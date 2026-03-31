Chẳng ai muốn tin đây là Angelina Jolie

Angelina Jolie mới đây đã tham gia một sự kiện thương mại, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc dài màu vàng óng và thần thái lạnh lùng. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận thấy Angelina Jolie đem lại cảm giác mệt mỏi hốc hác với gương mặt khác lạ khó nhận ra.

Trên các trang mạng xã hội, thậm chí nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải thực sự là Angelina Jolie. Lý do là bởi trái với sự tự tin sang trọng trước đó, lần này, nữ diễn viên xuất hiện với đôi mắt lờ đờ, làn da không còn căng mịn. Có khán giả cho rằng có thể đây là di chứng từ việc chữa trị bệnh ung thư vú, ung thư buồng trứng từ các năm trước.

"Đây thực sự là Angeline ư?", "Không thể nào là cô ấy", "Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?"... là những bình luận của netizen.

Thời gian gần đây, Angelina Jolie ít xuất hiện trước công chúng để tập trung quay bộ phim Couture ở Paris, để chuẩn bị cho bộ phim này cô cắt mái tóc bob ngắn ngang cằm, được nhuộm màu vàng bạch kim sáng rực. Trước đó, nữ diễn viên cũng tham gia dự án Anxious People .

Một số nguồn tin cho biết Angelina đang có kế hoạch rời Los Angeles để chuyển ra nước ngoài sinh sống. Nữ diễn viên được cho là sẽ sống chủ yếu ở châu Âu và dành nhiều thời gian hơn tại Campuchia - nơi nữ diễn viên từng nhận nuôi con trai cả Maddox.

Angelina Jolie sinh năm 1975, là một trong những minh tinh quyền lực và nổi tiếng nhất Hollywood suốt hơn hai thập kỷ qua. Cô bắt đầu được chú ý từ thập niên 1990 với Gia, nhưng phải đến Girl, Interrupted (1999) mới thực sự bước lên đỉnh cao khi nhận giải Oscar Nữ phụ xuất sắc nhất.

Sau đó, Angelina Jolie dần trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp điện ảnh với vô số tựa phim đình đám như Lara Croft: Tomb Raider, Mr. & Mrs. Smith, Wanted, Salt, Maleficent. .. Angelina Jolie cũng là một trong những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất Hollywood trong nhiều năm. Dù đã bước sang tuổi 51, Angelina Jolie vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn trên toàn cầu.

Sự nghiệp vẻ vang kéo dài hàng chục năm được chứng minh qua vô số giải thưởng danh giá, biến cô thành một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới, thậm chí từng được Liên Hợp Quốc vinh danh với vai trò Đặc phái viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Cô đã có nhiều chuyến công tác đến các vùng chiến sự, trại tị nạn để kêu gọi sự giúp đỡ quốc tế.

Về đời tư, Angelina Jolie từng kết hôn với các nam diễn viên Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton, và Brad Pitt. Cô và Brad Pitt từng là cặp đôi "vàng" của Hollywood, được truyền thông gọi là "Brangelina", có 6 người con (cả con ruột và con nuôi). Tuy nhiên, đến năm 2019 họ chia tay trong một cuộc ly hôn ồn ào kéo dài nhiều năm.

Khán giả cũng đang rất mong chờ việc Angelina Jolie có thể một lần nữa vực dậy mạnh mẽ sau biến cố, tự bước ra khỏi những khó khăn sau ly hôn.