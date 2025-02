Câu hỏi Toán 30 điểm ở cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia từng trở thành tâm điểm tranh luận trên các trang mạng xã hội. Câu hỏi nội dung như sau: "An tập xà 119 cái trong 7 ngày. Mỗi ngày tăng 4 cái so với hôm trước. Hỏi An tập xà bao nhiêu cái trong ngày đầu tiên?"

Hết 20 giây suy nghĩ, thí sinh Văn Sơn (Thanh Hóa) đưa ra câu trả lời là "10" và không giành được điểm. Sau đó, cơ hội dành cho 3 thí sinh còn lại nhưng không ai bấm chuông trả lời.

Câu hỏi tưởng đơn giản của Đường Lên Đỉnh Olympia đánh gục 4 thí sinh.



Bạn hãy thử sức với câu hỏi đơn giản này của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Nếu tìm ra đáp án cho câu hỏi, hãy kéo xuống bình luận để ghi lại và xem có bao nhiêu người cùng suy nghĩ như bạn.