Charlie Puth lần đầu đến TP.HCM: Dành riêng đặc quyền cho fan Việt, visual phát sáng có biết già là gì không?

Sự xuất hiện của Charlie Puth khiến người hâm mộ Việt Nam đứng ngồi không yên.

Tối 13/9, một sự kiện âm nhạc diễn ra tại TP.HCM đã quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt như SOOBIN, Tóc Tiên, Chi Pu, RHYDER, Phùng Khánh Linh và Grey D. Đặc biệt, sự xuất hiện của “siêu sao tạo hit” Charlie Puth đã trở thành tâm điểm được mong chờ nhất trong đêm.

Sau 3 năm trở lại Việt Nam và lần đầu đến TP.HCM, Charlie Puth không chỉ mang theo loạt bản hit quen thuộc mà còn cùng ekip còn dành tặng người hâm mộ một món quà đặc biệt ngay từ những giây đầu tiên.

Theo đó trước khi chính thức xuất hiện, ban nhạc của Charlie Puth mở màn bằng một đoạn intro được sáng tác riêng cho đêm diễn tại Việt Nam. Trên nền nhạc, ekip gửi lời nhắn đầy phấn khích: “Chúng tôi đã đi một chặng đường dài để đến đây và các bạn đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi… Và ngay bây giờ, Việt Nam, chúng tôi muốn được nghe thấy tiếng la hét của các bạn!”.

Clip intro cùng màn trình diễn Beat Yourself Up của Charlie Puth

Lời nhắn được Charlie Puth cùng ban nhạc gửi đến khán giả Việt Nam ở phần intro

Trước lời nhắn đặc biệt này, hàng nghìn khán giả đồng loạt hò reo, tạo nên màn chào đón đặc biệt dành cho nam ca sĩ người Mỹ. Chỉ một đoạn intro ngắn nhưng đủ cho thấy Charlie Puth đã chuẩn bị cho lần trở lại Việt Nam này không chỉ như một điểm dừng trong hành trình biểu diễn. Ngay sau đó, Charlie Puth chính thức bước ra sân khấu trong sự phấn khích của khán giả. Sự xuất hiện của “hit-maker” quốc tế lập tức đẩy bầu không khí lên cao trào.

Mở đầu set diễn, Charlie Puth mang đến Beat Yourself Up - ca khúc mới nhất được anh phát hành trong năm 2026. Đây cũng là một trong những ca khúc thuộc album Whatever’s Clever!, đánh dấu màu sắc âm nhạc mới của nam ca sĩ trong năm nay. Không chỉ gây chú ý bởi âm nhạc, Charlie Puth còn nhanh chóng “ghi điểm” với visual "trẻ mãi không già" sáng bừng trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái đầy cuốn hút khiến không ít fangirl "lụi tim".

Khoảnh khắc Charlie Puth xuất hiện cùng ca khúc mở màn Beat Your Self

Visual của Charlie Puth đốn tim không ít fan girl

Nếu Beat Yourself Up mang đến một Charlie Puth mới mẻ hơn thì những ca khúc tiếp theo, nam ca sĩ đưa khán giả trở về với loạt giai điệu vô cùng quen thuộc. Attention vang lên và gần như khiến hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng. Đây cũng là khoảnh khắc cho thấy sức hút của những bản hit từng giúp Charlie Puth trở thành một trong những cái tên quen thuộc nhất với khán giả Việt Nam. Không để nhiệt độ sân khấu hạ xuống, Charlie Puth tiếp tục đưa khán giả qua hàng loạt ca khúc quen thuộc như We Don’t Talk Anymore, One Call Away và See You Again.

Clip màn trình diễn We Don’t Talk Anymore

Đặc biệt, khi những giai điệu đầu tiên của See You Again thay cho lời tạm biệt vang lên, hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng trong bản hit đình đám gắn liền với tên tuổi Charlie Puth. Ca khúc từng đưa giọng hát của anh đến với hàng triệu khán giả trên toàn thế giới một lần nữa trở thành điểm nhấn đặc biệt trong màn trình diễn tại Việt Nam.

Clip màn trình diễn See You Again