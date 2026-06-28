Tình hình đáng lo của Mohamed Salah ở World Cup

Salah chấn thương ở trận hòa Iran, Ai Cập lo sốt vó trước vòng knock-out.

Niềm vui giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 của đội tuyển Ai Cập không trọn vẹn sau khi siêu sao thủ quân Mohamed Salah dính chấn thương và phải rời sân sớm trong trận hòa 1-1 trước Iran mới đây.

Trận đấu hạ màn bảng B đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Bước ngoặt khiến người hâm mộ xứ sở Kim tự tháp nín thở đến ở phút 57, khi tiền đạo thuộc biên chế Liverpool chủ động ra dấu xin thay người sau một tình huống va chạm. Salah rời sân với những bước đi tập tễnh, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng xen lẫn lo lắng trước khi nhường chỗ cho người đồng đội Mostafa Zico. Theo các nguồn tin y tế ban đầu, ngôi sao 34 tuổi đang gặp vấn đề ở vùng đầu gối trái, dù một số báo cáo trước đó cho rằng anh bị tổn thương cơ gân kheo.

Mohamed Salah dính chấn thương phải băng chân (Ảnh: Getty)

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng tuyển Ai Cập, ông Hossam Hassan, thừa nhận mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng vẫn cố gắng trấn an dư luận:

"Salah sẽ phải trải qua các cuộc chụp chiếu và kiểm tra chuyên sâu ngay trong 24 giờ tới để xác định chính xác mức độ tổn thương. Tuy nhiên, cậu ấy là một chiến binh. Ngay trên đường hầm, Salah đã nói với tôi rằng chấn thương không quá tệ và cậu ấy tin mình sẽ sớm trở lại".

Bất chấp sự lạc quan từ phía ban huấn luyện, truyền thông quốc tế nhận định đây là tổn thất cực kỳ lớn đối với đại diện Bắc Phi. Dù đã chính thức ghi tên mình vào Vòng 32 đội để chạm trán đối thủ đầy duyên nợ là đội tuyển Úc, lối chơi của Ai Cập vốn phụ thuộc rất lớn vào đẳng cấp và khả năng định đoạt trận đấu của Salah.

Hiện tại, người hâm mộ Ai Cập đang nín thở chờ đợi kết quả chẩn đoán cuối cùng từ đội ngũ y tế. Việc Salah có thể kịp bình phục để ra sân trong trận knock-out sắp tới hay không sẽ là yếu tố then chốt quyết định đến tấm vé đi tiếp của Ai Cập tại kỳ World Cup lịch sử này.