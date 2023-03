Chạm ngưỡng tuổi 40, Trần Nghiên Hy vẫn duy trì được sắc vóc như thời thanh xuân nhờ bí quyết này

Trần Nghiên Hy nổi lên sau thành công từ bộ phim You Are The Apple Of My Eye (tạm dịch: Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi - 2011). Sau đó, cô kết hôn với nam diễn viên Trần Hiểu và có một bé trai. Hiện tại, cô đang sinh sống ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Gần đây, Trần Nghiên Hy cũng chia sẻ khá nhiều khoảnh khắc tập luyện của mình trên mạng xã hội. Cô còn tự tin khi đăng tải những hình ảnh không trang điểm sau khi tập luyện tại nhà riêng. Có thể thấy, ở tuổi 40 nhưng Trần Nghiên Hy vẫn sở hữu làn da hồng hào, khỏe khoắn, khác xa với những người bằng tuổi.

Còn nhớ hồi năm 2014, Trần Nghiên Hy đóng vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản do Vu Chính sản xuất. Vì có khuôn mặt tròn trịa nên cô được cư dân mạng đặt biệt danh là "Tiểu Long Nữ mặt bánh bao", hay "Cô Cô đùi gà". Nhưng trên thực tế, Trần Nghiên Hy không hề tăng cân sau khi kết hôn và sinh con, ngược lại cô ngày càng trẻ đẹp hơn xưa.

Khi nói đến chế độ ăn uống của Trần Nghiên Hy, cô tiết lộ thực đơn giảm cân của mình áp dụng theo phương pháp low-carb (chế độ ăn giới hạn lượng carbohydrate và tăng tỉ lệ protein cũng như chất béo trong khẩu phần. Trong ngày, Trần Nghiên Hy sẽ chỉ ăn bữa nửa buổi và bữa tối, đồng thời hạn chế tinh bột. Cô cho biết, bản thân từng không dám ăn tinh bột khi giảm cân.

Trần Nghiên Hy từng viết trên trang cá nhân rằng: "Cùng nhau làm việc để khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn và tự tin hơn". Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ thực đơn ăn kiêng và lịch tập luyện hàng ngày.

Một tuần ăn kiêng của Trần Nghiên Hy - Ngày 1: 11:00 một cốc latte dừa; 12:30 bánh sandwich rau bina bơ + một cốc latte dừa thô; 18:30 gà nướng và rau diếp; cuối ngày tập một lớp yoga. - Ngày 2: 14:30 ăn sandwich gà thảo mộc; 19:15 lát thịt lợn luộc + cá lát + tảo bẹ, giá đỗ, củ năng. - Ngày 3: 14:00 2 miếng đậu phụ khô + nước việt quất mâm xôi; 18:30 lát cá luộc, gà bỏ da + giá đỗ và nấm. - Ngày 4: 12:30 một cốc latte dừa; 14:00 giá đỗ + thịt gà, 2/3 bánh mì bagel cho bữa tối. - Ngày 5: 14:00 salad cá hồi + 2/3 bánh mì tròn + latte dừa; 19:00 gà luộc và bắp cải + nước việt quất; tập trên máy chạy bộ trong 45 phút. - Ngày 6: 13:30 gà quay không da + salad bơ; 18:30 thịt cừu luộc + rau bina; tập trên máy chạy bộ trong 40 phút. - Ngày 7: 13:30 bánh mì bơ cá ngừ + một quả mận; một món gì yêu thích cho bữa tối; tập Pilates trong 20 phút.

Sau khi đọc kế hoạch giảm cân của Trần Nghiên Hy trong 1 tuần, bạn có thể thấy rằng cô khá chú trọng đến hàm lượng protein, trái cây và rau quả trong ngày. Đặc biệt, lượng tinh bột và chất béo Trần Nghiên Hy nạp vào cơ thể khá thấp. Bên cạnh đó, Trần Nghiên Hy còn kết hợp thêm phương pháp nhịn ăn 16:8 và tập luyện 4 lần/ tuần. Nếu muốn giảm cân lành mạnh, bạn có thể áp dụng theo kế hoạch của Trần Nghiên Hy nhé!

Nguồn và ảnh: Girlstyle