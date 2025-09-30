Chạy xe trên vỉa hè, 30 chủ xe máy ở TP HCM nhận giấy phạt nguội tại nhà

Đội CSGT An Sương xử lý trường hợp người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè.

PC08 cho hay hiện nổi lên tình trạng người đi xe máy chạy trên vỉa hè; dừng chờ đèn đỏ vượt quá vạch sơn quy định hoặc dừng trên vạch mắc võng gây cản trở giao thông. Các hành vi này xảy ra phổ biến tại nhiều giao lộ trên địa bàn thành phố.

Vỉa hè là không gian ưu tiên dành cho người đi bộ, người khuyết tật, người già, trẻ nhỏ... Việc người điều khiển xe máy thiếu ý thức, vì muốn đi nhanh hơn hoặc tránh kẹt xe mà ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè đã tạo nên những hệ quả tiêu cực, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông như va chạm với người đi bộ, gây mất mỹ quan, thậm chí về lâu dài có thể làm hư hỏng hạ tầng giao thông...

Trong khi đó, vạch dừng xe tại các giao lộ không chỉ là một quy định mà còn là một "hàng rào an toàn vô hình" để bảo vệ người tham gia giao thông. Ngoài ra, việc dừng xe lấn vạch sơn mang lại nhiều rủi ro lớn cho người tham gia giao thông.

Để lập lại trật tự, văn hóa giao thông, Đội CSGT An Sương và các đội/trạm thuộc PC08 đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.



Vạch mắc võng màu vàng, nơi người điều khiển xe không được dừng, đỗ trên vạch.

Từ ngày 15-9 đến nay, Đội CSGT An Sương đã phát hiện và lập biên bản hơn 70 trường hợp người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè, đi ngược chiều trên đường có biển báo "cấm đi ngược chiều"; 30 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường và nhiều hành vi vi phạm khác.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã sử dụng tối đa các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tăng cường ghi nhận các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông. Kết quả 2 ngày gần nhất đã phát hiện và ra thông báo 30 trường hợp người điều khiển xe máy có hành vi điều khiển xe đi trên vỉa hè.