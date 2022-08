Vợ chồng ở TP.HCM tự tay cải tạo khu đất 7.400 m2, nhọc nhằn nhưng kết quả mãn nguyện

Vợ chồng tự cải tạo vườn 7.400 m2

Từ khi sinh con, chị Từ Thị Nhiếm (sinh năm 1987, TP.HCM) đã ấp ủ giấc mơ sống gần gũi với thiên nhiên ở một miền quê yên bình để con có tuổi thơ thật nhiều trải nghiệm, tận hưởng không khí trong lành. Bàn với chồng, chị được ông xã hết lòng ủng hộ nên vô cùng mong ngóng ngày về quê… trồng rau, nuôi gà.

Trong một lần đến thăm nhà bạn, chị đã "phải lòng" vùng đất mộc mạc, binh dị ở ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Mơ ước lại một lần nữa thôi thúc vợ chồng chị tìm mua một mảnh đất làm vườn ở đây.

4 năm tước, gia đình chị đến đây đúng dịp con gái đón sinh nhật tuổi lên 2. Sau này chị đặt tên vườn là Summer Farm, theo tên thân mật ở nhà của cô bé.

Đường vào khu vườn của gia đình chị Nhiếm.

Chị nhớ như in những tới ngôi nhà nằm sâu trên đồi: "Hồi đó con đường vào nhà khá khó đi, đất xen sỏi cát và cũng không có đường điện. Đi khoảng một, vài trăm mét mới lại thấy một ngôi nhà nhưng ngày về đây, ai nấy đều cảm giác hạnh phúc lắm sau 3 tháng dựng nhà, dọn dẹp".

Đặc biệt, chị Nhiếm chính là người tự tay cải tạo khu vườn của mình, sau này để tiện chăm sóc chị mới thuê thêm một người dọn vườn cùng mỗi tuần.

Chỉ sau hơn 1 năm, khu đất 7.400 m2 đã được vợ chồng chị Nhiếm cải tạo thành nhà vườn, phủ những gốc cây ăn quả và hoa hồng. Không gian vườn là đồi cao thoáng mát với khu vườn cây ăn trái theo mùa như sầu riêng, chôm chôm, bơ, mít,… cùng các loại rau. Sau này chị trồng thêm nhiều loại hoa khác như hoa cúc, vạn thọ, cẩm tú cầu, một khu vườn sen đá nho nhỏ và chuồng trại nuôi dê, gà, vịt.

Khu vườn nhà chị quanh năm có rau trái theo mùa.

"Về quê nuôi cá và trồng thêm rau" là giấc mơ an yên của nhiều người nhưng với chị Nhiếm mọi thứ không hề dễ dàng dù chị cũng xuất thân từ nông thôn. Xa lạ với kĩ thuật trồng cây, cải tạo đất, thế là ban ngày đi làm, tối đến chị dành thời gian đọc sách, đọc báo, vào các hội nhóm xin kinh nghiệm rồi về đây áp dụng.

Thành quả 4 năm đẹp như giấc mơ

Sau tất cả những mệt nhọc của nghề làm nông, chị Nhiếm vẫn cảm thấy an yên tuyệt đối khi mỗi tuần đều đều tận hưởng không gian xanh ở khu vườn thành quả.

"Khu vườn và căn nhà của mình nằm trên đỉnh đồi cao 260m so với mực nước biển nên có tầm nhìn bao trọn cảnh đồi núi bao la Long Khánh. Buổi sáng mình thức dậy từ 5h sáng, hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí lành lạnh của núi đồi, ngắm sương mù giăng kín, ngửi mùi hoa thoang thoảng rồi đi thu hoạch vườn cây trái trĩu quả và cho đàn dê kêu be be, ngỗng, vịt réo gọi ăn,...", chị Nhiếm hạnh phúc khoe.

Hoa cũng khoe nở suốt 4 mùa trong khu vườn trên đồi.

Một góc chăn nuôi của chị trong khu vườn.

Khi dịch bệnh tới người mẹ thầm cảm ơn khu vườn đã che chở gia đình mình. Đối với chị vườn như người bạn đồng hành, là nơi gắn liền bao kỉ niệm của tuổi thơ con gái. Hiện tại, khi cuộc sống đã trở lại bình thường, mỗi cuối tuần gia đình chị đều di chuyển 2 tiếng, đi quãng đường 80km để trở về đây "sống chậm".

Ảnh: NVCC