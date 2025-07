Hà Nội bắn pháo hoa tại khu vực trường đua F1

Ngày 24/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” tại Hà Nội.

Theo đó, chương trình nhằm tạo không khí phấn khởi, tinh thần yêu nước, đoàn kết trong nhân dân Thủ đô chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 22h đến 22h08 ngày 10/8, với quy mô gồm 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp, kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1, phường Từ Liêm. Chương trình được thực hiện với kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Ảnh minh họa

Các cơ quan, đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì tổ chức, triển khai vận chuyển, xây dựng trận địa bắn; hiệp đồng với Công an thành phố bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

Công an thành phố xây dựng phương án an ninh, giao thông, phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn phân luồng giao thông, bảo vệ an ninh khu vực bắn trước, trong, sau khi bắn pháo hoa…