Ông Park Hang-seo chia tay ĐT Hàn Quốc ngay sau khi bị loại ở World Cup

Hành trình đồng hành với tuyển Hàn Quốc ở World Cup của ông Park Hang-seo khép lại.

Hành trình của HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Hàn Quốc tại chiến dịch World Cup 2026 đã chính thức khép lại, sau khi đại diện xứ sở kim chi phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Cục diện bảng K ngã ngũ vào sáng ngày 28/6 với chiến thắng 3-1 của CHDC Congo trước Uzbekistan. Kết quả này giúp đại diện châu Phi giành quyền đi tiếp, đồng thời trực tiếp đẩy tuyển Hàn Quốc khỏi nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Dù cùng sở hữu 3 điểm như đội đứng thứ 8 là Iran, Hàn Quốc vẫn ngậm ngùi bị loại do kém hiệu số bàn thắng bại (-1 so với 0). Việc đội nhà dừng bước sớm cũng đồng nghĩa với việc ông Park Hang-seo chính thức hoàn thành nghĩa vụ của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

Ông Park Hang-seo chia tay tuyển Hàn Quốc để nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: KFA)

Tại World Cup 2026, chiến lược gia 68 tuổi không trực tiếp đứng trong cabin chỉ đạo mà đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Hỗ trợ Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc. Đây là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của vị cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam sau khi ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) hồi tháng 5 vừa qua. Trong suốt giải đấu, ông Park đóng vai trò "cánh tay nối dài" quan trọng giữa KFA và ban huấn luyện, phụ trách công tác hậu cần, hỗ trợ chuyên môn và đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho đội tuyển.

Một kỳ World Cup không thành công của tuyển Hàn Quốc (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi khép lại nhiệm vụ với đội bóng quê hương, HLV Park Hang-seo sẽ lập tức bước vào một chương mới trong sự nghiệp sa bàn. Chiến lược gia sinh năm 1959 dự kiến sẽ di chuyển sang Thái Lan để chính thức tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại CLB Kanchanaburi, một đội bóng đang chinh chiến tại giải Thai League 2.

Đây là cột mốc đánh dấu sự trở lại của ônh Park với công tác huấn luyện trực tiếp ở cấp độ CLB, kể từ khi ông nói lời chia tay đầy cảm xúc với đội tuyển quốc gia Việt Nam vào đầu năm 2023. Người hâm mộ Đông Nam Á đang rất kỳ vọng vào màn tái xuất này của chiến lược gia người Hàn Quốc trên mảnh đất Thái Lan.