Quá khứ của Messi: Ký ức kinh hoàng ngày bé, suýt giải nghệ năm 29 tuổi đến khoảnh khắc vĩ đại tuổi 39

Cuộc đời đầy biến động của Messi trước khi trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.

Ở tuổi 39, Lionel Messi vừa chính thức đi vào lịch sử với tư cách là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại tại các kỳ World Cup. Nhưng để chạm tay vào đỉnh cao độc tôn này, "vị vua" của bóng đá thế giới đã phải trải qua một hành trình dài đầy nước mắt, bắt đầu từ lời thúc giục của người bà quá cố, thiếu hụt chiều cao cho đến một bản hợp đồng định mệnh được ký vội trên chiếc khăn ăn.

Quá khứ của Messi

Hành trình huyền thoại của Lionel Messi vốn được ươm mầm từ những con phố nghèo ở Rosario, Argentina. Năm lên 4 tuổi, Messi lần đầu tiên tiếp xúc với trái bóng tròn nhờ sự quyết đoán của bà ngoại, bà Celia Cuccittini. Dù bà đã qua đời vào năm 1998 và không kịp chứng kiến cháu trai thành danh, Messi luôn khẳng định anh nợ bà tất cả mọi thứ trong sự nghiệp. Anh bùi ngùi hồi tưởng: "Khi tôi 4 tuổi, đội bóng của lứa tuổi lớn hơn thiếu người, bà ngoại tôi đã nói với huấn luyện viên: 'Hãy cho thằng bé vào đội đi'. Huấn luyện viên chê tôi quá nhỏ con, nhưng bà tôi liên tục bảo: 'Cứ cho nó đá đi, cho nó đá đi'".

Vóc dáng nhỏ bé tiếp tục bám lấy anh khi gia nhập đội trẻ Newell’s Old Boys. Huấn luyện viên lúc đó của anh, ông Adrian Coria, nhớ lại ấn tượng đầu tiên: "Mới nhìn, bạn sẽ nghĩ đứa trẻ này không đá bóng được đâu. Cậu ấy như một chú lùn, quá mong manh và nhỏ bé. Nhưng ngay khi cậu ấy chạm bóng, bạn sẽ nhận ra cậu ấy sinh ra đã khác biệt, cậu ấy là một hiện tượng".

Messi ngày bé (Ảnh: Press Association)

Thế nhưng, năm 11 tuổi, một cơn ác mộng nghiệt ngã ập đến khi các bác sĩ chẩn đoán Messi mắc chứng Thiếu hụt Hormone Tăng trưởng (GHD). Suốt hai năm liền, anh không thể cao thêm một centimet nào và được dự báo sẽ không thể vượt qua chiều cao 1m40 nếu không có sự can thiệp y tế. Chi phí điều trị lên tới hơn 900 USD mỗi tháng là một gánh nặng quá sức đối với gia đình anh và câu lạc bộ chủ quản, trong bối cảnh nền kinh tế Argentina đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Để tìm kiếm cơ hội sống sót với đam mê, gia đình đã đưa Messi đến Tây Ban Nha để thử việc tại Barcelona. Sự xuất hiện của cậu bé nhỏ thó đến từ Nam Mỹ nhanh chóng làm kinh ngạc các ngôi sao đồng lứa tại học viện La Masia như Cesc Fàbregas hay Gerard Piqué. Fàbregas kể lại: "Huấn luyện viên bảo tôi phải đá thật mạnh bạo với Messi trong bài tập đối kháng một chọi một. Tôi thấy cậu ấy nhỏ con nên nghĩ mình sẽ cướp bóng trong một nốt nhạc. Thật ngốc nghếch, cậu ấy lừa tôi ngã sõng soài trên mặt đất và tôi hiểu cậu ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác".

