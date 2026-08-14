Cầu thủ đẹp trai nhất World Cup kiêm “cận vệ” trung thành của Messi chính thức đính hôn cùng nữ ca sĩ sexy, tất bật chuẩn bị cho đám cưới

Tini Stoessel đã chính thức xác nhận đính hôn với Rodrigo de Paul, khép lại nhiều tháng tin đồn và đồn đoán về chuyện tình cảm của cặp đôi.

Nữ ca sĩ Tini Stoessel công khai tin vui với ngôi sao ĐT Argentina Rodrigo de Paul - người được mệnh danh là cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026 - bằng một video ghi lại hành trình tới Paris để thử chiếc váy cưới đầu tiên. Nàng WAG xinh đẹp xúc động viết: “Ước mơ mà em đã mơ rất nhiều lần bắt đầu trở thành hiện thực cùng tình yêu của đời mình”.

De Paul chính thức đính hôn cùng Tini Stoessel, tất bật chuẩn bị cho đám cưới (Ảnh: IGNV)

Trong phần chú thích của video, Tini gắn thẻ Rodrigo de Paul và chính thức xác nhận bước ngoặt mới trong chuyện tình cảm của cả hai. Video bắt đầu trước khi Tini lên máy bay. Cầm máy quay trên tay, nữ ca sĩ không giấu được sự phấn khích xen lẫn hồi hộp khi chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt.

“Được rồi, anh yêu, đây là lần thử trang phục đầu tiên cho chiếc váy của em. Em vô cùng phấn khích, bởi vì em cũng muốn kể cho mọi người nghe toàn bộ ý tưởng về đám cưới, nó có ý nghĩa thế nào với em và ngày hôm đó sẽ đại diện cho điều gì. Em sẽ cho mọi người xem tất cả mọi thứ”, Tini chia sẻ.

Tini đi thử váy cưới ở Paris (Ảnh: IGNV)

Chuyến đi Paris đầy háo hức

Hành trình tới Paris cho thấy một khía cạnh rất đời thường của nữ ca sĩ. Trên máy bay, Tini xuất hiện cùng người bạn Carito, vừa uống trà nóng vừa làm móng và trò chuyện về việc uống nước bằng những chiếc ống hút để không làm hỏng son môi. Đặt chân tới Paris, sự háo hức của Tini càng rõ rệt. Vừa thức dậy, cô đã chia sẻ: “Em đang ở Paris. Lần thử váy đầu tiên. Em vô cùng phấn khích".

Những khoảnh khắc tại Paris càng củng cố những tin đồn đã xuất hiện từ lâu về việc Tini và Rodrigo de Paul đã đính hôn. Video kéo dài gần 8 phút và khép lại bằng lời nhắn đầy ngọt ngào của Tini dành cho Rodrigo de Paul: “Và một ngày, ước mơ mà tôi đã mơ rất nhiều lần bắt đầu trở thành hiện thực cùng tình yêu của đời mình, Rodrigo de Paul”.

Ngay lập tức, phần bình luận tràn ngập lời chúc mừng từ bạn bè và những người nổi tiếng. La Joaqui viết: “Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, đang đếm từng ngày để được thấy bạn mặc váy trắng". Sofía Fernández, một trong những người bạn thân nhất của Tini, phấn khích thốt lên: "Khoảnh khắc này, trời ạ"...

Đám cưới của De Paul và Tini sẽ diễn ra trong tương lai gần, và chắc chắn, Messi - người mà De Paul luôn kề bên, sát cảnh ở cả ĐT Quốc gia và CLB cũng sẽ tham dự.

De Paul và vợ sắp cưới (Ảnh: IGNV)

Cặp đôi hẹn hò công khai và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng (Ảnh: IGNV)

Messi từng dự sinh nhật của bạn gái De Paul (Ảnh: IGNV)