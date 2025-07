Chương trình DIỄU BINH, DIỄU HÀNH, các điểm BẮN PHÁO HOA chào mừng QUỐC KHÁNH 2025

TOÀN VĂN: Kế hoạch 173/KH-UBND tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2025

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo báo Hà Nội mới, kế hoạch nêu rõ mục đích tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua đó củng cố bồi đắp niềm tin của toàn Đảng, toàn dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tin tưởng vào tầm nhìn của Đảng khi đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đặc biệt là giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.

Đồng thời, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua sự kiện khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế, ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành bảo đảm quy mô, tầm mức và giá trị, ý nghĩa của sự kiện; trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tạo không khí hồ hởi phấn khởi, thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thời gian diễn ra diễu binh, diễu hành vào lúc 6h30 ngày 2/9/2025.

Địa điểm tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội (Theo Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng).

Chỉ đạo thực hiện buổi lễ là Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025. Đơn vị chủ trì là thành phố Hà Nội; đơn vị phối hợp là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đề xuất thành phần dự, dự kiến khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành).

Kế hoạch cũng phân công rõ các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như lịch sơ duyệt, tổng duyệt…

Trong đó, các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội chủ động tuyên truyền các nội dung, hoạt động Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các chuyên mục, banner kỷ niệm, các nền tảng mạng xã hội của các cơ quan báo chí.‎

Chương trình Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2025 - 6.30': Rước đuốc truyền thống (Bộ Quốc phòng, Bộ VHTTDL phối hợp thực hiện); - 6.45': Nghi Lễ chào cờ (Bộ Quốc phòng) thực hiện. - 6.50': Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Bộ VHTTDL thực hiện). - 7.05': Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. -Từ 7.45': Chương trình diễu binh, diễu hành (Bộ Quốc phòng điều hành). - 9.45' đến 10.00': Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc (Bộ VHTTDL thực hiện). Lịch sơ duyệt, tổng duyệt - Sơ duyệt: 21.00' NGÀY 27/8/2025 (thứ Tư). Dự phòng ngày 28/8/2025 (thứ Năm). - Tổng duyệt: 7.00' ngày 30//2025 (thứ Bẩy). Dự phòng ngày 31/8/2025 (Chủ nhật).

5 điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2025 tại Hà Nội

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Theo kế hoạch, dịp này, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm.

Các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2025.

Mẫu logo chính thức cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2025

Mẫu logo chính thức cho hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định sử dụng mẫu biểu trưng (logo) kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) của tác giả Tô Minh Trang (Hà Nội), để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Mẫu logo được thiết kế sử dụng hình tượng chính là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, bằng ngôn ngữ đồ họa tả khối và ánh sáng tương phản mạnh mẽ, thể hiện không khí thiêng liêng, ý nghĩa sâu sắc và niềm vui hân hoan của toàn thể quốc dân đồng bào trong ngày độc lập đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Logo có màu đỏ, thể hiện truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, màu đỏ cũng là màu cờ thiêng liêng, màu của tinh thần chiến đấu anh dũng, màu của ý chí về khát vọng độc lập, tự do.

Trên logo có nội dung ngày 19-8 và 2-9 năm 1945-2025, là hai mốc thời gian quan trọng nêu bật ý nghĩa ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945), được thiết kế theo một bố cục cân đối với sự kết hợp của hình tượng chiếc micro trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tạo thành một khối thống nhất vững chãi của logo, thể hiện sự trường tồn của đất nước trong suốt 80 năm qua và mãi mãi về sau.

Tiếng nói của Bác Hồ vẫn như đang vang vọng: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

Nền logo là lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay phấp phới, con số 80 được tạo hình chuyển động thể hiện ý nghĩa 80 năm đất nước một chặng đường đầy biến động và vinh quang, tròn 80 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, được cả thế giới biết đến với những mốc son lịch sử chói lọi, tự hào, phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của đất nước Việt Nam.

Con số 80 có màu vàng cam ấm thể hiện tình đoàn kết bền chặt của toàn thể nhân dân Việt Nam, một lòng vững tin đi theo Đảng, thể hiện tình đồng chí, đồng bào thủy chung và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, là yếu tố "sức mạnh mềm" đưa Việt Nam trở thành đất nước biểu tượng của hòa bình, thân thiện.

Về yêu cầu kỹ thuật, toàn bộ hình ảnh logo được tạo bởi vector trên phần mềm đồ họa CorelDRAW12, toàn bộ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, Quốc kỳ màu đỏ, ngôi sao vàng trên biểu tượng lá cờ màu vàng.

Nội dung chữ trên logo, các số 19-8, 2-9, 1945-2025 màu đỏ, phông chữ VnClarendon, bảng chữ TCVN3(ABC) trên phần mềm đồ họa CorelDRAW12, số 80 màu vàng cam.

Mẫu biểu trưng (logo) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 2305/QĐ-BVHTTDL, sẽ sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng mẫu biểu trưng (logo) này theo đúng thông số thiết kế để đảm bảo tính chuẩn xác và thống nhất.