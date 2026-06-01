Châu Tấn tuổi 51: Sắc vóc mảnh mai dù không cần ăn kiêng nghiêm ngặt, bí mật ở một điều cô "trân trọng" trước khi nuốt thức ăn

Hơn ba thập kỷ thăng trầm cùng nghệ thuật, Châu Tấn chưa bao giờ thôi làm người ta thổn thức. Không chỉ khắc tên mình vào đền đài của những danh hiệu cao quý với tư cách là "Tam kim Ảnh hậu" đầu tiên, nữ diễn viên còn níu giữ thời gian bằng một dung mạo thanh tao, một vóc dáng mảnh dẻ tựa làn hương ở tuổi 51.

Giữa guồng quay của những phương pháp ép cân khắc nghiệt, bí quyết quản lý hình thể của cô lại dịu dàng, bình yên và tràn đầy sự trân quý bản thân.

Có thể thưởng thức một bữa ăn trọn vẹn suốt một giờ đồng hồ

Người ta vẫn thường nghĩ, để giữ được hình thể mình hạc xương mai suốt ngần ấy năm, một đại minh tinh như Châu Tấn hẳn phải trải qua những giờ phút khổ luyện hay những thực đơn kiêng khem nghiêm ngặt. Thế nhưng mới đây, khi trải lòng trên trang cá nhân, cô lại khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Không có bóng dáng của những bài tập quá sức, cũng chẳng có những bữa ăn tinh giản đến vô vị, chiếc chìa khóa vạn năng của cô chỉ gói gọn trong một thói quen vô cùng giản dị: Nhịp điệu chậm rãi bên bàn ăn.

Đối với Châu Tấn, việc ăn uống chưa bao giờ là một nghĩa vụ nặng nề để đối phó với cân nặng. Trước mỗi lần bước vào đoàn phim, dù cơ thể vốn đã thon gọn, cô vẫn luôn dành cho bản thân một khoảng lặng vừa vặn trong từng bữa ăn bằng cách kéo dài thời gian lên đến gần một tiếng đồng hồ. Những cộng sự thân thiết bên cạnh cô cũng mỉm cười xác nhận, Châu Tấn trên phim trường có thể nhanh nhẹn, dứt khoát trong từng thước phim, nhưng khi đối diện với khay cơm, cô lại chậm rãi như một kẻ lãng du.

Cô hóm hỉnh chia sẻ rằng việc ăn chậm hoàn toàn là một sự "cố ý" đầy ngọt ngào. Bởi lẽ, khi cuộc sống trôi đi quá nhanh, người ta dễ nuốt vội thức ăn và vô tình nạp vào cơ thể nhiều hơn mức cần thiết trước khi kịp nhận ra mình đã no.

Việc kéo dài thời gian không chỉ giúp cô kiểm soát tốt lượng thức ăn, mà quan trọng hơn, nó cho phép cô được nâng niu và tận hưởng trọn vẹn hương vị của từng món quà từ vị giác, giữ lại niềm vui thuần khiết của việc thưởng thức ẩm thực ngay cả trong giai đoạn siết cân.

Gửi gắm những niềm yêu thích vào nắng sớm ban mai

Bên cạnh nhịp điệu thong thả, nàng Ảnh hậu còn sở hữu một triết lý ăn uống rất mực chiều chuộng bản thân. Thay vì khước từ những món ăn ngon lành nhưng giàu năng lượng, Châu Tấn chọn cách "hẹn hò" với chúng vào bữa sáng. Khi ánh bình minh vừa lên, cơ thể tràn đầy năng lượng cũng là lúc cô cho phép vị giác của mình được thỏa mãn với những món mình thèm nhất.

Sau khi tâm hồn đã được vỗ về bởi một bữa sáng đủ đầy, những bữa ăn còn lại trong ngày của cô tự khắc sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh đạm với những lát dưa chuột mát lành hay rau củ mọng nước.

Châu Tấn tâm sự, sự nghiêm ngặt này chỉ là một phần trách nhiệm của cô đối với nhân vật trong công việc. Còn khi rèm nhung khép lại, trở về với cuộc sống đời thường, cô không bao giờ ép uổng bản thân vào những khuôn khổ quá khắc nghiệt. Sự thả lỏng tinh thần chính là liều thuốc dưỡng nhan quý giá nhất của người phụ nữ.

Nâng niu cơ thể qua từng lần chạm vị giác

Khi được người hâm mộ hỏi liệu có cần phải đếm đủ ba mươi lần nhai cho một miếng thức ăn hay không, Châu Tấn chỉ cười xòa lắc đầu. Cô không biến bữa ăn thành một bài toán số học khan hiếm niềm vui. Điều cô trân trọng là việc thức ăn được nghiền ngẫm thật kỹ trước khi trôi qua cuống họng.

Việc ăn quá nhanh không chỉ khiến chiếc dạ dày dễ trở nên ấm ách, ngột ngạt mà còn làm tiêu tán đi năng lượng an lành của món ăn. Khi từng chút một được nghiền nhỏ, cơ thể sẽ đón nhận một cách êm ái, nhẹ nhõm, giúp giảm thiểu chứng đầy hơi và khiến toàn bộ quá trình ăn uống trở thành một trải nghiệm thư thái tuyệt đối.

Tiếng vọng khoa học đằng sau một thói quen dịu dàng

Dưới lăng kính của các chuyên gia dinh dưỡng, thói quen của Châu Tấn chính là một liệu pháp khoa học chữa lành từ bên trong. Bộ não con người luôn cần từ 15 đến 20 phút kể từ khi bắt đầu ăn để nhận được tín hiệu thông báo từ dạ dày rằng cơ thể đã vừa vặn. Khi chúng ta ăn quá vội, lượng calo nạp vào đã vượt ngưỡng cho phép trước khi não bộ kịp phát đi tín hiệu dừng lại. Vì vậy, việc "ăn chậm nhai kỹ" chính là cách tự nhiên nhất giúp chúng ta lắng nghe cơ thể, không cần chịu đựng những cơn đói cồn cào mà vẫn giữ được cân nặng như ý.

Thanh xuân là một cuộc hành trình, không phải một cuộc đua

Không chọn cách bỏ đói chính mình, Châu Tấn chọn bầu bạn với những thói quen bền bỉ theo năm tháng. Song song với việc điều chỉnh nhịp điệu ăn uống, cô kết hợp cùng những làn nước mát khi bơi lội, những phút tĩnh lặng của yoga và những bài tập săn chắc cơ vừa sức.

Vóc dáng mảnh mai của tuổi 51 ấy, hóa ra không được dệt nên từ những ngày đông tháng giá nhịn ăn khổ sở, mà được nuôi dưỡng từ sự thấu hiểu, trân trọng và lắng nghe cơ thể mình từng ngày. Để gìn giữ một hình thể thanh tân, có lẽ mỗi chúng ta không cần phải bắt đầu bằng những điều đao to búa lớn, mà chỉ cần học cách buông lơi một chút vội vã, ngồi xuống và thong thả đón nhận một bữa cơm lành.