Vợ và 2 con của cầu thủ Argentina thiệt mạng trong vụ động đất ở Venezuela

Chỉ vài ngày sau khi tha thiết kêu gọi giúp đỡ tìm kiếm gia đình mất tích trong trận động đất kinh hoàng ở Venezuela, cầu thủ Lucas Trejo đã phải đón nhận nỗi đau lớn nhất cuộc đời khi vợ và hai người con được xác nhận thiệt mạng dưới đống đổ nát.

Bi kịch vừa ập đến với cầu thủ bóng đá Argentina Lucas Trejo, người đang khoác áo Deportivo La Guaira của Venezuela, mất cùng lúc ba người thân trong trận động đất xảy ra hôm 24/6. Theo thông báo từ CLB Deportivo La Guaira, vợ của Trejo là Yanina Maranella cùng hai con Aarón và Ainhoa Trejo đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong tình trạng không còn sự sống sau nhiều ngày tìm kiếm.

"Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau sâu sắc với Lucas Trejo trước sự ra đi đầy bi kịch của vợ anh, Yanina Maranella, cùng hai con Aarón và Ainhoa Trejo", đội bóng Venezuela viết trong thông cáo chính thức.

Trước đó, ngay sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter liên tiếp làm rung chuyển Caracas và bang La Guaira hôm 24/6, gia đình của Trejo đã mất liên lạc. Đội bóng chủ quản của cầu thủ người Argentina nhanh chóng đăng tải thông báo kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm, trong khi lực lượng cứu hộ tập trung hoạt động tại khu vực Playa Grande - nơi được cho là gia đình anh sinh sống.

Sau nhiều ngày nỗ lực, điều mà Trejo và người thân lo sợ nhất cuối cùng cũng trở thành sự thật. Đồng đội của anh tại Deportivo La Guaira, Edson Tortolero - một trong những cầu thủ trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ sau động đất - là người đầu tiên xác nhận tin dữ.

"Chúng tôi xin thông báo với người dân Venezuela và Argentina rằng thi thể các thành viên trong gia đình Lucas Trejo đã được tìm thấy", Tortolero viết trên trang cá nhân. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới các lực lượng cứu hộ cùng những tình nguyện viên đã không ngừng tìm kiếm các nạn nhân trong nhiều ngày qua.

Lucas Trejo là cầu thủ người Argentina, từng có thời gian thi đấu tại Mexico trong màu áo Zacatepec trước khi chuyển sang Deportivo La Guaira hồi đầu năm nay. Thảm họa động đất xảy ra hôm 24/6 đã gây thiệt hại nặng nề cho Venezuela. Hai cơn địa chấn liên tiếp với cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter khiến hàng loạt công trình tại Caracas và La Guaira bị hư hại hoặc sập đổ, gây mất điện trên diện rộng và cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người.

Giữa nỗi đau bao trùm đất nước Venezuela, câu chuyện của Lucas Trejo trở thành một trong những mất mát khiến người hâm mộ bóng đá xót xa nhất. Chỉ trong vài ngày, từ hy vọng gia đình sẽ được tìm thấy an toàn, cầu thủ người Argentina đã phải đối diện với sự thật đau lòng khi mất đi người bạn đời và hai con trong thảm họa.