Barcelona cứu vớt thần đồng

Giám đốc kỹ thuật của CLB khi đó, ông Charly Rexach, bị thuyết phục chỉ sau 2 phút xem Messi thi đấu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Barcelona lại vô cùng đắn đo vì rủi ro tài chính từ việc chữa trị bệnh cho một cầu thủ ngoại quốc quá nhỏ tuổi là chưa từng có tiền lệ. Trước sự do dự kéo dài của CLB, cha của Messi dọa sẽ đưa con trở lại Argentina. Không muốn mất đi một thiên tài, vào ngày 14 tháng 12 năm 2000, tại nhà hàng của một câu lạc bộ quần vợt, ông Rexach đã vội vã mượn một chiếc khăn ăn từ người phục vụ để tự tay soạn thảo bản hợp đồng cam kết chiêu mộ Lionel Messi dưới trách nhiệm cá nhân của mình. Chiếc khăn ăn định mệnh ấy – thứ vừa được bán đấu giá vào năm 2024 với số tiền khổng lồ 762.400 Bảng Anh đã cứu rỗi sự nghiệp của Messi, giúp anh chữa trị bệnh tật và chính thức ra mắt đội một vào năm 17 tuổi.

Messi năm 12 tuổi

Từ bi kịch đến đỉnh vinh quang

Dù gặt hái vô số vinh quang chói lọi cùng Barcelona, chặng đường trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina của Messi lại là một chuỗi bi kịch kéo dài. Đỉnh điểm là chính xác mười năm trước, vào mùa hè năm 2016, Messi đã khiến cả thế giới chấn động khi tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia ngay sau thất bại trước Chile trong trận chung kết Copa América. Đó là trận thua chung kết giải đấu lớn thứ tư liên tiếp của Argentina, và chính Messi là người sút hỏng quả phạt đền quyết định.

"Đối với tôi, chặng đường với đội tuyển quốc gia đã khép lại", siêu sao khi đó 29 tuổi chia sẻ trong những giọt nước mắt nghẹn ngào.

"Nó rất khó khăn, nhưng quyết định đã được đưa ra. Giờ đây tôi sẽ không cố gắng thêm nữa và sẽ không có chuyện quay lại".

Vào thời điểm ấy, làn sóng chỉ trích tại quê nhà bủa vây lấy anh. Công chúng hoài nghi lòng trung thành của Messi, họ chỉ trích anh vì đã rời quê hương từ năm 13 tuổi và gán cho anh cái mác "chỉ biết tỏa sáng ở câu lạc bộ".

Nhưng mười năm sau đêm đau thương tại New Jersey, Messi đã chứng minh nhận định "không có chuyện quay lại" của mình năm đó là hoàn toàn sai lầm. Anh không chỉ trở lại để gánh vác việc giải cơn khát vàng World Cup cho đất nước, mà giờ đây, ở tuổi 39, anh đã đứng một mình trên đỉnh cao lịch sử.

Messi viết lịch sử ở tuổi 39 (Ảnh: Getty)

Với cú đúp bàn thắng ngoạn mục ghi được trong trận đấu vòng bảng gặp đội tuyển Áo tại Dallas vừa qua, Messi đã chính thức xô đổ kỷ lục 16 bàn thắng của huyền thoại người Đức Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại trong lịch sử các kỳ World Cup với tổng cộng 18 bàn thắng.

Trận đấu với tuyển Áo phản ánh trọn vẹn sự kiên cường trong cả sự nghiệp của số 10. Dù sút hỏng một quả phạt đền trong hiệp một, anh không hề sụp đổ tâm lý. Phút 38, anh lập công mở tỷ số 1-0, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp hai (90+5'), ấn định chiến thắng 2-0 và mang về tấm vé sớm vào vòng knock-out cho nhà đương kim vô địch Argentina. Trước đó, trong trận ra quân gặp Algeria, anh cũng đã bỏ túi một cú hat-trick siêu hạng.

Cuộc sống viên mãn của Messi (Ảnh: Getty)

Tròn 20 năm kể từ ngày ra mắt sân chơi World Cup 2006 với tư cách là một thiếu niên tóc dài lãng tử, Messi ở tuổi 39 vẫn đang là linh hồn, là dòng máu chảy trong tim của Argentina. Từ một cậu bé phải chịu đựng "địa ngục tiêm thuốc" mỗi đêm để kích thích tăng trưởng chiều cao, Lionel Messi đã vượt qua mọi nghịch cảnh, mọi giới hạn của số phận để trở thành cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu nhất và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.