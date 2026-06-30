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Cháy nhà ở TPHCM sáng nay, cảnh sát nhanh chóng dập lửa

Theo nld.com.vn
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Căn nhà ở phường Hiệp Bình, TPHCM bất ngờ bốc cháy, rất may không gây thiệt hại về người.

Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trong hẻm.

Cháy nhà ở TPHCM sáng nay: Cảnh sát nhanh chóng dập lửa , không thiệt hại về người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 8 giờ ngày 30-6, khói lửa bùng lên từ lầu 1 căn nhà có kết cấu 1 trệt, 1 lầu ở hẻm trên đường số 17, phường Hiệp Bình. Phát hiện cháy, những người trong nhà vội chạy ra ngoài, đồng thời hô hoán dập lửa.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 15 phút, đám cháy được dập tắt.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng một số vật dụng sinh hoạt trong căn nhà bị thiêu rụi, tường bị ám khói đen.

Cháy nhà ở TPHCM sáng nay: Cảnh sát nhanh chóng dập lửa , không thiệt hại về người - Ảnh 2.

Căn nhà bị hỏa hoạn nằm trong hẻm ở phường Hiệp Bình.

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