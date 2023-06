Charlie Puth sẽ mang loạt hit tỉ view, cả ca khúc kết hợp Jungkook (BTS) lên sân khấu 8Wonder tặng khán giả Việt?

Như vậy chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, lễ hội âm nhạc siêu hoành tráng 8Wonder sẽ được diễn ra tại VinWonder, Nha Trang. Charlie Puth đang là cái tên thu hút mọi sự chú ý của khán giả trong thời điểm hiện tại vì anh nằm trong top những ngôi sao lớn hàng đầu trên thế giới đến Việt Nam biểu diễn trong năm nay.

Với sự nóng lòng chờ đến ngày được nhìn thấy sao tầm cỡ quốc tế bằng xương bằng thịt tại Nha Trang, fan của Charlie Puth đang mong chờ idol sẽ mang gần như đầy đủ setlist, dàn dựng cho tour diễn Charlie Live Experience mà anh đang trình diễn vòng quanh thế giới cho sự kiện ở Việt Nam. Chính vì thế, khán giả mua vé đến xem Charlie Live Experience sẽ có trải nghiệm trọn vẹn của tour lưu diễn mới nhất từ nam ca sĩ.

The Charlie Live Experience khởi động vào tháng 5 vừa qua tại Mỹ để quảng bá cho album phòng thu mới nhất của anh ra mắt vào cuối năm 2022 - CHARLIE. Truyền thông Mỹ ca ngợi nồng nhiệt tour lưu diễn mới nhất của Charlie Puth: "... là một nghệ sĩ truyền cảm hứng với tài năng không thể phủ nhận, Puth đã khiến khán giả phát cuồng về màn trình diễn của mình dù anh đã rời nhà hát rất lâu..." (The Miami Hurricane).

Loạt bản hit toàn cầu chắc chắn sẽ vang lên, bạn đã học thuộc lời để chuẩn bị hát theo?

Tính đến thời điểm hiện tại, Charlie Puth đã ra mắt 3 album phòng thu đều gặt hái những thành tích, chỉ số ấn tượng. Các đĩa đơn của Charlie Puth trở thành những bản hit toàn cầu đình đám như Marvin Gaye, We Don't Talk Anymore, Attention, How Long,...

Nhắc đến các bản hit làm nên "thương hiệu" Charlie Puth là "siêu hit" See You Again (kết hợp Wiz Khalifa) thống lĩnh vị trí Quán quân Billboard Hot 100 trong 12 tuần lễ, mang về cho anh giải Quả Cầu Vàng danh giá cho hạng mục nhạc phim, 3 đề cử Grammy bao gồm 1 giải Big Four cho Ca khúc của năm. MV cho ca khúc mang về gần 6 tỉ lượt xem, góp mặt trong danh sách những MV được xem nhiều nhất mọi thời đại. Lời bài hát đầy da diêt nói về sự ra đi của một người bạn được Charlie Puth thể hiện ngập tràn cảm xúc, đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu khán giả.

Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack

We Don't Talk Anymore kết hợp với tình cũ Selena Gomez cũng là một trong những bản hit cực lớn trong sự nghiệp Charlie Puth, lọt vào top 10 Billboard Hot 100 cũng như top 10 của 20 quốc gia toàn thế giới. MV We Don't Talk Anymore cũng mang về xấp xỉ 3 tỉ lượt xem. Với giai điệu mang âm hưởng tropical house, ca khúc được cho là kể về chuyện tình giữa Charlie Puth với cô nàng Selena Gomez với nhiều cung bậc vui buồn, hờn giận,... Tin chắc rằng đây cũng là một trong những giai điệu sẽ được hàng nghìn khán giả đồng loạt hát vang, tạo nên một cảnh tượng khó có thể quên.



Cũng không thể bỏ qua Attention, ca khúc solo thành công nhất tại thị trường Hoa Kỳ của Charlie Puth với lượng tiêu thụ đạt trên 4 triệu bản vô cùng ấn tượng. Attention với giai điệu pop rock cũng cực kì quen thuộc, là lời "hờn dỗi" gửi đến cô gái cũ từng làm tan nát trái tim của Charlie Puth. MV cho ca khúc Attention cũng mang về hơn 1.4 tỉ lượt xem, cũng là một trong những bản hit toàn cầu thành công nhất của Charlie Puth.

Tất nhiên, bản hit "se duyên" giữa anh với khán giả đại chúng Việt Nam - One Call Away - không thể nào nằm ngoài danh sách. "Duyên nợ" đến từ một câu hát trong bài One Call Away của anh - "Superman got nothing on me...". Hài hước ở chỗ, rất nhiều khán giả Việt Nam đã nghe câu hát trên trong bài One Call Away thành "Superman Cần Thơ...!". Câu hát nghe nhầm ấy được remix và trở nên viral "bùng nổ" khắp các nền tảng MXH, khiến Charlie Puth nghiễm nhiên có biệt danh "Superman Cần Thơ" trong lòng khán giả Việt Nam. Hãy xem trong lễ hội 8Wonder sắp tới, sẽ có màn fanchant "Superman Cần Thơ".

