Công an ập vào căn nhà trên phố Hà Nội, bắt quả tang 8 thiếu nữ

Công an phường Ô Chợ Dừa phát hiện và bắt quả tang tại nơi ở của M.M.Q (SN 1994, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội) có 8 đối tượng có hành vi phạm pháp.

Khoảng 14 giờ 00 ngày 24/6/2026, tổ công tác Công an phường Ô Chợ Dừa tiến hành kiểm tra tại số 2 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng tại trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: CA Hà Nội

Theo đó, Công an phường Ô Chợ Dừa phát hiện và bắt quả tang tại nơi ở của M.M.Q (SN: 1994, HKTT: Tổ 81, phường Kim Liên, TP Hà Nội) có 08 đối tượng ngồi 02 chiếu để chơi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh phỏm; gồm: M.M.Q (SN: 1994, HKTT: Tổ 81, phường Kim Liên, TP Hà Nội), B.T.H.T (SN: 1993, HKTT: phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội), N.T.L (SN:1993, HKTT: Cụm 1, xã Liên Minh, TP Hà Nội), M.D.A (SN: 1994, HKTT: phường Tây Hồ, TP Hà Nội), P.T.N (SN: 1991, HKTT: phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội), K.T.T.H (SN:1994, HKTT: xã Đại Xuyên, TP Hà Nội), N.T.Y (SN: 1989, HKTT: phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), N.T.T.H (SN: 1981, HKTT: phường Hải An, TP Hải Phòng).

Quá trình khai thác, các đối tượng khai nhận sử dụng các miếng hình tròn ghi các con số khác nhau, được gọi là “phỉnh”, dùng để quy ước thay cho tiền thật. Tang vật thu giữ: 189 phỉnh (tương đương 16.000.000 đồng), 02 bộ bài lá, 15 bình kim loại.

Hiện, Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.