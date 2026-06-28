Thiên tài: Messi lại lập thêm kỉ lục chưa từng có ở World Cup sau siêu phẩm sút phạt giúp Argentina thắng 3-1 Jordan

Messi lập kỷ lục chưa từng có ở World Cup sau siêu phẩm đá phạt vào lưới Jordan.

Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại khi ghi dấu ấn ngay sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, góp công giúp Argentina đánh bại Jordan 3-1 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026.

Được HLV Lionel Scaloni cất trên ghế dự bị nhằm giữ sức cho vòng knock-out, Messi chỉ xuất hiện sau giờ nghỉ khi Argentina đã dẫn trước 2-1. Dù chỉ thi đấu khoảng hơn 30 phút, siêu sao 39 tuổi vẫn kịp để lại dấu ấn bằng một khoảnh khắc thiên tài.

Phút 80, Argentina được hưởng quả đá phạt ở cự ly thuận lợi. Messi bước lên thực hiện và tung cú cứa lòng chân trái quen thuộc. Bóng vượt qua hàng rào, khiến thủ thành Jordan xử lý lúng túng trước khi đi vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho nhà đương kim vô địch.

Pha lập công này không chỉ giúp Messi nâng thành tích ghi bàn tại World Cup 2026 lên 6 bàn, nâng tổng bàn thắng của Messi tại các kì World Cup lên con số 19, mà còn đưa anh đi vào lịch sử giải đấu với một cột mốc chưa từng có.

Theo thống kê, Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong bảy trận đấu liên tiếp tại các kỳ World Cup. Chuỗi trận ghi bàn của đội trưởng Argentina bắt đầu từ vòng knock-out World Cup 2022 và được nối dài xuyên suốt vòng bảng World Cup 2026. Trước đó, anh đã san bằng kỷ lục sáu trận liên tiếp của Just Fontaine và Jairzinho, trước khi chính thức thiết lập cột mốc mới bằng bàn thắng vào lưới Jordan.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho phong độ đáng kinh ngạc của Messi ở tuổi 39. Dù không còn ra sân trọn vẹn mọi trận đấu, thủ quân Argentina vẫn biết cách tạo ra khác biệt chỉ với vài chục phút góp mặt trên sân.

Trước Jordan, HLV Scaloni chủ động xoay tua đội hình khi Argentina đã sớm giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, ngay cả đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị cũng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Giovani Lo Celso mở tỷ số bằng một cú đá phạt đẹp mắt, Lautaro Martinez nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền, trước khi Jordan rút ngắn tỷ số nhờ Mousa Al Tamari. Sự xuất hiện của Messi ở hiệp hai đã khép lại mọi hy vọng của đại diện châu Á bằng siêu phẩm đá phạt quen thuộc.

Với chiến thắng thứ ba liên tiếp tại vòng bảng, Argentina hiên ngang tiến vào vòng 1/16 với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, Messi tiếp tục nối dài những kỷ lục vốn đã đồ sộ của mình và cho thấy anh vẫn là đầu tàu lớn nhất trên hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup của La Albiceleste.