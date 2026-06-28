"Thật kinh khủng": Báo Hàn sốc vì HLV Hong Myung-bo không từ chức sau thất bại ở World Cup

Thất bại ê chề của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 chưa phải điều khiến truyền thông xứ kim chi lo lắng nhất.

Sau khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, tương lai của HLV Hong Myung-bo trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn tại Hàn Quốc. Nhiều tờ báo cho rằng chiến lược gia 56 tuổi cần phải ra đi, nhưng đến nay ông vẫn chưa có động thái từ chức.

Trong bài bình luận với tiêu đề gay gắt "Thật sự quá kinh khủng! HLV Hong Myung-bo không có ý định từ chức, hợp đồng còn đến Asian Cup 2027", tờ OSEN bày tỏ sự thất vọng về viễn cảnh đội tuyển Hàn Quốc có thể tiếp tục được dẫn dắt bởi nhà cầm quân này.

Đội tuyển Hàn Quốc kết thúc vòng bảng với thành tích 1 thắng và 2 thất bại. Trận thua 0-1 trước Nam Phi ở lượt đấu cuối khiến đội bóng xứ kim chi chỉ xếp thứ ba bảng A. Sau khi các bảng đấu còn lại khép lại, Hàn Quốc không đủ điểm để góp mặt trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và chính thức bị loại khỏi World Cup 2026.

Ngay sau thất bại trước Nam Phi, Hong Myung-bo thừa nhận: "Mọi trách nhiệm đều thuộc về HLV. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về kết quả này." Tuy nhiên, ông không nhắc đến chuyện từ chức. Thậm chí trong những ngày sau đó, ông vẫn trực tiếp chỉ đạo các buổi tập của đội tuyển trước khi Hàn Quốc chính thức nói lời chia tay giải đấu.

HLV Hong Myung-bo (Ảnh: Getty)

Ông Hong Myung-bo không từ chức sau thất bại thảm hại của Hàn Quốc ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Theo OSEN, điều đáng lo ngại hơn là hợp đồng của Hong Myung-bo không kết thúc sau World Cup. Khi được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) bổ nhiệm vào tháng 7/2024, ông được ký hợp đồng đến hết Asian Cup 2027. Điều này đồng nghĩa nếu KFA không chủ động sa thải, Hong Myung-bo vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển ở giải đấu châu Á diễn ra vào đầu năm sau.

Tờ báo nhận định KFA sẽ tiến hành đánh giá HLV sau World Cup, nhưng với kết quả bị loại ngay từ vòng bảng cùng hàng loạt quyết định chuyên môn gây tranh cãi, rất khó để tiếp tục đặt niềm tin vào Hong Myung-bo.

OSEN đặc biệt chỉ trích cách sử dụng nhân sự của ông. Đội trưởng Son Heung-min - người được xem đang dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp - lại ngồi dự bị trong hiệp một trận đấu quyết định với Nam Phi. Trong bối cảnh Hàn Quốc chỉ cần một trận hòa để rộng cửa đi tiếp, đội bóng lại chơi bế tắc và để thua 0-1.

Ngay cả khi bị dẫn bàn, Hong Myung-bo vẫn giữ hệ thống ba trung vệ sau khi Kim Min-jae rời sân vì chấn thương, thay vì thay đổi chiến thuật để tìm bàn gỡ. Theo OSEN, những quyết định này rất khó lý giải ở một trận đấu mang tính sống còn.

Lee Kang-in gục đầu sau thất bại trước ĐT Nam Phi, mất vé vào knock-out World Cup (Ảnh: Getty)

Một vấn đề khác cũng khiến truyền thông Hàn Quốc lo ngại là Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu đã thông báo sẽ rời nhiệm sở sau World Cup. Điều đó khiến quá trình xử lý tương lai của Hong Myung-bo trở nên phức tạp hơn.

Trong trường hợp bị sa thải, KFA vẫn phải thanh toán phần lương còn lại theo hợp đồng của Hong Myung-bo, được cho vào khoảng 2 tỷ won mỗi năm. OSEN nhắc lại bài học từ trường hợp Jurgen Klinsmann, khi Liên đoàn từng phải chi khoản bồi thường rất lớn sau quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Theo tờ báo Hàn Quốc, nếu Hong Myung-bo rời ghế sau World Cup, đội tuyển sẽ chỉ còn khoảng sáu tháng để tìm HLV mới và chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Đó là quãng thời gian quá ngắn để xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh, khiến bóng đá Hàn Quốc đứng trước nguy cơ tiếp tục rơi vào khủng hoảng ngay sau thất bại tại World Cup.