Cha mẹ chỉ thực sự ở bên con 91 tháng - một phép tính gây GIẬT MÌNH!

Đừng vội than con không nghe lời, làm bài chậm chạp hay nghịch ngợm.

Đến khi con vào đại học, rời quê tới nơi xa, bạn sẽ ước giá như vẫn còn thấy con ngồi dưới ánh đèn bàn làm bài tập, ước được gọi con dậy mỗi sáng đi học. Nhưng căn phòng lúc ấy chỉ còn lại khoảng trống.

Không ít bậc cha mẹ từng rưng rưng nước mắt trước cổng trường đại học trong ngày tiễn con nhập học. Quay lưng bước đi mà lòng nặng trĩu, đi một bước lại ngoái đầu nhìn một lần.

Vì một người mà nhớ thương cả một thành phố. Từ khi con học ở đó, bạn bắt đầu quan tâm đến dự báo thời tiết của thành phố ấy, để ý từng tin tức liên quan. Cảm giác này, rất nhiều cha mẹ đều từng trải qua.

Càng lớn, thời gian con ở cạnh cha mẹ càng ít. Thế nên, thay vì liên tục trách con nghịch ngợm, thiếu cố gắng, có lẽ chúng ta nên nhìn lại một con số khiến nhiều người giật mình.

01. Thời gian cha mẹ đồng hành cùng con là hữu hạn

Khi con mới chào đời, hầu như cha mẹ nào cũng từng nói sẽ dành trọn thời gian để bên con, nhìn con lớn lên là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Nhưng khi con vào mẫu giáo, cha mẹ bắt đầu bận rộn. Công việc, mưu sinh, các mối quan hệ xã hội... dần chiếm hết quỹ thời gian. Nhiều người thậm chí không thu xếp được để tham gia các hoạt động ở trường cùng con.

Chúng ta nỗ lực kiếm tiền để cho con tương lai tốt hơn. Nhưng con có đứng yên chờ ta không? Từ những bước chập chững đầu đời đến tiểu học, cấp hai, cấp ba... Chỉ trong chớp mắt, con đã vào đại học và rời xa vòng tay gia đình.

Ảnh minh họa

Tờ Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) từng đăng một bảng thống kê về thời gian cha mẹ dành cho con cái và đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Bạn đã bao giờ cẩn thận tính toán xem mình dành bao nhiêu thời gian cho con cái chưa? Hầu hết các bậc cha mẹ, khi đối mặt với câu hỏi này, đều nghĩ rằng đó là cả một đời người.

Giả sử tuổi thọ trung bình của con người là 75 năm và độ tuổi sinh con trung bình của phụ nữ là 29. Như vậy, thời gian từ khi con sinh ra đến khi cha mẹ 75 tuổi là 46 năm, tương đương 552 tháng, tương đương với khoảng 13248 giờ.

Nghe có vẻ dài. Nhưng thực tế cha mẹ có thể dành trọn 552 tháng đó cho con không? Chắc chắn là không. Trừ đi thời gian ngủ, thời gian đi làm đi học, thời gian giao tiếp xã hội... sẽ còn rất ít thời gian để cha mẹ dành cho con cái.

Cũng theo bảng tính được đăng trên Nhân Dân Nhật Báo, kết quả cho thấy từ khi sinh ra đến khi con cái học đại học, cha mẹ dành trung bình 91 tháng bên con cái. Con số này bao gồm thời gian từ khi sinh ra đến ba tuổi, qua giai đoạn mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học.

91 tháng so với 552 tháng của cả quãng đời là con số quá nhỏ.

02. Đừng chỉ than mệt mỏi khi ở cạnh con

Người ta nói một cặp cha mẹ tốt còn hơn hai trăm người thầy giỏi. Nhưng trong 91 tháng ấy, liệu chúng ta có thật sự đồng hành chất lượng cùng con?

Nhiều cha mẹ than rằng con quá nghịch, không nghe lời, nuôi con quá vất vả. Chơi cùng con cũng mệt. Một quả bóng ném qua ném lại có thể chơi cả tiếng đồng hồ. Một hộp xếp hình phải ngồi cạnh hàng giờ. Những việc tưởng nhỏ nhặt ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Đến chuyện học hành, không ít người đùa rằng: "Không làm bài thì mẹ hiền con thảo, cứ ngồi vào bàn học là gà bay chó sủa". Có phụ huynh vì kèm con học mà tăng huyết áp, căng thẳng đến mức phải nhập viện. Nghe có vẻ hài hước, nhưng đằng sau đó là sự bất lực và mệt mỏi thật sự.

Ảnh minh họa

Có khi vì nóng giận, cha mẹ quát mắng, thậm chí đánh con. Nhiều năm sau nhìn lại, không ít người ân hận vì đã không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Nhưng nếu nghĩ kỹ, những lần con làm sai, những buổi học căng thẳng, những trò nghịch ngợm... cũng chính là những mảnh ghép của tuổi thơ. Nhờ có chúng mà hành trình trưởng thành trở nên sống động và đáng nhớ.

03. Đồng hành chất lượng mới là điều con cần

Người dẫn chương trình nổi tiếng Đổng Khanh (Trung Quốc) từng nói: "Bạn muốn con trở thành người thế nào, trước hết bạn phải trở thành người như thế".

Khi mới sinh, con như một tờ giấy trắng. Mỗi ngày lớn lên, trên tờ giấy ấy sẽ in dấu vết của gia đình và cha mẹ. Với trẻ, điều quan trọng nhất không phải là đồ chơi đắt tiền, mà là thời gian được ở bên bố mẹ.

Con có thể lớn lên chỉ sau một đêm. Chúng không còn thích món đồ chơi cũ, bắt đầu có suy nghĩ riêng, có áp lực học tập và những nỗi băn khoăn của tuổi mới lớn. Vì thế, hãy cố gắng dành cho con nhiều sự quan tâm hơn trong học tập và cuộc sống, tạo cho con môi trường gia đình ấm áp, bầu không khí hòa thuận, sự chú ý và lắng nghe đầy đủ.

Rồi sẽ đến ngày con đủ lông đủ cánh, rời xa cha mẹ để bay cao, bay xa. Khi ấy, thứ còn lại trong ký ức của con không phải là bao nhiêu điểm số mà là cảm giác được yêu thương và thấu hiểu.

Đừng nghĩ ở cạnh con là việc dễ dàng. Đó là thử thách với mọi bậc cha mẹ. Khi con làm bài chậm, khi con mắc lỗi, hãy thử kiên nhẫn cùng con tìm cách giải quyết thay vì nổi nóng.

91 tháng không dài. Nhưng nếu được lấp đầy bằng sự đồng hành chất lượng, đó sẽ là nền tảng vững chắc cho cả cuộc đời con. Khi con chưa lớn hẳn, khi ta chưa già đi, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là con đạt bao nhiêu điểm, mà là trong 91 tháng ấy, ta đã thực sự ở bên con bao nhiêu.

Theo Sohu