Chê bai chồng kém cỏi với người ngoài dẫn đến hôn nhân tan vỡ

Người tinh tế không bao giờ nói những điều quá mức riêng tư trong nhà. Tuy nhiên, nhiều cô vợ lại thích đi kể cho người ngoài những drama gia đình hay bí mật thầm kín.



Hương (32 tuổi - Hà Nội) luôn không hài lòng về chồng mình. Ngang trái hơn, cô luôn rêu rao điều đó ra bên ngoài. Chê chồng ở nhà chưa đủ, hễ gặp mặt bạn bè là Hương lại thao thao bất tuyệt kể chuyện xấu của anh. Từ việc bố mẹ chồng khó tính đến việc chồng lương thấp hơn chồng của người nọ người kia... cô đều kể một cách thoải mái.

Nói xấu chồng, so sánh chồng đã trở thành một thói quen của cô. Tuy nhiên, lần nọ khi tụ tập bạn bè có các ông chồng đi cùng. Vẫn như cũ, Hương bắt đầu thao thao bất tuyệt so sánh, chê bai chồng đủ điều. Không khí buổi gặp mặt trở nên gượng gạo dần khi chồng Hương cũng nóng nảy và phản ứng lại. Một lúc sau chồng Hương xin phép về trước vì có việc riêng. Anh rời đi với thái độ không hề vui vẻ chút nào.

Vài ngày sau khi gặp lại, Hương nói rằng chồng đề nghị ly hôn vì cảm thấy không được tôn trọng. Anh mất hết mặt mũi với vợ và đương nhiên không thể tưởng tượng được cô lên án anh với người ngoài như thế.

Vậy mới nói, có những điều trong hôn nhân phụ nữ đừng bao giờ kể ra ngoài. Đơn giản bởi đôi khi chỉ cần một vài bí mật nhỏ cũng đủ gây nên sóng gió trong nhà. Và nếu là người phụ nữ thông minh, khéo léo họ sẽ biết có những điều chẳng bao giờ khoe ra hay nói với người ngoài. Dưới đây là một số điều cấm kỵ như thế.

Ảnh minh họa

1. Khả năng của chồng

Nhiều phụ nữ không khỏi so sánh chồng mình với chồng người khác. So sánh thì một là sẽ mang đến cảm giác tự tin, sung sướng vì chồng quá ưu tú. Hai là mang đến cảm giác thất vọng, muốn chồng thay đổi nhiều hơn. Họ không nhìn nhận vào thực tế là dù so sánh thế nào, chồng có giỏi hay không thì anh ấy vẫn là chồng bạn.

Sự so sánh, nhận xét về chồng sẽ khiến anh ấy có cảm giác không được tôn trọng, bị tổn thương rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ lục đục.

Suy cho cùng, bạn sống cuộc đời của mình. Hạnh phúc hay không chỉ mỗi bạn biết mà thôi, không cần ai cũng biết. Bạn đừng làm xấu mặt chồng mình ở bên ngoài. Người ta sẽ không chỉ chê cười mỗi anh ấy đâu mà ở phía bạn cũng như thế đấy.

2. Khoe khoang về con cái quá mức

Nhiều phụ nữ luôn thích khoe thành tích học tập của con mình. Trong mắt họ, con cái của mình là giỏi nhất, chắc chắn trong tương lai sẽ nổi bật.

Ngay cả khi học lực của một đứa trẻ rất ổn nhưng việc khoe khoang con cái là một hành vi trong hôn nhân mà phụ nữ nên tránh.

Tương lai vẫn còn rất xa, ai có thể đảm bảo rằng đứa trẻ sẽ thế nào trong tương lai. Đôi khi chỉ vì khoe khoang con cái quá đà mà một người mẹ đã đặt áp lực lên vai chúng. Điều này cũng dẫn đến những sự cãi vã giữa hai vợ chồng với nhau.

Bởi vậy, khoe khoang quá mức về con cái là một điều mà các bà vợ nên hạn chế nói ra bên ngoài.

Ảnh minh họa

3. Khoản tiết kiệm riêng của người vợ

Tiền bạc là một chủ đề vô cùng nhạy cảm trong hôn nhân. Nhiều người phụ nữ sau khi kết hôn vẫn có thói quen để một khoản tiền riêng của riêng mình ngoài những khoản chung của gia đình. Họ luôn tính trước những vấn đề có thể xảy đến trong tương lai. Bởi vậy không chỉ đàn ông có "quỹ đen" mà nhiều bà vợ cũng có luôn khoản "quỹ riêng" của mình.

Nhưng vì tiền bạc là chuyện nhạy cảm nên tốt nhất các chị vợ đừng nên tiết lộ việc này ra ngoài. Chúng ta chẳng thể nào chắc chắn về ai 100% cả. Không phải nói với chồng mà nói với người quen cũng không có sự an toàn tuyệt đối. Biết đâu, chuyện này đến tai chồng bạn thì chắc chắn mâu thuẫn sẽ nảy sinh. Chuyện tiền nong dễ dàng gây nên những lùm xùm. Chẳng người đàn ông nào muốn vợ mình có quỹ riêng cả. Bởi thế, chuyện tiền tiết kiệm này cũng nên là một vấn đề mà phụ nữ đừng bao giờ "lỡ miệng" nói ra.