Charlie Puth - One Call Away

Chắc chắn sẽ có các sáng tác mới, bao gồm cả bài hát cùng Jungkook?

Cuối năm 2022, Charlie Puth ra mắt album phòng thu thứ 3 - CHARLIE - cũng là sản phẩm anh dành rất nhiều tâm huyết. Chia sẻ với truyền thông Việt Nam trong một buổi phỏng vấn độc quyền, Charlie Puth nhấn mạnh về album này: "Tôi đã làm nhạc được 8 năm, nhưng phải đến Charlie tôi mới trọn vẹn là chính mình. Bao năm qua, tôi đã cố ra vẻ tuyệt vời, nhưng đó chỉ là một vỏ bọc, một tấm gương mờ đã đến lúc bị đập bỏ. Giờ đây, không còn bất cứ thứ gì ngăn trở nữa, nếu đưa tay ra, bạn sẽ chạm tới tôi" .

Nhiều ca khúc trong album CHARLIE chắc chắn sẽ vang lên, có thể kể đến I Don’t Think That I Like Her, track số 11, ca khúc "thử thách" nhất với Charlie Puth khi đặt vào album. Nam ca sĩ chia sẻ về track này: "Bài hát ấy có thật nhiều lớp lang phải đặt vào đó. Tôi mời cả Travis Barker tham gia chơi trống cho bài hát này, mà tôi thì chưa bao giờ thử phối trống vào nhạc của mình cả, ý tôi là trống thật ấy!".

Và đó cũng sẽ là Smells Like Me, ca khúc mà Charlie Puth yêu thích nhất trong album lần này: "Tôi thật sự rất thích bài hát đó. Tôi thích nó chỉ vì nó rất… gây nghiện khi nghe. Tôi cứ nghe hoài phần giai điệu và hòa âm của bài hát đấy, mà nó vẫn chạm đến tôi như khi tôi nghe bản có lời vậy."

Nhắc đến album CHARLIE mà không nhắc đến bản hit Left And Right quả thật là thiếu sót lớn. Đây là ca khúc mà Charlie Puth mời em út của BTS - Jungkook - cùng góp giọng. Ca khúc được đánh giá là 1 trong 17 màn hợp tác lớn nhất nền âm nhạc toàn cầu trong năm 2022. Phần hòa quyện đầy quyến rũ giữa 2 giọng hát biến hóa của Charlie Puth và Jungkook đã khiến ca khúc trụ vững trong Billboard Hot 100 tận 17 tuần liên tiếp.

Charlie Puth - Left And Right (feat. Jung Kook of BTS)

8Wonder - đại nhạc hội là sự kiện tâm điểm, khép lại trọn vẹn chuỗi "hội hè bất tận" WonderFest 2023 - lễ hội biển quốc tế thường niên tại VinWonders Nha Trang. Hành trình trải nghiệm những "kỳ quan cảm xúc không giới hạn" 8Wonder sẽ bắt đầu từ 16h, với hơn 6 tiếng liên tục sôi nổi và thăng hoa cùng âm nhạc đỉnh cao, các màn trình diễn mãn nhãn, ẩm thực hấp dẫn, carnival rực rỡ sắc màu, các hoạt động giải trí và tương tác cùng công nghệ đến từ tương lai… Đây sẽ là sân chơi của các biểu tượng âm nhạc Việt Nam và toàn cầu, đồng thời là "dreamland" của các nghệ sĩ trẻ đang lên, cùng hội tụ và thăng hoa với âm nhạc.



Tính đến thời điểm hiện tại, sau Charlie Puth thì Hồ Ngọc Hà và HIEUTHUHAI là 2 nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được công bố trong dàn line-up. Cùng với sức nóng của dàn line-up quy tụ các ca sĩ đình đám của Vpop sẽ được liên tục hé lộ và công bố vào những ngày tới, 8Wonder chắc chắn sẽ tiếp tục "khuấy đảo" hè này cho đến ngày diễn ra 22/7, trở thành trải nghiệm đáng giá nhất mùa hè năm nay cho các tín đồ âm nhạc. Với những ai đã bỏ lỡ đợt bán vé sớm vừa rồi cũng đang rất háo hức đón chờ ngày mở bán vé chính thức từ 21/6.

Đón chờ ngày mở bán vé chính thức vào 21/6 tại: https://id.vin/Wonder_Datlichmuave