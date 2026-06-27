Tuyển Anh khủng hoảng: Reece James chấn thương nghiêm trọng!

Đội tuyển Anh liên tiếp nhận xin không tốt về vấn đề nhân sự trước trận gặp Panama.

Ngay trước thềm trận đấu hạ màn vòng bảng gặp Panama tại World Cup 2026 lúc 4h00 ngày 28/6, Đội tuyển Anh đang phải đối mặt với bài toán nhân sự vô cùng nan giải khi cơn bão chấn thương liên tiếp càn quét qua các trụ cột, đặc biệt là trường hợp tái phát chấn thương nghiêm trọng của hậu vệ Reece James.

Theo thông tin độc quyền từ tờ The Guardian, hậu vệ biên phải số một của "Tam Sư" Reece James, đã chính thức tái phát chấn thương gân kheo nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu ít nhất hai trận. Chấn thương này không chỉ gạch tên ngôi sao thuộc biên chế Chelsea khỏi trận đấu với Panama, mà còn trực tiếp tước đi cơ hội ra sân của anh tại vòng đấu loại trực tiếp (vòng 32 đội) sắp tới.

James chấn thương nghiêm trọng (Ảnh: Getty)

Trước khi giải đấu chính thức khởi tranh, cầu thủ sinh năm 1999 này từng phải trải qua quãng thời gian nghỉ thi đấu kéo dài gần hai tháng ở giai đoạn cuối mùa giải Ngoại hạng Anh. Việc phải cày ải liên tục với cường độ cao trọn vẹn 180 phút trong cả hai trận mở màn đầy căng thẳng trước Croatia và Ghana đã khiến vùng cơ đùi của anh bị quá tải nghiêm trọng.

Việc thiếu vắng thủ quân của Chelsea ở thời điểm nhạy cảm này là một đòn giáng mạnh vào những toan tính chiến thuật của tân HLV trưởng Thomas Tuchel. Trong hệ thống vận hành lối chơi của chiến lược gia người Đức, vị trí hậu vệ biên phải luôn đóng vai trò cốt lõi và Reece James chính là quân bài không thể thay thế nhờ khả năng lên công về thủ toàn diện. Trước mắt, ông Tuchel sẽ phải đặt niềm tin vào các phương án dự phòng như Djed Spence hoặc các giải pháp tình thế khác cho hành lang cánh phải.

Thêm nỗi lo chấn thương

Nỗi lo của ban huấn luyện tuyển Anh chưa dừng lại ở đó khi tiền vệ Elliot Anderson cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận gặp Panama do gặp vấn đề về căng cơ mông. Sau khi đá chính trong cả hai lượt trận đầu tiên, ngôi sao của Nottingham Forest đã phải chuyển sang chế độ tập luyện nhẹ cùng Declan Rice. Dù HLV Thomas Tuchel xác nhận tình hình của Anderson không quá nghiêm trọng, ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm sử dụng anh để bảo toàn lực lượng cho vòng knock-out. Nếu Anderson vắng mặt, Kobbie Mainoo hoặc Jordan Henderson sẽ là những cái tên được cân nhắc thay thế ở tuyến giữa.