Công an TP.HCM đề nghị người dân từng chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan vụ phát hiện bộ xương người ở khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM chủ động cung cấp tài liệu, phối hợp làm rõ vụ việc.

Ngày 30/6, Công an TP.HCM đề nghị người dân từng chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan vụ phát hiện bộ xương người ở khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM chủ động cung cấp tài liệu, phối hợp làm rõ vụ việc.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý giải quyết vụ việc “Chết người chưa rõ nguyên nhân” phát hiện ngày 25/6 tại bãi đất trống thuộc khu vực Đại học Quốc gia TPHCM, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TPHCM.

Theo điều tra, khoảng 15h30' ngày 25/6, ông Lâm Văn Sơn - là lực lượng an ninh của Trung tâm quản lý ký túc xá và khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM - khi đang tuần tra trong khu vực thì phát hiện 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, biển số 67K1-622.82 không có người trông coi, để trong bãi đất trống bên đường. Ông kiểm tra khu vực xung quanh thì phát hiện cách đó khoảng 20 mét có 1 sợi dây vải dù màu xanh được mắc trên cành cây, trên dây mắc 1 quần thể thao, phía dưới phát hiện 1 bộ xương người, 1 đôi dép màu trắng và 1 lọ thuốc vỏ màu vàng được bỏ trên hốc cây.

Hiện trường sự việc

Sau khi phát hiện sự việc, ông Lâm đã trình báo đến Công an phường Đông Hòa. Sau đó, Công an phường tiếp nhận và báo cáo Văn phòng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp giải quyết.

Kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận định nạn nhân có lai lịch là Nguyễn Duy Khánh (SN 1992). Khánh được gia đình xác định mất tích từ ngày 6/6.

Qua công tác quản lý địa phương, Khánh có tâm lý không ổn định. Vào ngày 23/1, Khánh có hành vi điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, biển số 67K1-622.82 đến trước cổng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM để khỏa thân chụp hình trước bảng tên của Trường Đại học Bách khoa sau đó đăng tải lên mạng xã hội để nhằm mục đích tạo hiệu ứng người xem. Do đó, Công an phường Đông Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 36/QĐ-XPHC ngày 28/1 đối với hành vi nêu trên của Khánh, Khánh đã chấp hành.

Căn cứ vào yêu cầu kiểm tra, xác minh nhằm giải quyết vụ việc trên. Nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo: Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để vận động quần chúng nhân dân (người chứng kiến, người biết việc) cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc trên. Đồng thời, tố giác hành vi phạm tội (nếu có) của các đối tượng có liên quan đến vụ việc trên.

Mọi thông tin liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, số 681, Cách Mạng Tháng Tám, P.Thủ Dầu Một, TPHCM, số điện thoại: 0274.3822.444 (hoặc liên hệ đến điều tra viên Nguyễn Văn Chiến, số điện thoại: 0962.680.078).