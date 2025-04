Không thường xuyên chụp ảnh đôi, nhưng bức nào cũng như poster phim: Nhìn ảnh của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia là hiểu

Không phải là cặp đôi thường xuyên “lên sóng” mạng xã hội với những màn tình tứ hay ảnh check-in ngập tràn, nhưng cứ mỗi lần Hà Tăng và Louis Nguyễn xuất hiện bên nhau, người ta lại phải thốt lên rằng: “Đẹp như poster phim!”.

Không cần tạo dáng kiểu cách, cũng chẳng cần phô trương tình cảm, họ khiến người xem cảm nhận được thứ tình yêu yên bình, sang trọng và đầy tinh tế – điều không phải cặp đôi nổi tiếng nào cũng giữ được sau hơn một thập kỷ chung sống.

Nếu xem lại những bức ảnh đôi hiếm hoi của Hà Tăng và chồng, ta dễ dàng nhận thấy một điểm chung: Mọi thứ đều rất giản dị nhưng không làm giảm bớt đi sự hạnh phúc trong từng bức ảnh.

Từ trang phục, phông nền cho đến cách họ đứng cạnh nhau, không có gì quá cầu kỳ. Vậy mà chính sự tối giản ấy lại khiến cảm xúc trong ảnh trở nên nổi bật.

Trong một bức hình chụp vào năm 2024, khi cả hai cùng diện áo dài truyền thống, Louis Nguyễn mặc áo dài gấm xanh đơn giản, còn Hà Tăng chọn một thiết kế thanh lịch với màu trắng ngà, nền nã. Cái nắm tay nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng, chỉ cần thế thôi đã đủ tạo nên một khung hình đậm chất điện ảnh. Cư dân mạng khi đó ví họ như đôi nhân vật chính bước ra từ một bộ phim cổ điển về tình yêu và gia đình.

Ở một khoảnh khắc khác Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà xuất hiện trong khung hình với phong cách trẻ trung hơn – anh mặc sơ mi trắng, quần jeans, còn cô diện áo phông đơn giản kết hợp cùng quần jean ngắn. Dù không cần cầu kỳ nhưng nụ cười rạng rỡ của cả hai khiến bức ảnh như được xử lý qua một bộ lọc phim.

Không quá khó để nhận ra rằng sau nhiều năm kết hôn và có ba con, vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn giữ được một khoảng riêng tư rất đặc biệt. Trên mạng xã hội, Tăng Thanh Hà chủ yếu chia sẻ về nấu ăn, thiên nhiên, làm vườn, và đôi khi là hình ảnh của các con – nhưng chưa bao giờ là kiểu “show off” gia đình như một số sao Việt khác.

Louis Nguyễn, vốn kín tiếng từ trước đến nay, lại là người luôn âm thầm có mặt bên vợ trong những dịp quan trọng. Mỗi lần cùng xuất hiện tại sự kiện, anh không cần làm điều gì đặc biệt – chỉ cần đứng cạnh Hà Tăng, tay nhẹ đỡ lưng cô, là đã đủ để tạo thành hình ảnh một người đàn ông đáng tin cậy, trầm ổn và luôn hiện diện đúng lúc.

Quả thật, sự đồng điệu trong lối sống, gu thẩm mỹ và quan điểm về đời sống đã khiến cặp đôi này luôn giữ được sự gắn kết bền bỉ. Họ có thể không thường xuyên thể hiện tình cảm công khai, nhưng lại rất đều đặn xuất hiện trong đời nhau – cả trong những dịp trọng đại, lẫn những khoảnh khắc bình dị đời thường.

Trong thế giới mạng xã hội ưa chuộng những màn thể hiện tình yêu rầm rộ, cặp đôi Hà Tăng – Louis Nguyễn giống như một “trường phái cổ điển” đáng ngưỡng mộ: Tiết chế, kín đáo, nhưng đầy chất lượng.

Mỗi bức ảnh họ chụp cùng nhau không chỉ đơn giản là hình ảnh, mà còn là một mảnh ghép của hành trình sống chung – nơi tình yêu không ồn ào, nhưng bền vững và đẹp như một bộ phim không cần lời thoại.

Dưới đây là 1 số tips chụp ảnh đôi cho bạn tham khảo:

Bối cảnh đơn giản nhưng phù hợp

Một trong những điểm nổi bật ở các bức ảnh của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn là bối cảnh đơn giản nhưng phù hợp, phản ánh đúng tinh thần và câu chuyện của họ. Trong bức ảnh kỷ niệm 10 năm, họ đứng trước backdrop được trang trí với hoa trắng, cây xanh và dòng chữ neon "10 years down, forever to go – Louis & Hà".

