậy” - Minh ngậm ngùi.

Dù không tiết lộ con số chi tiết nhưng Minh cho biết mình đã chi gần nửa tháng lương cho lần nhập môn này.

Vì sao người ta thích mặc đẹp khi đi du lịch cùng công ty?

Có một vấn đề tréo ngoe là khi đi du lịch một mình hoặc cùng hội bạn thân, chúng ta dễ dàng diện lại đồ cũ hơn, miễn thấy tiện lợi là đủ. Nhưng khi company trip, mọi tiêu chuẩn ăn mặc bỗng chốc được đẩy lên một tầm cao mới. Nhiều người tự rơi vào bẫy tiêu dùng trong dịp này vì những áp lực vô hình nhưng cực kỳ tốn kém.

Ngoài vấn đề lạc quẻ trong ảnh tập thể như Hà Phương từng chia sẻ còn một số tâm lý khác dẫn đến tình trạng này.

Đầu tiên, nhiều người xem chuyến du lịch với công ty, team building nhưng một cuộc định vị lại hình ảnh cá nhân. Bởi lẽ khi đi làm, bạn đã quanh năm đóng bộ với quần áo kín đáo, lịch sự nên đồng nghiệp chỉ biết đến bạn như một "cỗ máy" xử lý Excel hay viết content.

Trong khi đó chuyến đi sẽ là cơ hội hiếm hoi trong năm để bạn thoải mái thể hiện phong cách cá nhân trước mặt đồng nghiệp. Mặc đẹp lúc này là cách khiến sếp và đồng nghiệp phải wow, nhìn bạn bằng con mắt khác hẳn khi quay lại công ty.

Năm ngoái, Ngọc Huyền (25 tuổi, Hà Nội) và toàn thể nhân sự được các sếp tổ chức cho đi Thái Lan du lịch. Ở văn phòng, Huyền vốn gắn liền với hình ảnh không mấy nổi bật. Nhưng vì đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của mình nên cô sẵn sàng sắm sửa.

"Đã mất công xuất ngoại thì phải đẹp nên mình đã không tiếc tay chốt đơn. Đến lúc sang đó, thấy ai cũng lộng lẫy như đi thảm đỏ, mình mới thấy may vì đã đầu tư để không bị lu mờ. Kết quả là mình đã nhận được không ít lời trầm trồ khen ngợi từ sếp và mọi người. Tuy nhiên, cái giá của sự nổi bật ấy là sau chuyến đi, mình phải chi tiêu dè dặt cả tháng sau đó vì hết tiền. Nhưng đại đại đi cho có kỷ niệm” - Huyền kể lại.

Tiếp theo, áp lực từ đồng nghiệp - những camera chạy bằng cơm cũng là lý do để nhiều người phải chỉn chu hơn, đầu tư hơn. Chẳng hạn, khi đi chơi với bạn thân, bạn có thể mặc lại chiếc áo cũ vì đã quá thân thuộc, không có gì phải khách sao.

Nhưng đi với công ty, xung quanh bạn là hàng chục, đôi khi là hàng trăm chiếc điện thoại luôn sẵn sàng bấm máy. Vấn đề là những tấm ảnh đó không chỉ nằm trong máy cá nhân mà còn có thể xuất hiện trong group nội bộ, fanpage công ty và thậm chí là slide báo cáo tổng kết năm. Chẳng ai muốn khoảnh khắc mình đang mồ hôi nhễ nhại, mặc bộ đồ nhăn nhúm bị lưu giữ vĩnh viễn trên hệ thống của công ty cả. Mặc đẹp chính là “bảo hiểm” cho hình ảnh của mình trong mọi khung hình.

Và cuối cùng, việc chi mạnh tay cho những chuyến đi giống như một cách “trả thù” cho quãng thời gian làm việc vất vả. Lúc này, bộ đồ không chỉ là vải vóc, nó là biểu tượng của sự tự thưởng và hưởng thụ sau chuỗi áp lực dồn nén.