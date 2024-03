Câu chuyện đằng sau những bộ trang phục của các ngôi sao trên thảm đỏ

Gillian Anderson đến lễ trao giải Quả Cầu Vàng

Tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2024 diễn ra vào tối ngày 7/1 vừa qua, chiếc váy quây màu trắng của Gillian Anderson đã gây sốc với khán giả bởi chi tiết "khó đỡ". Ngôi sao 55 tuổi đã diện chiếc váy quây màu trắng tuyệt đẹp của Gabriela Hearst khi bước trên thảm đỏ tại lễ trao giải Quả cầu vàng ở Beverly Hills, California.

Nhìn từ xa, chiếc váy trông giống như một chiếc váy bình thường nhưng nếu nhìn kỹ, chúng ta có thể thấy chi tiết nhạy cảm trên váy, cụ thể là chi tiết váy thêu hình nhạy cảm của phụ nữ. Gillian Anderson giải thích rằng cô lựa chọn chiếc váy này vì nhiều lý do và vì nó "phù hợp". Hình thêu này cũng ám chỉ đến vai diễn nhà trị liệu tình dục Jean Milburn của cô trong phim “Giáo dục giới tính” của Netflix, bộ phim đã kết thúc bốn mùa chiếu vào cuối năm 2023. Với sự nổi tiếng của bộ phim, Gillian Anderson thường xuyên ủng hộ sự tích cực về vấn đề tình dục trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân.

Laverne Cox tại lễ trao giải Emmy

Laverne Cox là người được đề cử giải thưởng cho vai diễn trong Orange Is the New Black của Netflix. Cô trông thật lộng lẫy trong chiếc váy màu đen và hoa cà của Monsoori khi cô bước đi trên tấm thảm Emmys màu tím. Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của mọi người chính là chiếc ví cầm tay Edie Parker đầy màu sắc của cô.

Tại đây, Cox chia sẻ suy nghĩ của mình về việc liệu có nên phân biệt đối xử với người đồng tính ở nơi làm việc hay không. Trang phục của Cox dường như là một cách để nâng cao nhận thức về vấn đề này, đảm bảo rằng mọi người đều biết tầm quan trọng của việc trở nên tử tế, bao dung và bình đẳng với nhau.

Kerry Washington tại Lễ trao giải thường niên của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh

Kerry Washington đã gửi một thông điệp tại Lễ trao giải Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh thường niên lần thứ 23. Nữ diễn viên muốn thể hiện sự ủng hộ đối với các nhóm người yếu thế. Tại sự kiện, cô đã đeo một chiếc ghim băng trên vai áo. "Tối nay, tôi sẽ mặc một trong những thứ này. Trên cánh tay của tôi, để thể hiện tình đoàn kết", cô nói .

Mọi người sử dụng ghim an toàn làm biểu tượng để nói rằng họ sẽ đứng lên bảo vệ người da màu, những người thuộc cộng đồng LGBTQ, người nhập cư và những nhóm thiểu số khác có thể phải đối mặt với sự căm ghét và bạo lực.

Saoirse Ronan đến lễ trao giải Oscar và Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh Quốc BAFTA

Những người nổi tiếng đang tích cực tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, khi lựa chọn những trang phục có chất liệu thân thiện.

Saoirse Ronan, người được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Little Women, đã xuất hiện tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 ở Los Angeles trong bộ váy Gucci tuyệt đẹp với thiết kế peplum.

Trong khi chiếc váy satin màu hoa cà thu hút sự chú ý của mọi người, chất liệu vải đen cổ điển của nó được tái thiết kế từ một lần xuất hiện trên thảm đỏ gần đây của nữ diễn viên.

Taylor Swift tại lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 66

Taylor Swift gây ấn tượng về phong cách thời trang tại lễ trao giải Grammy 2024 bằng chiếc đồng hồ độc đáo. Thay vì đeo nó trên cổ tay như thường lệ, ngôi sao nhạc pop đeo nó như một chiếc vòng cổ sang trọng. Tác phẩm này là của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Lorraine Schwartz.

Điều đặc biệt trên chiếc đồng hồ này là gì? Thời gian được cài vào lúc nửa đêm, điều này mang hai ý nghĩa. Đầu tiên, có thể ám chỉ sự thật rằng album Reputation của Taylor Swift đã được phát hành vào lúc nửa đêm. Thứ hai, nó có thể là một lời tri ân dành cho album Midnights của cô, album đã được trao giải Album của năm tại lễ trao giải Grammy.

Emma Stone tại Lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 89

Trong Lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 89, Emma Stone trông thật sang trọng trong chiếc váy màu vàng được đính kết cầu kỳ. Điểm đáng chú ý trên chiếc váy của nữ diễn viên là một chiếc ghim nhỏ của tổ chức Planned Parenthood.

Tưởng như thầm lặng nhưng hành động này lại có tác động rất mạnh mẽ, Stone đã thể hiện sự ủng hộ của mình đối với một tổ chức sức khỏe sinh sản lớn. Bằng cách thêm chiếc ghim vàng nhỏ có logo Planned Parenthood, Emma Stone đã tận dụng sức ảnh hưởng của mình trên nền tảng mạng xã hội để ủng hộ sức khỏe và quyền phụ nữ.

Rosamund Pike tại Lễ trao giải Quả cầu vàng thường niên lần thứ 81

Bước lên thảm đỏ lễ trao giải, cô diện đầm ren đen của Dior dòng Haute Couture, kết hợp mạng che mặt đồng điệu.

Rosamund Pike nói với Variety: "Chiếc mạng là một tấm màn bảo vệ cho dịp này. Tôi đã gặp tai nạn trượt tuyết vào dịp Giáng sinh, khiến khuôn mặt bị dập". Nữ diễn viên cho biết may mắn không có vết thương hở, nhưng mặt cô vẫn đỏ và sưng. Tại buổi lễ năm nay, Pike tranh giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong Saltburn .

Blake Lively tại Met Gala

Lively chia sẻ trên thảm đỏ rằng mặt trước váy của cô được thiết kế giống kiến ​​trúc của Tòa nhà Empire State.

Zanna Roberts Rassi đề cập rằng phần màu xanh lá cây của chiếc váy có bản đồ các ngôi sao được khâu trên đó. Nó được lấy cảm hứng từ 12 chòm sao hoàng đạo giống như bạn có thể nhìn thấy trên trần nhà ga Grand Central ở thành phố New York.

Cô cũng mang một chiếc ví nhỏ. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy các chữ cái B, R, J, I và B chạy dọc ở giữa. Những chữ cái này là viết tắt của Lively và Reynolds, cùng ba cô con gái của họ - James, Inez và Betty. Các chữ cái được sắp xếp theo thứ tự ngày sinh của con gái họ.