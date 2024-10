Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng sải bước trong BST “Glamour” đến từ thương hiệu By JENNY

Đánh dấu lần đầu tiên đồng hành cùng Miss Grand Vietnam với cương vị Nhà tài trợ Thời trang, thương hiệu By JENNY trình diễn bộ sưu tập (BST) mới nhất mang tên "Glamour" trên sàn diễn Vietnam Beauty Fashion Fest 8 (VBFF 8).

"Glamour Collection" tại show VBFF 8.

BST "GLAMOUR" lấy cảm hứng từ việc nghiên cứu và cảm nhận về vẻ đẹp của người phụ nữ đương thời, từ đó sáng tạo nên những mẫu thiết kế mang đậm hơi thở cá nhân, quyền lực và đầy khí chất. Khâu thiết được khởi động với việc lựa chọn các chất liệu cao cấp như lụa, satin, lông vũ và chiffon,… những vật liệu mang lại cảm giác mềm mại và sang trọng. Mỗi chi tiết được cân nhắc tỉ mỉ từ việc đường cắt may cho đến kỹ thuật kết nối màu sắc và hoa văn.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những mẫu thiết kế đẹp mắt, mà còn đặc biệt chú trọng vào việc thể hiện và tôn vinh vóc dáng của chủ thể. By JENNY mong muốn, mỗi thiết kế đều là một lời kể về sự tự tin và quyến rũ tự nhiên của phụ nữ, từ đó tôn lên vẻ đẹp nội tại đầy quý giá.

"Glamour Collection" show VBFF 8 tại con tàu kỳ quan.

Á hậu Ngọc Hằng đảm nhiệm vai trò First Face mở màn BST "Glamour".

Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023 Lê Nguyễn Ngọc Hằng đã đảm nhiệm vai trò First Face tại buổi trình diễn BST Glamour của By JENNY. Ngọc Hằng mở màn buổi diễn với phong thái tự tin và quyến rũ, thể hiện trọn vẹn tinh thần sang trọng và thanh lịch của bộ sưu tập. Nét đẹp sắc sảo và thần thái đầy cuốn hút của cô tạo ấn tượng mạnh mẽ, thu hút mọi ánh nhìn từ phút đầu tiên.

Hoa hậu Bảo Ngọc đảm nhiệm vai trò Vedette cho BST "Glamour".

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, với vai trò Vedette, đã khép lại buổi diễn một cách đẳng cấp. Sải bước uyển chuyển, Bảo Ngọc mang đến sự kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại, thể hiện rõ sự phóng khoáng nhưng vẫn rất tinh tế của những thiết kế trong BST. Sự xuất hiện của cô chính là điểm nhấn giúp buổi trình diễn trở nên trọn vẹn và thăng hoa hơn bao giờ hết.

Hoa Hậu Bảo Ngọc và Á Hậu Ngọc Hằng gây ấn tượng với màn walk đôi mượt mà uyển chuyển.

Sự kết hợp giữa Á hậu Ngọc Hằng và Hoa hậu Bảo Ngọc đã giúp BST Glamour của By JENNY trở thành một trong những phần trình diễn nổi bật nhất tại Vietnam Beauty Fashion Fest 8, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả và giới mộ điệu thời trang.

BST Glamour còn có sự tham gia trình diễn của Thí sinh Miss Grand Vietnam 2024 mỗi bước chân của thí sinh trên sàn diễn như vẽ nên một câu chuyện thời trang đầy quyến rũ. By JENNY đã khiến khán giả không khỏi trầm trồ trước những thiết kế phá cách nhưng không kém phần sang trọng.

Thí sinh MGVN 2024 trình diễn "Glamour Collection" tại show VBFF 8.

Thí sinh MGVN 2024 trình diễn "Glamour Collection" tại show VBFF 8.

By JENNY là thương hiệu thời trang do Nguyễn Thị Phi Yến sáng lập, nổi bật với phong cách thiết kế thanh lịch, hiện đại và đầy quyến rũ. By JENNY tập trung vào việc tôn vinh vẻ đẹp nữ tính, tinh tế của người phụ nữ thông qua những bộ sưu tập thời trang cao cấp.

Nguyễn Thị Phi Yến founder By JENNY

Nguyễn Thị Phi Yến founder By JENNY cùng top 5 Miss Grand Vietnam 2024

Hành trình của By JENNY tại Vietnam Beauty Fashion Fest 8 không chỉ là sự thăng hoa của nghệ thuật thời trang mà còn là dấu ấn của sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ. Với những bước tiến mạnh mẽ, By JENNY hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tỏa sáng và mang đến những trải nghiệm thời trang tuyệt vời hơn nữa trong tương lai.