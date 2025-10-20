Chạy trốn 200 km giữa đêm, nạn nhân Hàn Quốc bị từ chối vào Đại sứ quán vì chưa đến giờ làm việc

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 19/10 đưa tin, một nạn nhân người Hàn Quốc trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, tạm gọi là A, tiết lộ rằng anh đã trốn thoát khỏi khu trại lừa đảo ở Sihanoukville vào một buổi tối tháng 4.

A đi bộ và đi nhờ xe khoảng 200 km trong đêm, đến Đại sứ quán Hàn Quốc ở Phnom Penh vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Đại sứ quán đã từ chối cho A vào tòa nhà với lý do chưa đến giờ mở cửa.

“Tôi đã đi cả chặng đường dài đến đây. Tôi không thể vào sao? Không thể vào ngay bây giờ sao? Không thể ở lại trong khuôn viên sao? Ngay cả ở bãi đỗ xe cũng không được sao?”, A khẩn cầu.

Nhưng nhân viên trực tại Đại sứ quán chỉ đáp lại: “Đại sứ quán mở cửa lúc 8h sáng.”

Sau khi chờ khoảng hai tiếng, mua đồ ăn ở cửa hàng gần đó và trò chuyện với người dân địa phương, cuối cùng A cũng được vào bên trong khi Đại sứ quán mở cửa hoạt động.

A được cho là đã liên lạc với Đại sứ quán trước đó bằng chiếc điện thoại di động mà anh ta bí mật giữ trong thời gian bị giam ở Sihanoukville. A cho biết bản thân rất sợ bị bắt lại khi không thể vào Đại sứ quán ngay lập tức.

Phản hồi về sự việc này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nhân viên trực tại Đại sứ quán đã gặp A vào khoảng 7h sáng hôm đó và yêu cầu A ở lại trạm gác. Quan chức phụ trách đã đến ngay sau khi nhận được thông báo và gặp A trước khi giờ hành chính bắt đầu lúc 8h để hỗ trợ lãnh sự.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng thông báo ngày 20/10 rằng họ đang cải thiện hệ thống để có thể hỗ trợ lãnh sự cho công dân nước này ở Campuchia ngay cả ngoài giờ làm việc.

(Theo Yonhap)