Chàng trai Việt thi show thực tế Hàn hát hit mới của Grey D cực ngọt nhưng lại "xin lỗi tiền bối" vì 1 lý do!

Sau khi thông báo chính thức về Việt Nam hoạt động, Thành Công - thực tập sinh từ show "sống còn" Hàn Quốc Boys Planet nhận được sự chú ý từ fan Việt lẫn fan quốc tế. Trong thời gian này, anh chàng thường đăng tải clip khoe vũ đạo điêu luyện, đàn hát tặng fan. Tối 9/5 vừa qua, Thành Công cover Đưa Em Về Nhàa - hit mới của nam ca sĩ Gen Z đình đám nhà ST.319 khiến fan đứng ngồi không yên.



Thành Công cover Đưa Em Về Nhàa của Grey D

Không ăn vận cầu kì, Thành Công chỉ cần ngồi đánh đàn guitar, ngân nga theo giai điệu đã đủ làm người ta mê mẩn. Visual đậm chất idol Kpop của Thành Công gây ấn tượng mạnh mẽ, anh chàng cùng nụ cười tươi sáng như "bạn trai nhà bên" thu phục trái tim fangirl. Giai điệu nhẹ nhàng, đầy cảm xúc của Đưa Em Về Nhàa cực kì hợp với giọng hát ngọt ngào của Thành Công. Anh chàng được đánh giá cao kỹ năng nhảy và giọng hát cũng không tầm thường. Trước đó trong màn cover That's Okay của thần tượng D.O. (EXO), Thành Công cũng nhận được cơn mưa lời khen.

Anh chàng vừa đàn vừa hát cực ngọt ngào

Không ăn vận cầu kì, Thành Công chỉ cần ngồi đánh đàn guitar, ngân nga theo giai điệu đã đủ làm người ta mê mẩn

Dân tình cực kì thích thú khi bản cover mới của Thành Công được đăng tải, đặc biệt là với màn tương tác "mặn mà" của anh chàng với "tiền bối" Grey D. Dù cùng là những anh chàng Gen Z sinh năm 2000, nhưng tính về thời gian hoạt động nghệ thuật, Grey D chính xác là đàn anh của Thành Công. Fan đã phát hiện, ở dưới clip cover của Công, anh đã gửi lời xin lỗi đến Grey D vì hát sai lời... một câu. Thành Công gọi Grey D là tiền bối cực đáng yêu.

Công bất ngờ gửi lời xin lỗi đến tiền bối Grey D vì hát sai lời... một câu

Đưa Em Về Nhàa là hit nhạc số mới nhất của Grey D

Bản cover Đưa Em Về Nhàa phần nào giúp lan toả nhạc Việt đến với những fan Hàn - Nhật theo dõi Công từ Boys Planet. Đưa Em Về Nhàa là hit mới nhất của Grey D, anh chàng được xem như "khủng long nhạc số" Vpop khi bài hát nào ra mắt cũng viral MXH, chiếm giữ những vị trí đầu các BXH. Dưới phần bình luận, không ít khán giả hào hứng khen giai điệu nịnh tai của ca khúc, nhận xét Thành Công hát hay cười cũng "ngọt như nhau". Sau những clip hát - nhảy, dân tình càng trông đợi hơn vào sản phẩm chính thức của Công tại Việt Nam.

Thành Công ở đời thường điển trai đậm chất "boyfriend material"