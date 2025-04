Chăm chỉ làm đúng 1 việc vào buổi sáng, Gong Hyo Jin U50 vẫn giữ vững “làn da không tuổi”

Gong Hyo Jin sinh năm 1980, là một trong những gương mặt vàng của làng phim Hàn. Tên tuổi cô gắn liền với loạt bộ phim đình đám như Thank You, Pasta, The Greatest Love, Master’s Sun hay When the Camellia Blooms ... Không chỉ sở hữu lối diễn xuất duyên dáng, cô còn ghi điểm mạnh bởi phong cách thời trang cá tính và vẻ đẹp tự nhiên, đầy khí chất.

Nhan sắc trẻ trung của Gong Hyo Jin ở tuổi 45.

Dù đã bước sang ngưỡng tuổi 45, nữ diễn viên vẫn khiến hội chị em phải xuýt xoa bởi làn da bóng khỏe, mịn màng. Nhìn nữ diễn viên sải bước trên thảm đỏ hay vô tư khoe mặt mộc trên Instagram, ai nấy cũng đều phải gật gù. Điều bất ngờ là bí quyết đằng sau vẻ ngoài tươi tắn ấy lại vô cùng đơn giản và dễ thực hiện, chỉ bằng 1 liệu pháp 0 đồng mỗi sáng.

Làn da khoẻ khoắn của người đẹp 8x.

Và "vũ khí bí mật" giúp Gong Hyo Jin giữ vững phong độ nhan sắc chính là thói quen đắp bông cotton lạnh vào mỗi buổi sáng. Cô chia sẻ rằng mình thường dùng bông cotton đã được làm lạnh đắp lên vùng mắt khoảng 10 phút sau khi thức dậy. Việc này giúp giảm bọng mắt, làm dịu quầng thâm và làm sáng vùng da quanh mắt – khu vực dễ lộ dấu hiệu tuổi tác nhất. Vào những ngày làn da có phần sưng nhẹ hay xỉn màu, cô sẽ đắp bông lạnh lên toàn bộ khuôn mặt để “hồi sinh” làn da tức thì: da vừa se khít lỗ chân lông, vừa hồng hào và săn chắc hơn thấy rõ.

Theo các chuyên gia da liễu, nhiệt độ lạnh có thể kích thích tuần hoàn máu dưới da, tăng khả năng sản sinh collagen và làm chậm quá trình lão hóa. Cách làm này không chỉ giúp da sáng khỏe, mà còn hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông, làm mờ nếp nhăn cực kỳ hiệu quả. Nếu muốn nâng cấp thêm cho liệu pháp này, bạn hoàn toàn có thể nhúng bông cotton vào trà xanh hoặc trà hạt tầm xuân trước khi cấp đông – vừa bổ sung vitamin C, vừa thêm chất chống oxy hóa cho làn da căng mướt.

Không cần mỹ phẩm đắt đỏ hay spa sang chảnh, Gong Hyo Jin đã chứng minh rằng chỉ cần chăm chỉ thực hiện một thói quen nhỏ vào mỗi sáng cũng đủ để duy trì vẻ ngoài tươi tắn, rạng ngời. Chính sự đều đặn và tinh tế trong cách chăm sóc bản thân đã giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc bền bỉ theo thời gian. Vậy nên nếu bạn đang tìm kiếm một mẹo làm đẹp dễ áp dụng mà vẫn “xịn sò”, thử học theo Gong Hyo Jin từ sáng mai nhé – có thể bạn sẽ phải bất ngờ vì hiệu quả “đỉnh chóp” mà nó mang lại đó!