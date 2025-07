Nghệ An: Nhiều thôn bản bị cô lập, mất kết nối liên lạc

Nhiều thôn bản tại các xã bị cô lập.

Theo thống kê, hiện nay xã Con Cuông tỉnh Nghệ An có 24 thôn bản bị ngập lụt trong đó có 10 thôn bản bị cô lập hoàn toàn, 5 thôn bản bị cô lập một phần. Nhờ chủ động phương án phòng chống lũ lụt và cứu hộ cứu nạn nên không có thiệt hại về người.

Các bộ, chiến sĩ công an giúp đỡ người dân dọn dẹp.

Hiện có 650 nhà dân bị ngập, đã di dời 2000 người và một số tài sản có giá trị, đồ dùng sinh hoạt của người dân cũng như di dời một số vật nuôi đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do lũ dâng cao nhanh và bất ngờ, ảnh hưởng trên diện rộng, thiếu lực lượng và phương tiện phòng chống lũ nên các tài sản khác bị ngập hư hỏng trên 70%, có một số hộ thiệt hại 100% tài sản. Nhiều tuyến đường, điểm tràn, cầu cống, ta ly trên địa bàn bị ngập, có nguy cơ sạt lở, hư hỏng, đứt gãy, nhiều địa điểm bị cô lập hoàn toàn nên đến nay chưa thống kê được thiệt hại cụ thể. Xã đã chỉ đạo làm rào chắn, biển báo cấm người qua lại tại các điểm ngập lụt, hư hại để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Lũ dân cao nhanh và bất ngờ, ảnh hưởng trên diện rộng, thiếu lực lượng và phương tiện phòng chống lũ nên các tài sản bị ngập hư hỏng trên 70%.

Thiệt hại về sản xuất bông nghiệp tương đối lớn, cụ thể: hơn 200 héc ta lúa bị thiệt hại từ 30% đến 70%; 10 héc ta cây trồng lâu năm thiệt hại 70%; khoảng 250 héc ta cây trồng hàng năm thiệt hại 100%, hơn 45 héc ta rau màu thiệt hại trên 70%; thiệt hại về chăn nuôi có hơn 150 con trâu, bò, lợn bị chết và cuốn trôi; hơn 3000 con gia cầm bị chết và cuốn trôi, các chuồng trại chăn nuôi, trang thiết bị chăn nuôi cũng bị ngập lụt, hư hỏng; 5 héc ta mặt nước ao, hồ nuôi trồng thủy sản thiệt hại 100%.

Còn tại xã Châu Khê xã có 275 nhà bị ngập, 275 hộ phải di dời tài sản đến nơi an toàn, 1 nhà bị sạt lở đất, 6 hộ bị cô lập tại bản Đồng Tiến và thôn 2/9 , nước lũ khiến cho 68,7 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, 27 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ, 1300 con gia cầm bị chết, 50 con lợn bị trôi, 3,5 ha ao cá và 110 lồng bè bị trôi. Nhiều điểm cầu tràn xung yếu đều ngập.

Tại một số đoạn quốc lộ 7A đi qua địa bàn xã bị ngập người và phương tiện không thể qua lại được. Tuyến đường liên xã bị chia cắt: Châu Khê đi Cam Phục, Khe Choăng đi Bãi Gạo; Châu định vào Bủng Xát; Sạt lở đá tại bản Chôm Lôm, ngập trạm bơm tại thôn 2/9 và máy móc hồ sơ của trạm y tế xã.

Tại xã Cam Phục ruộng lúa 60 hécta bị thiệt hại, 412 con gia cầm dưới 28 ngày tuổi bị chết, hai bản Liên Hồng và Bản Cống bị thiệt hại khá nặng như: 39 lồng bè và 1ha áo cá bị ngập, 21 hộ và 1 trường học mần non bị ngập phải di dời, 6/11 thôn bản bị cô lập, 6 đoạn công trình giao thông bị ngập như: Khe Đồn, Khe Cống, Khe Lừa, Khe Cháo, Khe Cẩy Cô… 2 câu tạm bị trôi ở bản Cam và Tổng Tờ, mất điện toàn xã, trạm phát sóng Viettel bị ngập 2,5 m.

Còn tại xã Mậu Thạch mưa lớn kèm lốc xoáy làm 21,5 hécta keo bị gãy đổ, 2 hộ bị nước dâng cao phải di dời đến nơi an toàn, sét đánh chết một con bò mạ, 8 điểm qua khe làm đường tránh để thi công các cầu đang thi công bị cuốn trôi, gây cô lập các điểm dân cư.

Hệ thống mạng Viettel từ bản Kẻ Gia vào Pá Hạ bị mất sóng không liên lạc được.