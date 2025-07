Cậu bé 12 tuổi lật từng trang sách lấm bùn sau lũ quét ở Nghệ An: “Chữ vẫn còn đọc được cô ạ!”

Sau những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày, Con Cuông trở thành một trong những điểm nóng về mưa lũ tại Nghệ An. Theo thống kê, toàn xã có 24 thôn, bản bị ngập sâu, trong đó 10 thôn, bản bị cô lập hoàn toàn. Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương đã lập tức bố trí các khu tạm lánh an toàn cho người dân, hạn chế thương vong do lũ quét.

Nếu người lớn lo lắng lũ sẽ cuốn trôi cả cơ nghiệp, thì những đứa trẻ lại có một nỗi bận tâm khác.

Giữa khung cảnh tan hoang, bùn đất ngập ngụa khắp nơi, phóng viên VTV đã ghi lại một khoảnh khắc khiến nhiều người không khỏi xót xa: Một cậu bé ngồi thẫn thờ giữa căn nhà đổ nát, bàn tay nhỏ bé lật từng trang sách giáo khoa phủ đầy bùn đất. Đó là em Nguyễn Duy Khang, 12 tuổi, sống tại một bản thuộc xã bị ảnh hưởng nặng nề của lũ.

Ảnh: Nguyễn Nga VTV

Khang kể: Hè này, em vừa được anh họ để lại cho bộ sách giáo khoa lớp 7. Niềm vui chưa được bao lâu, những trang sách háo hức còn chưa kịp đọc thì chỉ sau 1 cơn lũ quét xuống thôn bản, nhiều đồ đạc trong nhà và sách vở đều bị vùi trong lớp bùn đất.

Dù sách đều đã lấm lem, thế nhưng Khang vẫn cố gắng giữ lại. Em nói: "Chữ vẫn còn đọc được cô ạ! Mong ước của em là có 1 bộ sách giáo khoa mới… Nhưng nếu không được, em sẽ đợi nắng lên, phơi lại để học".

Ảnh: Nguyễn Nga VTV

Chị Bùi Thị Hường (Mẹ của Khang) ngậm ngùi chia sẻ: "Nhà chị cũng giống như nhiều gia đình ở Con Cuông, Nghệ An, lũ đã cuốn trôi hết đồ đạc, nhà cửa trống trơn. Nhìn thấy con hiếu học, mẹ rất xót xa mà chưa biết làm gì hơn. Thôi thì còn người còn của, mẹ con Khang động viên nhau tiếp tục dọn dẹp đống bùn đất trong nhà."

Cũng trong bản tin thời sự của VTV, ghi nhận vào tối 23/7 tại Con Cuông, bóng tối bao trùm, giữa mênh mông biển nước, luồng sáng le lói duy nhất phát ra từ chiếc đèn pin của những chiến sĩ và cán bộ địa phương. Nhiều giờ không ngủ, các chiến sĩ, cán bộ địa phương tại Con Cuông vẫn miệt mài hỗ trợ đưa người dân về nơi tránh trú an toàn.

Ông Lương Quốc Hùng (Phó Chủ tịch UBND xã Con Cuông, Nghệ An) cho biết: "Toàn xã có 24 thôn bị ngập, 10 thôn bị cô lập. Xã đã huy động lực lượng công an, dân quân hỗ trợ đưa người dân và di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn".

Ảnh: VTV

Vườn quốc gia Pù Mát hiện là nơi tránh trú của khoảng 180 hộ dân. Đêm 22, sáng 23/7 cả thôn đã thức trắng đêm cùng nhau chạy lũ.

Buổi tối ở khu tạm lánh, không đèn điện, người dân chia nhau từng gói mì tôm, chai nước được cứu trợ.

"Ở đây, hiện tại có 43 phòng khách, bố trí cho người yếu thế, người già, trẻ em. Còn người có sức khỏe ở trong nhà hội trường, phòng ăn", ông Lê Anh Tuấn (Giám đốc vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An) cho hay.

Theo thông tin cập nhật đến chiều tối nay (24/7), lũ đã rút ở một số khu vực của xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Một số hộ dân cũng bắt đầu trở về để dọn dẹp bùn đất, tái thiết lại cuộc sống.