Bối cảnh này không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, tôn lên vẻ lãng mạn của cặp đôi. Một bức ảnh khác lại ghi lại khoảnh khắc họ tay trong tay bước đi trong không gian thiên nhiên xanh mát, tạo cảm giác gần gũi, thư thái.

Mẹo: Hãy chọn bối cảnh phù hợp với phong cách và câu chuyện tình yêu của bạn. Nếu muốn lãng mạn, hãy chọn không gian với hoa, ánh sáng mềm mại hoặc backdrop trang trí tinh tế. Nếu thích sự tự nhiên, hãy thử chụp ở công viên, bãi cỏ hoặc những nơi có ánh sáng tự nhiên.

Phối đồ hài hòa, thể hiện phong cách riêng

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn luôn biết cách phối đồ hài hòa, vừa thể hiện cá tính riêng vừa tạo sự đồng điệu. Trong bức ảnh kỷ niệm 10 năm, Hà diện váy trắng thanh thoát, sang trọng, còn Louis lịch lãm trong bộ suit đen, tạo nên sự tương phản hoàn hảo nhưng vẫn đồng điệu. Một bức ảnh khác lại cho thấy sự thoải mái, đời thường khi Hà mặc váy maxi caro xanh, đội mũ rơm, còn Louis diện áo sơ mi sọc đầy màu sắc, kết hợp cùng quần kaki. Dù là phong cách nào, họ luôn giữ được sự tinh tế và không lấn át nhau.

Hãy chọn trang phục có màu sắc và phong cách bổ trợ cho nhau, tránh quá đối lập hoặc quá giống nhau. Nếu một người diện đồ nổi bật, người còn lại nên chọn tông màu trung tính. Đừng quên thêm phụ kiện nhỏ như mũ, vòng cổ để tạo điểm nhấn.

Tư thế tự nhiên, thể hiện sự kết nối

Một điểm chung ở các bức ảnh của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn là sự tự nhiên trong cách tạo dáng. Trong ảnh kỷ niệm, họ nắm tay và nhìn thẳng ống kính với nụ cười rạng rỡ, toát lên sự hạnh phúc và gắn kết. Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc họ bước đi tay trong tay, ánh mắt hướng về nhau đầy tình cảm. Ngay cả khi đứng trước một không gian sang trọng với backdrop hoa, họ vẫn giữ tư thế thoải mái, không gượng ép, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn cuốn hút.

Hãy tương tác tự nhiên với nhau thay vì tạo dáng quá cứng nhắc. Nắm tay, nhìn nhau, hoặc đơn giản là cùng bước đi sẽ giúp bức ảnh trông chân thật hơn. Đừng ngại cười hoặc thể hiện cảm xúc thật của bạn – đó là cách để bức ảnh có hồn.

Tận dụng ánh sáng và góc chụp

Ánh sáng là yếu tố quan trọng trong các bức ảnh của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn. Trong bức ảnh ngoài trời, ánh sáng tự nhiên làm nổi bật làn da và thần thái của cả hai, tạo hiệu ứng mềm mại, ấm áp. Trong không gian sang trọng với backdrop hoa, ánh sáng nhân tạo được bố trí khéo léo, làm nổi bật váy áo và không gian xung quanh. Góc chụp cũng được lựa chọn kỹ càng, thường là góc ngang hoặc hơi thấp để làm nổi bật thần thái và vóc dáng của cả hai.

Nếu chụp ngoài trời, hãy chọn giờ vàng (buổi sáng sớm hoặc chiều muộn) để có ánh sáng mềm mại, không gắt. Nếu chụp trong nhà, hãy tận dụng ánh sáng đèn hoặc ánh sáng từ cửa sổ. Về góc chụp, hãy thử nghiệm nhiều góc độ để tìm ra góc đẹp nhất, nhưng góc ngang thường là lựa chọn an toàn để tôn lên thần thái.

Thêm yếu tố cá nhân hóa để tạo dấu ấn

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn luôn biết cách thêm những chi tiết cá nhân hóa vào bức ảnh để tạo dấu ấn riêng. Dòng chữ neon "10 years down, forever to go – Louis & Hà" không chỉ là một phần của bối cảnh mà còn kể câu chuyện tình yêu của họ. Trong các bức ảnh đời thường, cách họ lựa chọn trang phục, phụ kiện hay địa điểm cũng thể hiện rõ phong cách và cá tính của cả hai.

Hãy thêm những yếu tố mang dấu ấn cá nhân vào bức ảnh, như một món đồ kỷ niệm, dòng chữ ý nghĩa, hoặc địa điểm gắn liền với kỷ niệm của cả hai. Điều này sẽ khiến bức ảnh không chỉ đẹp mà còn chứa đựng câu chuyện riêng của bạn.