Video fancam bắt trọn siêu phẩm sút phạt đẹp nao lòng của Messi

Messi vào sân từ băng ghế dự bị vẫn toả sáng rực rỡ trong trận Argentian thắng 3-1 Jordan sáng 28/6.

Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2026 Argentina gặp Jordan sáng 28/6, siêu sao Lionel Messi dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp hai nhưng đã ngay lập tức để lại dấu ấn đậm nét bằng một siêu phẩm đá phạt đẳng cấp.

Phút 80 của trận đấu, khi Argentina đang dẫn trước với tỷ số sít sao 2-1 và chịu không ít áp lực từ đối thủ, đại diện Nam Mỹ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở cự ly quen thuộc. Đứng trước bóng, Messi thực hiện cú lấy đà đầy tự tin rồi vẽ nên một đường cong hoàn hảo qua hàng rào. Trái bóng găm thẳng vào góc chết khung thành trong sự bất lực hoàn toàn của thủ môn Jordan, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Argentina.

Nguồn: IG

Bàn thắng không chỉ giải tỏa thế bế tắc cho đội nhà mà còn giúp Messi thiết lập nên những cột mốc lịch sử mới. Đây là pha lập công thứ 19 của anh qua các kỳ kỳ World Cup, đồng thời giúp siêu sao 39 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận đấu liên tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với 6 bàn thắng có được từ đầu giải, Messi tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và chứng minh cho thế giới thấy đẳng cấp của anh vẫn vẹn nguyên theo thời gian.

Pha sút phạt nhìn từ trên cao (Ảnh: Getty)

Đường bóng bay qua hàng rào đối phương vào khung thành (Ảnh: Getty)

Cú sút chân trái đẳng cấp (Ảnh: Getty)

Pha bóng đi cực hiểm (Ảnh: Getty)

Thủ môn Jordan đành bó tay chịu thua (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Messi ăn mừng cuồng nhiệt (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)