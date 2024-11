Ngày 17/12/2023, Wren Evans tung album Loi Choi: The Neo Pop Punk , đánh dấu bước tiến vượt bậc ở tuổi 22. Album gồm 11 bài hát, thể hiện lối chơi giai điệu, ca từ "độc nhất vô nhị" của ngôi sao Gen Z có chất riêng cá tính bậc nhất Vpop. Trước full album, Wren Evans đã ra mắt ca khúc mở đường Việt Kiều, MV như "bom tấn" điện ảnh Call Me và bản hit top 1 trending Từng Quen.

Gần 1 năm "nhấp nhả" cho Loi Choi, Wren Evans đón nhận sự thay đổi của thị trường. Từ Việt Kiều bị chê kén người nghe, Call Me bắt đầu khiến người ta nhìn nhận lại và cú bật vượt bậc với Từng Quen - là một hành trình thử thách chính mình của nam ca sĩ sinh năm 2001.

Và không dừng lại ở đó. Loi Choi ra mắt, biến cả mùa đông năm 2023 gắn liền với Wren Evans. Người ta không chỉ phát cuồng với Từng Quen, mà còn say mê nhảy nhót theo giai điệu Phóng Đổ Tim Em, Tò Te Tí,... "Anh Wren dân tổ" là từ khoá hot nhất MXH Việt Nam cuối năm ngoái - đầu năm nay. Cách viết nhạc "loi choi", nhưng dụng tâm ý tứ ở từng câu chữ tạo nên sắc thái chỉ có thể tìm được ở Wren Evans.

3 năm kể từ Thích Em Hơi Nhiều, Wren Evans tự mình nâng cấp vị thế trong làng nhạc, đứng vào hàng ngũ "đỉnh lưu" chỉ với album đầu tay. Thậm chí ở mùa giải WeChoice Awards 2023, Wren Evans và người hâm mộ còn "chiến đấu" với album nổi bật nhất 2023 - 99% của MCK. Cách biệt sít sao, 99% dành chiến thắng Album/E.P của năm. Trước album của MCK, Loi Choi là 1 đối thủ xứng tầm, chiến thắng trong lòng đông đảo người hâm mộ.

Đại thành công với Loi Choi, Wren Evans dành năm 2024 "yên ắng" để làm nhạc. Trong năm nay nam ca sĩ chỉ cho ra mắt ca khúc Để Ý

Và 1 năm lại trôi qua, nhiều fan nhạc đang bồi hồi nhớ Wren Evans. Đại thành công với Loi Choi, Wren Evans dành năm 2024 yên ắng để làm nhạc. Trong năm nay nam ca sĩ chỉ mới cho ra mắt ca khúc Để Ý.

Nhiều người cho rằng, bây giờ mùa đông mà không có "nhạc quẩy đánh đổ dân chơi" của "anh Wren dân tổ", thì chưa phải là mùa đông. Tháng 12 qua, nhưng thời tiết Thủ đô vẫn còn nắng nóng như khi còn hè. Chính vì điều này, Gen Z lại càng "triệu hồi" Wren Evans.

0h ngày 19/11 - đúng sinh nhật tuổi 23, Wren Evans bất ngờ đăng tải dòng trạng thái "Để anh mang mùa đông về" , lập tức gây bão MXH. Biết khán giả nhớ thương, Wren Evans quyết định "rã đông". Thông báo mang mùa đông về đồng nghĩa với việc anh chàng đang ấp ủ dự định comeback. Ở phần bình luận, công ty quản lý của Wren Evans cũng tiết lộ "We are so ready" (chúng tôi rất sẵn sàng). Vậy là không lâu nữa thôi, dân tình sẽ lại được quẩy nhạc mới.

Chỉ với 6 chữ, Wren Evans trở thành chủ đề hot. Dân tình tương tác bên dưới bài đăng của chính chủ, các page công cộng thi nhau re-up, cho thấy dân tình "hóng" nhạc mới của Wren nhiều đến thế nào. Sau nửa ngày, status trên fanpage của Wren Evans thu về gần 30 nghìn lượt yêu thích. Bài đăng Threads có đến 331 nghìn lượt xem. Loạt bài đăng của từ hãng đĩa của Wren Evans - Universal Music Việt Nam, công ty quản lý monoX đều có hàng trăm bình luận tương tác.

Theo đó, Wren Evans sẽ là "chiến binh" sắp gia nhập đường đua album cuối năm nay. Sau 2 show Anh Trai, các nghệ sĩ lũ lượt ra nhạc, đặc biệt là full album. Mới đây là album đầu tay Nhân Trần của BigDaddy và album 24 tracks THE WXRDIES của Wxrdie.

Wren Evans có khả năng sẽ "đụng độ" trực tiếp với cô nàng Gen Z marzuz

Wren Evans có khả năng sẽ "đụng độ" trực tiếp với cô nàng Gen Z marzuz. Tối 18/11, marzuz cũng thông báo ra mắt album đầu tay mang tên "ả" vào ngày 28/11 tới. Là màu sắc độc đáo của làng nhạc indie, việc marzuz tung album đầu tay dưới trướng hãng thu quốc tế Warner với concept cực kỳ bí ẩn khiến fan nhạc đứng ngồi không yên.